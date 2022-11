FAREVARSEL: Meteorologene varsler om kraftig vind, som for eksempel kan velte hengere.

Hengeren til Arne blåste over ende: − Sjokkerende

Meteorologene har sendt ut farevarsel om kraftige vindkast. Det er ventet vindkast opp mot 30 meter i sekundet.

En kraftig sørøstlig vind blåser gjennom Møre og Romsdal, deler av Rogaland og Vestland onsdag.

– Det er såpass at vi har sendt ut gult farevarsel. Det er fare for at løse gjenstander, fly- og fergetrafikk kan påvirkes og trær kan knekke, sier vakthavende meteorolog Marit Berger.

Denne vinden kan føre til sterke vindkast opp mot 30 meter i sekundet.

VIND: Fra nå og frem til natt til torsdag er det ventet vindkast på 27–30 meter per sekund i Møre og Romsdal.

Henger blåste over ende

De sterke vindkastene fikk Arne Birkeland kjenne på da han kjørte over Feda Bru på E39 i Agder onsdag formiddag.

– Det føltes litt rart for jeg så at den begynte å vingle, så plutselig som det sterk vind som drog den rett over. Jeg måtte bare bremse så mye jeg klarte, sier Birkeland.

Heldigvis gikk det bra med sjåføren, bilen og hengeren. Birkeland fikk hjelp fra forbipasserende til å vippe over hengeren, og han kunne fint kjøre videre.

– Det var litt skummelt, det må jeg si. Eller det var mest sjokkerende, sier Birkeland.

Birkeland er gammel yrkessjåfør, så han påpeker at det som er mest såret er yrkesstoltheten.

– Dette burde jeg tenkt på, sier han og humrer.

Politiet: Sikre løse gjenstander

For politiet har det vært noen hendelser knyttet til været, men så langt ingen alvorlige.

I Agder er det kun hendelsen men hengeren til Arne Birkeland som har skjedd, så langt. Operasjonsleder Lars Hyberg forteller at denne broen er veldig vindutsatt fordi den ligger i en dal.

I Sør-Vest politidistrikt har flere trær falt og noen takplater har løsnet, forteller operasjonsleder Steinar Knudsen.

Blant annet skal takplater ha blåst av et næringsbygg i Stavanger. Noen kjøretøy skal være skadet, men det er ikke meldt om personskader.

– Taket som har blåst av er ca. 100 kvadratmeter, skriver politiet på Twitter klokken 12:56.

Politiet i Vest har hatt flere tilfeller der trær har falt over veier, og de har hjulpet med å fortøye to båter som nesten blåste bort.

– Typiske råd er å sikre gjenstanders om står ute, som hagemøbler og trampoliner. Ta en dobbeltsjekk av båten og kajakker for å sikre seg at de ikke flyr av gårde, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Stine Mjelde.

En smakebit på vinteren

Utenom den sterke vinden, er det fint vær i Møre og Romsdal, Rogaland og Vestland.

Det er ikke ventet nedbør og de fleste steder er det blå himmel.

Også i Trøndelag og Nord-Norge er det meldt fint vær fremover. Østlig vind blåser oppover og sola skinner før mørketiden setter inn.

På Østlandet kan folk få en smakebit på vinteren denne helgen. Her er det sendt ut et varsel om at det kan bli hvitt de neste dagene.

– Det blir det første snøfallet for mange. Forhåpentligvis har de fleste skiftet dekk, det kan bli trøblete på veiene, sier meteorolog Marit Berger.

Snøgrensen vil ligge på rundt 200–500 meter.

Det kommer nok ikke snø på veiene i sentrum av Oslo, men det kan komme snø noen sentrale steder på Østlandet i helgen. Men det varer ikke lenge, på tirsdag blir det varmere igjen.

Det har vært mye dårlig vær på Vestlandet i det siste. Forrige uke ble Voss oversvømt: