BY-TOPPENE: (F.V) Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (Oslo) ordførerkandidat Mathias Bernander (Kristiansand), ordførerkandidat Anne Lindboe (Oslo), ordførerkandidat Sissel Knutsen Heggedal (Stavanger), byrådslederkandidat Christine Meyer (Bergen), ordførerkandidat Anne Berit Figenschou (Tromsø), og ordførerkandidat Kent Ranum (Trondheim).

Høyre-topper: Vil kutte skatt – men ikke kutte utgifter

Høyres by-topper landet rundt gjør eiendomsskatten til en hovedsak i valgkampen. Men de kan ikke love at de greier å fjerne den.

– Eiendomsskatten i Oslo har blitt brukt på sløsing, sier partiets nye ordførerkandidat, tidligere barneombud Anne Lindboe.

Høyre suser på meningsmålingene om dagen, mens Ap har krisemøter. Men det er ikke regjeringen som er på valg om et år, det er de som styrer landets kommuner.

Da har Høyre lagt en plan: De vil vinne alle de fem store byene.

Ifølge VGs siste meningsmåling, lever Arbeiderpartiet farligst i Bergen, Stavanger og Kristiansand. Men også i Oslo, Tromsø og Trondheim kjemper Høyre om å ta over makta.

Samlet om en sak

VG møtte partiets toppkandidater i alle de fem storbyene på Høyres Hus i Oslo, der de samlet seg om én sak de ville trekke frem: Eiendomsskatten.

– Det som er felles for våre kommuner er at det er dyrt å kjøpe seg en egen bolig, og man har virkelig gått langt for å få plass til familien. Så får du økte renter, strømpriser og kommunale avgifter. Summen av alt dette blir ganske mye. Da mener vi at vi har et ansvar for å se hvordan vi kan bidra til å få ned de samlede utgiftene, sier Lindboe.

VIL TA OVER: (F.v.) Bergen-byrådslederkandiat Christine Meyer, Stavanger-ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal, Oslo-ordførerkandidat Anne Lindboe og Oslo-byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Trenger ikke nedprioritere noe

Økende matpriser, strømpriser og raske rentehopp gjør at pengene ikke strekker til for stadig flere folk i Norge.

Samtidig befinner mindre enn halvparten av norske husholdninger seg nå i den økonomiske kategorien «trygge».

– Hvorfor er det eiendomsskatten dere har valgt å trekke frem nå?

– Det handler ikke bare om eiendomsskatt. Det handler om at det har blitt veldig dyrt for mange familier å få hverdagen til å gå opp. Det handler om summen av hva kommunen ber innbyggerne betale, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i Oslo.

Info Så mye har det økt Eiendomsskatten er økt mer en prisveksten i alle byer med unntak av Stavanger, sier Høyre, og viser til følgende SSB-tall: Tromsø: 81 %. Over 4 x prisvekst

Bergen: 36 %. 2x prisvekst

Trondheim: 33 %. Nesten 2x prisvekst

Kristiansand: 15 %.

Stavanger: 3 %

I Oslo har gått fra å ikke ha eiendomsskatt i 2015, til å ta inn nesten 1,950 milliarder kroner i eiendomsskatt i 2023 fra folk og næringsliv.

Prisveksten har generelt vært 18,8 %. I flere storbyer har kommunale avgifter for vanlige boliger også økt mer enn prisveksten i perioden 2015-2021, sier høyre, og viser til følgende SSB-tall: Stavanger: 65 %. 3x prisvekst.

Trondheim: 47 %. 2,5 x prisvekst

Oslo: 32 %.

Kristiansand: 25 %

Tromsø: 19 %

Bergen: 7 % Vis mer

Ordførerkandidat Lindboe legger til at eiendomsskatten uansett ikke bestemmes ut fra hva du tjener.

– Dette blir jo fremstilt som en villaskatt fra venstresiden i Oslo, mens innslagspunktet er på cirka fem millioner, og det får du ikke mye leilighet for i Oslo.

I Oslo har Ap sagt at inntekter fra eiendomsskatten brukes på å finansiere blant annet gratis aktivitetsskole (AKS), og bemanning i barnehager og hjemmetjenesten.

– Hva vil dere prioritere ned?

– Vi trenger ikke prioritere vekk noe - det er det som er hele poenget: Ved god økonomistyring kan vi senke eiendomsskatten, samtidig som vi styrker kvaliteten i tjenestene, sier Lindboe.

VIL TILBAKE: Oslo var Høyres utstillingsvindu flere tiår - frem til 2015, da byen ble Arbeiderpartiets.

Hun viser til at Oslos utgifter har økt med nesten 20 milliarder siden de rødgrønne vant valget i 2015, og at eiendomsskatten utgjør 1,75 milliarder i 2022.

– Det brukes mye penger på store, dyre prosjekter som får store budsjettsprekker. Vi mener det er fullt mulig å både bidra til at mennesker sliter økonomisk skal få AKS, at man får fritidskort fritidskortFritidskort-tilbudet innebærer at barn mellom 6 og 18 år kan få en en støtte til organiserte fritidsaktiviteter. og gratis barnehage til de med dårlig råd uten eiendomsskatten, sier byrådslederkandidat Solberg.

I Stavanger sier ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal at gratis skolefritidsordning (SFO) til alle 6-åringer har blitt innført til en prislapp på 50 millioner.

– Det vi har gjort som et alternativ er å prioritere de med lavest inntekt, så vi har satt grensen på en inntekt på én million, og da kan vi gi friplasser ikke bare på førstetrinn men alle fire trinn.

DERFOR NÅ: Christine Meyer i Bergen sier Høyre trekker frem eiendomsskatten fordi det har å gjøre med folks privatøkonomi, som mange sliter med.

– Kamp hver dag

Ordførerkandidat Mathias Bernander sier i Kristiansand sier han uansett ikke kjøper premisset om at mindre eiendomsskatt vil føre til like mye mindre i inntekter for byene.

– For oss er det helt motsatt: Vi står i en kamp hver dag for å tiltrekke oss kompetent arbeidskraft og få folk til å flytte ned og etablere seg. Skal vi klare det er vi nødt til å bevare fortrinnet vi har hatt med at vi faktisk har tilgang på rimelige boliger, relativt lav eiendomsskatt, og lave kommunale avgifter. Den trenden er i ferd med å snu.

ALLEREDE I GANG: Forrige valg i Kristiansand ble et maktdrama uten like. Nå styrer Ap, men på et borgerlig budsjett - som blant annet gikk inn for å redusere eiendomsskatten.

Trondheim-ordførerkandidat Kent Ranum peker på det samme, og sier det i hans by er mange som velger å avslutte studiene på NTNU og dra fra byen.

– Men tror du studenter flytter fra Trondheim fordi de må betale eiendomsskatt?

– Nei, det er ingen som går på NTNU og sier at «hvis du dropper eiendomsskatten så blir vi boende her». Men i totalbildet mangler vi en offensiv kommuneledelse som sier at her er det god arealpolitikk, vi legger til rette for private arbeidsplasser og skaper før vi fordeler. I det bildet er eiendomsskatten og det generelle skattenivået i Trondheim viktig.

STØRST I TRONDHEIM: Selv i Arbeiderparti-bastionen Trondheim ligger Høyre, med ordførerkandidat Kent Ranum, ikke langt unna å bryte 20 år med rødgrønt flertall på de siste målingene.

Vil ikke love tidspunkt

Også kommunene har merket økte strømkostnader og renter på lommeboka, og mange har sett seg nødt til å skru opp de kommunale avgiftene for å få budsjettene til å gå opp.

Men det burde ikke være innbyggerne som skal kompensere for dette, sier Høyre-toppene, som mener det har blitt for dyrt å bo i byene.

– Det er klart at politikerne er nødt til å bli mye mer bevisste på hvilke utgifter vi velter over på våre innbyggere. Vi er nødt til å snu hver eneste stein, sier ordførerkandidat Anne Berit Figenschau i Tromsø - som har landets nest-dyreste boligmarked, etter Oslo.

Samtidig vil ingen av ordførerkandidatene love at de kommer til å fjerne eiendomsskatten om de kommer til makten. De sier de vil redusere den og fjerne den på sikt.

– Du kan innrette eiendomsskatten på ulike måter. Det vi er opptatte av er å ta tak i bunnfradraget, sånn at de som har lavest inntekt får glede av lavere skatt. Det har en sosial profil, sier byrådslederkandidat Christine Meyer i Bergen.