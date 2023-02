SJOKKERT: Advokat Marius Dietrichson, forsvareren til terrorsiktede Zaniar Matapour, sier han er forskrekket over meldingsutvekslingen til e-tjenesten med en ekstrem islamist bare dager før terrorangrepet under Oslo pride i fjor sommer.

Reagerer på E-tjenestens hemmelige meldinger: − Hva er det myndighetene har stelt i stand?

Både forsvareren til terrorsiktede Zaniar Matapour, og bistandsadvokaten til 15 fornærmede i saken, kritiserer E-tjenestens topphemmelige operasjon i forkant av Pride-angrepet.

– Meldingene viser at miljøet rundt Matapour ber om velsignelse fra IS før angrepet og faktisk også får det, sier advokat Marius Dietrichson.

– Det er derfor med forferdelse jeg leser at det ikke er Den Islamske Stat de har snakket med og fått sin velsignelse fra, men norske myndigheter.

– Sånn kan ikke tjenestene våre jobbe, fortsetter han.

Dietrichson forsvarer 43 år gamle Zaniar Matapour som er siktet for terrorhandling etter Pride-angrepet i fjor sommer.

E-tjenesten avviser Dietrichsons påstander.

– Påstandene om at Etterretningstjenesten fremprovoserte terrorangrepet i Oslo i fjor sommer har ikke rot i virkeligheten, skriver kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene til VG.

– Gjør som bestilt

Mandag kunne VG avsløre innholdet i dialogen mellom en agent i den norske Etterretningstjenesten Etterretningstjenesten E-tjenesten ligger under Forsvaret og har som en av sine viktigste oppgaver å hente inn informasjon i utlandet som kan avdekke og motvirke alvorlige ytre trusler mot Norge.og en islamist i forkant av terrorangrepet.

Info Terrorsaken – dette har skjedd 25. juni i fjor gikk Zaniar Matapour til angrep mot Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum under Pride-feiringen. To mennesker mistet livet og 24 ble skadet.

VG har tidligere avslørt at en hemmelig agent fikk vite om planer for et terrorangrep seks dager før skytingen.

Opplysningene agenten mottok, gjorde at alarmen gikk. E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Men PST varslet ikke Oslo-politiet før angrepet.

I september ble to menn pågrepet og fengslet i Norge for å ha medvirket til terroren. Rett før ble Arfan Bhatti, som var i Pakistan, siktet for terror og etterlyst. Han er nå fengslet i Pakistan og norske myndigheter vil ha ham utlevert til Norge. Vis mer

Under dekke av å være terrorist i Den islamske staten (IS), fikk agenten vite om et planlagt angrep mot Skandinavia.

Agenten understreket at hvis operasjonen var ekte, måtte den gjennomføres på en god måte, føre til stor skade og gjøre dypt inntrykk på «de vantro».

Agenten skrev også at IS verdsatte det forestående angrepet og takket islamisten for innsatsen, ifølge VGs opplysninger.

– Den norske agenten tar denne dagen noen valg som tre dager senere i Oslo får aldeles forferdelige konsekvenser, sier Dietrichson med henvisning til meldingene.

Dietrichson mener agenten svarer islamisten på en måte som viser at miljøet rundt Matapour nå vil tilfredsstille IS’ krav for at IS skal slutte seg til og velsigne operasjonen.

– IS velsigner operasjonen og sier de verdsetter det som nå skal gjøres. Matapour gjør da i store trekk som bestilt.

VG kjenner ikke alle detaljene i etterretningsoperasjonen eller hele dialogen mellom partene.

Bistandsadvokat: - Dette synes jeg er ille

Også advokat Victoria Holmen, som representerer en av de fire siktede i saken, kommer med liknende kritikk:

– Ut fra korrespondansen kan se ut til at angrepet ikke ville funnet sted uten E-tjenestens involvering.

Hun viser ellers til at hennes klient nekter straffskyld, og at han gjøres kjent med opplysninger først når VG publiserer dem.

Sigurd Klomsæt er oppnevnt som bistandsadvokat for 15 personer som har status som fornærmet i saken.

– Dette synes jeg er ille. Hvis dette betyr at man kunne avverget det som skjedde, da har alle sviktet, sier han til VG.

Han sier dette «fremstår som at man kunne avverget det, hvis man hadde tatt det på alvor».

– Det som skjedde fremstår som å være en konsekvens av det som E-tjenesten oppfordret til i denne meldingen.

VG har forelagt E-tjenesten kritikken mot agenten, men de viser til svaret sitt for øvrig.

VG kjenner ikke alle detaljene i etterretningsoperasjonen eller hele dialogen mellom partene.

E-tjenesten: Ga all relevant informasjon til PST

E-tjenesten avviser kritikken.

– Tjenestens oppdrag er tvert imot å avdekke og varsle om trusler mot Norge. Arbeidet vårt og metodene vi benytter er solid hjemlet i norsk lov. Vi søker å få tilgang på tilstrekkelig informasjon om trusselaktører, avdekke planer og dermed bidra til å avverge angrep.

Opplysningene agenten fikk, gjorde at alarmen gikk. E-tjenesten sier til VG at de ga all relevant informasjon fortløpende til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST varslet aldri politiet i Oslo om den pågående terrorjakten.

I SORG: Dagen etter angrepet under Oslo Pride i fjor.

Mener hele dialogen må offentliggjøres

Natt til 25. juni skjøt Matapour mot utestedene London og Per på hjørnet.

Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept i angrepet. Ni andre fikk skuddskader, 24 fikk andre skader. 262 personer har status som fornærmet.

PÅ VAKT: Det som skulle være en feiring av mangfold og skeiv kjærlighet i Oslos gater, ble et terrormål, hvor kulene haglet mot uteserveringene og inn i lokalene.

Etter angrepet mottok agenten en nyhetsartikkel som omhandlet angrepet av islamisten, ifølge VGs opplysninger.

Agenten svarte at han var kjent med dette og takket islamisten. Agenten skrev også at Gud måtte gi islamisten belønning og velsignelse, ifølge VGs opplysninger.

– Etter at aksjonen gjennomføres så blir de hyllet for det de har gjort – alt av norske myndigheter. Hva er det myndighetene har stelt i stand? spør Dietrichson.

Forsvareren mener hele dialogen må offentliggjøres og har tidligere bedt politiet om å etterforske E-tjenesten, noe Oslo politidistrikt avviste.

Info Tips oss! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på epost, SecureDrop, eller på kryptert melding via Signal til +4792088655. Vis mer

– Et ledelsesproblem

VG har også forelagt påstandene fra Dietrichson til PST.

– Hvorvidt PST kunne forhindret angrepet, er forhåpentligvis noe evalueringsutvalget kan gi mer svar på, skriver Martin Berntsen i PST til VG.

Dietrichson sier han legger til grunn at E-tjenestens operasjon ble gjort med de beste intensjoner.

– Min kritikk går ikke på det, men på at operasjonen er utført tilsynelatende uten tanke på hva som settes i gang, sier forsvareren.

– Om det er mangel på kunnskap og refleksjon på operatørnivå eller om det er mer er et styrings- og ledelsesproblem, vet ikke jeg, men dette må man jo finne ut av. For sånn kan ikke tjenestene våre jobbe.

MINNES: Utenfor London pub Oslo var gaten regnbuefarget etter angrepet. Bildet er tatt 7. september.

– For å ta en sammenligning: Om E-tjenesten velger å sende en hemmelig agent for eksempel inn på et iransk atomkraftverk, under dekke av å være en iransk operatør av atomkraftverkets styringssystemer, så må jo agenten vite hvilke knapper han der inne kan trykke på og hvilke han aldeles ikke må røre. Trykker han på melt-down-knappen fordi han ikke kan fagområdet coveret hans tilsier at han skal kunne, og atomkraftverket nedsmelter og eksploderer, så kan ikke E-tjenesten etterpå bli hørt med at de gikk inn i dette med de aller beste intensjoner. Det er ikke godt nok. Det samme gjelder i den saken VG nå omtaler, sier han.

– Sender E-tjenesten en hemmelig agent inn i dette miljøet, under dekke av å være en leder i IS, så må agenten vite hva han kan si og ikke si. Gjør han ikke det, så tar ikke systemet i E-tjenesten det på tilstrekkelig alvor hva de holder på med. Det er i alle fall et ledelsesproblem. Men mest av alt er det forferdelig for de som rammes av det hendelsesforløp norske myndighetene her blir en del av.

Svein Holden er forsvarer for Arfan Bhatti, som er siktet for grov terror etter angrepet.

– Jeg har mottatt saksdokumentene mot taushetsplikt. Jeg har derfor ikke adgang til å kommentere VGs opplysninger så detaljert som jeg skulle ønske. På et overordnet plan er det imidlertid ingen tvil om at det er god grunn til å stille spørsmål om Etterretningstjenestens involvering påvirket hendelsesforløpet 25. juni i fjor, sier han til VG.

Tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager sier til VG at E-tjenestens metodebruk er helt nødvendig for å ivareta sikkerheten til norske borgere og Norge som stat.

– Det er ikke noe vakkert syn. Det er ikke søndagsskoleprat, sier Kaldager, som tidligere ledet etterretningsgruppen E14.

– Men i slike saker må operatørene (agentene, journ.anm.) være på samme nivå som motparten for å nå frem og finne samme sjargongen. Det gjelder spesielt hvis du forsøker å utgi deg for å være noe annet enn du egentlig er, og hvor du kommuniserer på meldinger i en chat.