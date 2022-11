BRANNSTASJON: Den avdøde gutten ble funnet på vei hjem fra skolen fredag, utenfor Kongsvinger brannstasjon.

Sjetteklassing døde i Kongsvinger – ble funnet utenfor brannstasjonen på vei hjem fra skolen

Flere nødetater bidro med førstehjelp da en gutt falt om på vei hjem fra Langeland skole i Kongsvinger fredag, etter det som skal ha vært en allergisk reaksjon.

Arnfinn Strømstad, brannsjef i Kongsvinger, forteller til VG at det banket på døren deres rundt klokken 14.43 fredag ettermiddag.

– Det kom to ungdommer som fortalte at det lå en liten gutt på den andre siden av veien. Vi sendte derfor ut et par stykker for å undersøke, sier han.

Den samme gutten ble bekreftet død lørdag, etter det som skal ha vært en allergisk reaksjon. Brannsjefen var ikke involvert i hendelsen selv, men siterer fra rapporten som ble skrevet av brannmannskapene.

– Det var allerede startet hjerte- lungeredning av en person på stedet. Vi tok over frem til ambulansen kom frem to minutter etterpå. Vi fikk ikke noe kontakt med gutten, sier Strømstad.

– Deretter tok vi hånd om de pårørende og forbipasserende, legger han til.

Politiet har tidligere opplyst til VG at gutten ble funnet på vei hjem fra Langeland skole, der han gikk i sjette klasse.

SKAL IVARETA ELEVENE: Langeland skole har jobber sammen med kriseteamet i kommunen for å ivareta elevene etter hendelsen.

Brannstasjonen i Kongsvinger ligger om lag én kilometer fra skolen, som har om lag 375 elever fra 1. til 7. trinn. Foreldrene til elevene på skolen ble underrettet om den tragiske hendelsen søndag.

Ordføreren i Kongsvinger, Eli Wathne, opplyste mandag at de har opprettet et kriseteam, som jobber sammen med Langeland skole for å ivareta elevene.

Dødsårsak ikke bekreftet

Glåmdalen skriver at gutten skal ha fått i seg noe han ikke tålte på skolen, og at det fikk et dødelig utfall.

Politiadvokat Henning Klauseie bekrefter til VG at politiet undersøker om dødsfallet skyldes en allergisk reaksjon, men understreker samtidig at de er svært tidlig i etterforskningen.

– Det er altfor tidlig å si noe om. Det ble besluttet obduksjon i går, men det er usikkert om dette vil skje i dag eller i morgen. Det tar vanligvis litt tid å analysere obduksjonsrapporten også, svarer Klauseie.

Politiet besluttet først ikke å igangsette etterforskning, men snudde etter at saken ble offentlig kjent mandag.

Nå jobber de med å skaffe oversikt, blant annet ved å innhente og avhøre vitner.

– Vi prøver å danne oss et bilde av hva som skjedde på skolen, samt etter at han gikk fra skolen, sier Klauseie.