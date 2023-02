HENTES HJEM: Sauene ble hentet ned fra fjellet i over 1000 meters høyde. Alle seks fikk plass på tilhengere bak noen av de fire snøscooterne som deltok i redningsaksjonen.

BREKING NEWS! Seks savnede sauer reddet fra vinterfjellet: − Smått utrolig

Sist mandag var været endelig noenlunde bra. Fire erfarne fjellfolk ville prøve å hente ned seks villfarne sauer fra vinterfjellet i Aurland. Bergingsaksjonen var vellykket.

Under sauesankingen i oktober var sauene sporløst forsvunnet. Selv søk med helikopter var fånyttes.

Over tre måneder etter oppdaget skiløperen Hans Christian Tenol-Tuxen sauene med is i ulla i snøen på snaufjellet da han for en uke siden var på tur til Grindefletthytta ved Mjølfjell.

Det var avisa Hordaland som først omtalte sauesaken.

Det aktuelle fjellområdet ligger mellom Voss og Aurland kommuner i Vestland fylke.

HØY, HVOR DET GÅR: Ser ikke ubehagelig ut å få scooterskyss ned fra fjellet med «niste» på alle kanter.

Bratt

– Det var temmelig bratt, det var løssnø og vanskelige forhold. Jeg fikk se sauene da vi kom opp på fjellet Heggenuten, forteller Odd Ohnstad til VG. Han og de tre andre redningsmennene brukte seks timer på operasjonen.

Redningslaget hadde med seg høy på snøscooterne.

De hadde ingen problemer med å lokke sauene til seg.

– Sauene brekte tilbake da vi lokket på dem. Det bød heller ikke på problemer å få lagt sauene på tilhengerne, beskriver Ohnstad fra Aurland.

Turen ned til bygda og sauebonde Siver Wangen gikk mye lettere enn opp på fjellet – tross de spesielle passasjerene på scooterne.

SAUESKYSS: Høyet om bord på tilhengeren bak snøscooteren så ut til å falle i smak.

Wangen hadde aldri trodd han skulle få se sauene sine igjen.

Uten GPS-sender

– Det er jo helt utrolig. Disse sauene var ikke utstyrt med GPS – så vi kunne ikke peile hvor de befant seg, sier en influensasyk men svært glad sauebonde til VG fredag kveld.

Han forsikrer at han har gitt sauene god pleie siden de kom velberget ned fra fjellet sist mandag.

– De har fått mat i små porsjoner. En vinter her vest med uvanlig lite snø i fjellet, er nok hovedgrunnen til at de har overlevd i vinter, vurderer Wangen.

– Mot alle odds

Den vurderingen støtter redningsmann Odd Ohnstad fra Flåm fullt ut.

– Det er jo smått utrolig at sauene har klart seg. Det er mot alle odds. Men jeg er helt sikker på at hovedgrunnen til at de har overlevd er lite snø i fjellet – og dermed tilgang til beite.

Eieren av sauene, Siver Wangen hadde egentlig bestemt seg for å slutte med sauearten dalasau, som de seks bortkomne sauene tilhørte.

Nå er han ikke like sikker lenger.