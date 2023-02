LANDSSTYREMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre på landsstyremøte i Arbeiderpartiet.

Medlemsbråket i Ap: Enstemmig landsstyremøte trosset Giske

Samme kveld som Trond Giske kom med et motsvar til medlemsbråket i partiet på et hastemøte i sitt lokallag, gikk landsstyret i Ap enstemmig inn for å endre vedtektene.

I utgangspunktet var det ventet saken skulle oversendes til landsstyremøtet for behandling onsdag, men de valgte altså i stedet å realitetsbehandle den tirsdag.

– Vi la frem sentralstyrets innstilling, og hadde en diskusjon rundt den. Landsstyret ga sin fulle tilslutning til den, og gjorde et enstemmig vedtak, sier partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

Samme kveld tok Giske kraftig til motmæle mot de foreslåtte vedtektsendringene på et hastemøte i sitt lokallag, Nidaros Sosialdemokratiske forum.

Møtet i lokallaget pågikk fortsatt da Stenseng opplyste til VG at landsstyret hadde fattet et vedtak.

Temmer Giskes makt

Noen partier har vedtekter som gjør at du bare kan være medlem der du bor.

Men hittil har folk kunne melde seg inn i Ap hvor de vil: Bor du i Sandefjord, kan du bli medlem av Nidaros og ha fulle rettigheter – og ditt medlemskap teller når trønder-delegatene til landsmøtet i Ap skal velges.

Sentralstyret i Ap vil ha en endring i vedtektene som gjør at et medlem fra Sandefjord fortsatt skal kunne være medlem i Nidaros. Men vedkommendes medlemskap skal telle for Vestfold og Telemark når delegater til Ap-landsmøtet skal velges.

Derfor er dette kontroversielt: Det Ap-laget noen er medlem i, får representasjon for dem inn til årsmøte i kommunen, fylkeslaget, representantskapet og landsmøtet i Ap.

Giskes lokallag har vokst til å bli Aps største – men halvparten av medlemmene kommer fra andre steder i landet. Derfor vil en slik endring gi Giskes lokallag mindre makt.

Kom med motsvar

På møtet i Nidaros sosialdemokratiske forum tirsdag kveld, kom Giske med følgende forslag som motsvar til endringene partiet har diskutert:

Han mener at hvis man er medlem et annet sted enn der man bor, skal man ikke telle med i delegatberegningen til kommune- eller fylkeslag. Men han vil likevel at man skal kunne telle for representasjonen til det laget man er har meldt seg inn i nasjonalt, hvis man selv velger det.

– Jeg mener at Nidaros skal være tydelige og klokkeklare på at folk utenfra ikke skal styre eller påvirke en kommune eller et fylke de ikke bor i. Det tror jeg er helt greit for medlemmene i Nidaros. Men vil de påvirke strømpolitikken og at løftene til pensjonistene skal holdes, skjer ikke det i Trondheim, det skjer på landsplan, og der bor de vitterlig, sa Trond Giske på møtet.

Overfor VG avviser Stenseng at dette er et nytt kompromiss:

– Det var vi jo klare over. Vi har vært opptatte over at du skal ha en gjennomgående representasjon, det er veldig lite prinsipielt at du ikke skal telle lokalt i fylket, men telle nasjonalt.

Det er landsmøtet i Ap som til slutt skal stemme over hvordan vedtektene skal være.