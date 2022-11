KRITISERES: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) blir bedt om å skrinlegge utredningen av nye lensmannskontor i distriktene.

Mehl vil ikke vrake distrikts-mål: Politifolk frykter nye kutt

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) måtte i full fart stoppe omstridt utredning om politikutt i byene etter internt bråk. Men hun opprettholdt deler av bestillingen som likevel kan føre til kutt, frykter opposisjonen og ansatte i politiet.

– Det fremsto som at justisministeren ville stoppe prosessen, men det har hun ikke gjort, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til VG.

Mehl trakk forrige onsdag en utredning om kutt på 20 prosent av ansatte i politiets såkalte «hovedseter», som stort sett ligger i byene – og full ansettelsesstopp samme sted. Hun sa at utredningen skapte uro.

Men Justisdepartementet bekrefter nå overfor VG at de beholdt tre av fire punkter i utredningen, som skal skaffe mer politi til distriktene:

Å opprette tyve nye tjenestesteder i distriktene

Minimumsbemanning på fem politifolk

Opprettelse av nye passkontorer

KRITIKER: Høyres Sveinung Stensland går hardt ut mot justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Skaper mye uro

Ifølge opposisjonen vil det være umulig å opprette tyve nye tjenestesteder, uten kraftige kutt for politiet i storbyene eller friske penger.

– Jeg ser ikke hvordan de skal dekke inn dette på andre måter, sier Venstres Ingvild Thorsvik til VG.

– Hvis de får tak i pengene, så er spørsmålet om det er riktig prioritering. Svaret på det er unisont nei, sier Høyre-Stensland, som har bedt Mehl svare Stortinget neste onsdag.

Politiets Fellesforbund (PF) advarer også kraftig:

– Nå trakk justisministeren det siste punktet fordi det skapte uro, som hun sa at vi ikke trenger nå. Men også resten av punktene skaper mye uro, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold til VG.

KRITISK: Unn Alma Skatvold er leder for Politiets Fellesforbund, som organiserer ansatte i politiet.

Krever friske penger

Skatvold sier at det ikke finnes penger i budsjettet til å ansette flere.

– Det er bra at de stopper den delen av bestillingen som handler om å flytte ansatte, men det er uklokt å fortsette med resten av utredningen i dagens sikkerhetssituasjon og med det budsjettet som er lagt frem, sier Skatvold.

Skatvold sier at politiet har fått flere oppgaver etter Russlands invasjon av Ukraina, blant annet knyttet til droneaktivitet og etterretning.

Hun mener det vil være klokt å legge løftet om tyve nye tjenestesteder på is.

– Det er ikke en fallitterklæring for egen partipolitikk. Hvis de gjør dette, så viser regjeringen at de tar samfunnssituasjonen på alvor og setter det foran egen politikk, sier hun.

SKJØT NED: Aps justispolitiske talsperson, Maria Aasen-Svensrud, skjøt ned kutt-delen av Justisdepartementets utredning forrige uke.

– Uaktuelt

Aps justispolitiske talsperson, Maria Aasen-Svensrud, sier det er «uaktuelt å svekke politiet i byene»:

– For Arbeiderpartiet er det viktig at eventuelt nye tjenestesteder oppstår med friske midler og frisk bemanning og skal dermed ikke gå på bekostning av de eksisterende fagmiljøene i byene, skriver Svensrud i en SMS til VG.

Hun understreker at spørsmålene om å prioritere nye tjenestesteder uansett må behandles i regjering.

Regjeringens budsjettpartner SV er også skeptiske:

– Vi mener en satsing på politiet ikke må være en diskusjon om hvordan vi smører ressursene tynt utover, men hvilke strukturelle grep som kan styrke politiet og hvordan vi kan utnytte ressursene best mulig, skriver Andreas Sjalg Unneland (SV).

SVARER HØYRE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må svare Høyre i Stortinget neste onsdag, men tyvstarter i VG.

– Ikke overraskende

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) går hardt i rette med kritikken fra opposisjonspartiene Høyre og Venstre:

– Det er ikke særlig overraskende at Høyre og Venstre ikke vil ha mer lokalt politi. De brukte åtte år på å sentralisere politiet. Regjeringen går i en annen retning, sier Mehl til VG.

Hun sier at styrking av det lokale politiet er viktig for å forebygge kriminalitet blant ungdom og tidlig rekruttering av ungdom inn i kriminelle miljøer.

– Vi trenger mer politi i bydeler og distrikter i hele Norge. Det er like relevant å styrke det lokale politiet i de største byene våre som Oslo, Bergen og Trondheim, sier hun.

Mehl viser blant annet til at Oslo-politiet skal opprette en ny politipost på Tøyen, innen utgangen av året.

– Jobbet i lang tid

Mehl understreker at det er snakk om en utredning, ikke noe endelig vedtak.

Regjeringen vedtok i Hurdalsplattformen HurdalsplattformenAvtale mellom Ap og Sp om regjeringens politiske mål å starte arbeidet med å opprette 20 nye tjenestesteder i løpet av 2022 og sikre minimumsbemanning.

– Regjeringen vil legge fram en plan om å styrke det lokale politiet. Det har vi varslet i Hurdalsplattformen og jobbet med i lang tid. Det er viktig at vi går grundig gjennom forskjellige spørsmål knyttet til dette, sier Mehl.

Hun sier at regjeringen i fjor brukte 200 millioner på lokalt politi, inkludert 40 millioner til Oslo-politiet.

Hun sier at de også ga 86 millioner i år til å styrke lokalt politi og påtalemyndighet.

PÅ TØYEN: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) besøkte Tøyen for å høre om den nye politiposten. Fra venstre prosjektleder Arne Tuft Stavnes, Mehl og Tore Soldal, leder for Enhet sentrum i Oslo politidistrikt.

– Er det riktig å prioritere å opprette nye politikontorer i distriktene med de stramme budsjettene vi har nå og en ny beredskapssituasjon?

– Vi har i Hurdalsplattformen slått fast at vi skal øke bemanning rundt i hele landet. Vi trenger flere politifolk til ulike deler av politiets samfunnsoppdrag. Også i den situasjonen vi er i nå, så gir beredskap i hele landet en viktig trygghet, sier Mehl.

– Hva svarer du til advarslene fra Politiets Fellesforbund?

– Jeg synes det er bra at de kommer med sine innspill. Vi ønsker et sterkt og tilstedeværende politi i hele Norge. Jeg jobber med det målet for øyet, sier hun.