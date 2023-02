PRESSES: Helseminister Ingvild Kjerkol får kritikk for sykehuskutt.

Ber Kjerkol stanse sykehuskutt: − Dette går ikke lenger

KrF og Høyre mener Ingvild Kjerkol (Ap) setter sykehusene i en umulig situasjon, der de må kutte uten å vite hvor mye penger de egentlig har. SV ber helseministeren avblåse de store kuttene.

– Regjeringens rot i budsjettet skaper forvirring i sykehusene og dette går utover pasienter og ansatte som lever med usikkerhet om sin jobb. Dette går ikke lenger. Nå må Kjerkol rydde opp, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Onsdag hadde Helse Nord hatt styremøte, der de behandlet et forslag om å bøte på den kriserammede sykehusøkonomien i Nord-Norge.

Sykehus over hele landet sliter med å få budsjettene til å gå opp: Lønninger, varer og tjenester har økt kraftig i pris, uten at de har fått det dekket i inntektene fra statsbudsjettet.

Samtidig sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum forrige uke at regjeringen ser at sykehusenes budsjett blir for stramt, og at de vil legge mer penger på bordet. Hvor mye blir først klart når revidert nasjonalbudsjett revidert nasjonalbudsjett I det reviderte nasjonalbudsjettet som legges frem hvert år i mai blir hovedtallene for norsk økonomi oppdatert, og regjeringen kan komme med tilleggsbevilgninger og justeringer. kommer i mai.

Dette opprører Legeforeningen, KrF, Høyre, og regjeringens budsjettpartner SV.

KREVER SVAR: KrF-leder Olaug Bollestad har stilt skriftlig spørsmål til Kjerkol om hvordan hun vil sørge for forutsigbarhet til sykehusene.

– Skaper stor usikkerhet

– Regjeringen skaper stor usikkerhet for sykehusene, og dette rammer pasientene og er krevende for de som jobber der. Nå vet ikke landets sykehus hva de skal forholde seg til, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone W. Trøen.

Hun ber regjeringen være tydelige på nettopp det, før det reviderte nasjonalbudsjettet kommer i mai.

KrF-leder Bollestad kaller kommunikasjonen fra regjeringen «vinglete».

– Det er nødvendig med tydelige ledelse fra statsråden slik at det ikke gjøres kutt i viktige tjenester.

SVs Marian Hussein sier Kjerkol må stoppe opp, før sykehusene gjør kutt basert på inntekter de ikke enda vet hva kommer til å være:

– Jeg mener at helseministeren, etter beskjeden fra finansministeren, må ut og stoppe opp de store planlagte kuttene. Vi kan ikke kutte i helsetjenester som allerede forteller at de mangler personell og bruker mye ressurser på overtid og innleie fordi de ikke har nok folk. Det gjør også noe med muligheten til å rekruttere til sykehusene i Nord.

KRITISK: Marian Hussein (SV) er redd kutt kan få store konsekvenser for helsetjenesten i Nord.

Tør ikke avblåse kutt

Ifølge Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, er det er helt avgjørende at sykehusene kompenseres nå – og ikke må vente helt til mai for å få justert budsjettene.

– Det er urimelig gitt den prekære situasjonen. De fleste sykehusene tør ikke å avblåse kuttene ennå. Det sier mye om hvor uforutsigbart dette nå oppleves ute i tjenesten

Hun sier Legeforeningen har varslet om den alvorlige situasjonen i helsetjenesten og på sykehusene helt siden statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst.

– Over hele landet har sykehus blitt tvunget til å vedta kutt og nedskjæringer i årsverk og drift, med store konsekvenser for både pasienter og ansatte. Det er ikke uten grunn at vi har krevd at sykehusene må kompenseres fullt ut for den store utgiftsøkningen.

ADVART LENGE: Anne-Karin Rime i Legeforeningen har lenge vært bekymret for den økonomiske situasjonen i helsetjenesten.

– Må se befolkningen i øynene

Selv om regjeringen har varslet at det vil komme mer penger for å veie opp for økt lønns- og prisvekst, har de også vært klare på at det må tas grep, og særlig i Helse Nord.

Da mener Hussein i SV at de må tørre å komme med klarere beskjeder om hva som må kuttes.

– Helseministeren må ta ansvar for helheten i prioriteringene. Hun kan ikke bare si at de må kutte, hun må se befolkningen i nord i øynene og si hvor de skal kutte, sier hun.

Vedum: Skal kunne videreføre aktiviteten

På spørsmål fra VG om han forventer at sykehusene nå avblåser kutt, svarer finansminister Vedum at regjeringen gikk ut med beskjeden om at de ser at budsjettet ble for stramt nettopp for å gi trygghet til blant annet sykehusene.

Han sier de skal kunne videreføre aktiviteten, og få kompensert for de høye prisene.

– Finnes det noen forbehold når det kommer til disse pengene?

– Dette har vi vært tydelige på hele veien: Det er en ren teknisk justering, sånn at man skal kunne videreføre det aktivitetsnivået som man har. Når vi får mer data for de første månedene i år ser man hva prisveksten blir, så legger man det til grunn for den justeringen vi vil foreslå for Stortinget i mai.

MER PENGER: Finansminister Vedum sier sykehusene skal få igjen nok penger til at de kan videreføre aktiviteten.

Han avviser kritikken om at dette er vingling fra regjeringen.

– Vanligvis venter vi til revidert med å komme med tallene, men vi sier det nå nettopp for å gi forutsigbarhet og trygghet, og så må det være en god styringsdialog mellom de ulike foretakene, offentlige virksomhetene og sitt departement og sin statsråd. Da vil man få klar beskjed om at hvis kostnadsveksten øker som det ligger an til, så får man kompensert dette i mai, sier han.

VG har også forelagt kritikken for helsedepartementet, som viser til Finansdepartementet.

Da hun ble utfordret om situasjonen på sykehusene i Stortinget onsdag viste Kjerkol til Vedums svar om de ekstra pengene i budsjettet.

– Når OUS og andre helseforetak gjør omstillinger regner jeg med at det her i stor grad skjer uten oppsigelser, sa hun også, og viste til at den største utfordringen for helsetjenesten fremover er tilgangen på fagfolk.