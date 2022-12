Illustrasjonsbilde.

Politiet la ut bilde av ruskjører – ga strafferabatt i retten

Utrykningspolitiet la ut bilde på Snapchat av en mistenkt ruskjører mens han avla blodprøve. Det ga strafferabatt da mannen ble domfelt.

Mannen i 40-årene var tiltalt for to tilfeller av promillekjøring og kjøring uten førerkort. Han sa seg skyldig da saken åpnet i Telemark tingrett.

Politiet stanset ham først 10. desember 2021, så 6. januar 2022. Påvirkningsgraden tilsvarte i begge tilfellene 1,2 alkoholpromille.

Han innrømmet overfor politiet at han hadde røkt hasj dagen før og ble tatt med til legevakten for å avlegge blodprøve.

Det var der politibetjenten løftet mobilen og knipset. Bildet ble usladdet lagt ut på Snapchat-kontoen der UP Sør-Norge deler bilder og videoer.

Fjernet etter kort tid

UP fikk reaksjoner og fjernet bildet etter kort tid.

UP-sjef Knut Smedsrud vedgikk siden at publiseringen var uheldig, med tanke på personvernet. Han lovet å revidere UPs retningslinjer for bruk av sosiale medier.

Men UPs snap ble tema i retten, da straffen skulle utmåles.

Dette bildet har i etterkant blitt slettet fra UP sin konto. VG har pikselert bildet.

Aktor mente at bildet var uten betydning for fastsettelse av straffen. Men tiltalte var uenig – og fikk dommeren på sin side.

Politibetjentens mobilbilde viste ikke ansiktet, men mannen fra brystet og ned mens han satt i en stol og nålen sto i armen.

Midt på bildet er det en emoji av en politidame og en forbudt-emoji.

Teksten var: «UP stanset fører uten gyldig førerkort som innrømmet bruk av hasj Blei også anmeldt for det samme i desember. Her på legevakten for blodprøve.»

Telemarkingen sa i retten at han ble kjent igjen av venner og bekjente, etter at bildet ble lagt ut på Snapchat.

VG har vært i kontakt med mannen, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Sosiale konsekvenser

Han viste til at flere personer i nærmiljøet ikke ønsket å ha noe med ham å gjøre, og hevdet at dette har fått alvorlige sosiale konsekvenser for ham rent personlig.

Dommeren la hans forklaring til grunn, selv om bildet ikke ble fremlagt i retten og dommeren dermed var usikker på om det var mulig å kjenne igjen tiltalte.

UP-SJEF: Knut Smedsrud.

Mens ren medieomtale ikke gir nedsatt straff, konkluderte retten med at snap-en fra legekontoret under blodprøvetaking måtte utløse strafferabatt:

– Vedkommende sitter i en sårbar posisjon og bildet av ham spredte seg på internett før han i det hele tatt rakk å summe seg, skriver retten.

– Publisering en belastning

Når han så blir gjenkjent som følge av politiets publisering av bildet på sosiale medier, mener retten at det må gjøre et «ikke-ubetydelig fradrag i straffen».

– Politiets publisering har i seg selv medført en belastning for den siktede. Straffen reduseres med 12 dager som følge av dette forholdet, heter det i dommen.

Aktor la ned påstand om fengsel i 60 dager og en bot på 50.000 kroner.

Dommen ble fengsel i 50 dager og en bot på 17.500 kroner. Mannen mister også muligheten til å ta førerkort i flere år fremover.

Når det tilsynelatende ikke er sammenheng mellom 12 dagers strafferabatt og forskjellen på ti dager mellom påstand og dom, har det sin forklaring.

Dømt tre ganger før

Når retten idømmer straff, er det skjerpende at mannen tre ganger tidligere er dømt for ruskjøring og at det var kort tid mellom de aktuelle tilfellene.

Han skal også straffes for å ha kjørt uten førerkort.

I formildende retning vektla retten at tiltalte har uvanlige store omsorgsoppgaver og at han avga uforbeholden tilståelse. Pluss «snap-rabatten», selvsagt.

Summa summarum kom dommeren til at korrekt straff i denne saken ligger på 50 dagers ubetinget fengsel, som betyr at mannen må inn til soning.

Henlagt av Spesialenheten

Saken ble etterforsket av spesialenheten for politisaker, som tjenestefeil og brudd på taushetsplikten, men henlagt etter bevisets stilling.

Politibetjenten forklarte at hun aldri hadde til hensikt å henge ut eller krenke noen ved å dele bildet. Hun ba ikke om samtykke til å ta eller publisere bildet.

Spesialenheten kom til at mangelfulle retningslinjer og utilstrekkelig opplæring ikke utgjorde et grovt brudd på tjenesteplikter.

Avgjørelsen ble innklaget til Riksadvokaten, som ikke tok taken til følge.

Riksadvokaten er enig med Spesialenheten i at det objektivt sett foreligger et brudd på taushetsplikten, men at publiseringen ikke var grovt uaktsom.

– Tar selvkritikk

UP-sjef Knut Smedsrud vil overfor VG onsdag ikke kommentere en dom som ikke er rettskraftig eller strafferabatten som følge av den uheldige publiseringen.

– Vi har tatt selvkritikk for bildet og håper vi slipper å gjøre sånne feil en gang til. Overfor ham har vi beklaget at det skjedde – og det står vi for.

Smedsrud opplyser at UP har endret retningslinjene for publisering, men fortsatt legger ut på Snapchat hver eneste uke og har mange følgere.

Av sosiale medier er Snapchat størst blant unge under 24 år.

– Vi oppfatter Snapchat som et effektivt medium for å nå de unge.