– KJEMPESTAS: Angela Linstad (21) er både stolt og veldig glad for at hun og tre andre med nedsatt funksjonsevne fikk tatt sin første eksamen.

Angela (21) besto historisk eksamen: − Jeg er så stolt!

Angela Linstad (21) er historisk. Nå har hun bestått landets første høyskoleeksamen for personer med utviklingshemming.

Frank Ertesvåg

Aurora Meløe (foto)

– Det er superinteressant å studere. Da kan man lære flere ting. Men noe kan være vanskelig, for eksempel å lese en stortingsmelding på nynorsk, sier Angela til VG og alle andre som vil høre på i biblioteket utenfor eksamenslokalet.

– Jeg er så stolt, dette er kjempestas! Tenk, dette er første eksamen for oss noen sinne. Og jeg besto. Jeg er helt på gråten faktisk, legger hun til.

Angela er høyt oppe. Hun rekker armene spontant i været før hun i varm takknemlighet krysser hendene foran brystet.

Tilrettelegging

– Jeg studerer menneskerettigheter og betydningen av at folk med nedsatt funksjonsevne kan klare seg selv, forklarer 21-åringen.

– Har dere fått et studium som er tilrettelagt for dere?

– Ja, både og. Noe kan være litt vanskelig å lese, sier Linstad og gjentar eksempelet med nynorsk skriftspråk. Men både Linstad og medstudentene skryter av lærerne på studiet.

EKSAMEN GJENNOMFØRT: Spontan glede fra studentene etter avlagt og bestått eksamen før helgen. Fra venstre: Mikkel Borge Heier (22), Lars-Jacob Lundh (21), Ivar Restrup (43) og Angela Lindstad (21).

– Det er flinke til å hjelpe oss, sier Lars-Jakob Lundh (21). Han har hatt med seg både tegnspråktolk og personlig assistent på eksamen. Også Lundh besto.

Eldstemann blant studentene er Ivar Restrup (43). Han synes det er stas at studentene får 30 studiepoeng etter fullført studium.

– Jeg jobber vanligvis med demontering av PC-er. Det er likevel gøy å lære og studere ved siden av, sier Restrup fra Mortensrud i Oslo.

Han har iført seg en grønn genser med snømannmotiv. Han setter farge på det lille studentmiljøet.

– Jeg fikk beskjed om å ta på meg denne. Da gjorde jeg jo det, sier Restrup.

STUDERER PÅ SI: Ivar Restrup (43) studerer ved siden av jobben. Han liker å lære nye ting.

Mikkel Borge Heier (22) har også deltatt aktivt i studiene, spesielt med fokus på hverdagsliv. Han bruker rullestol, og møter for eksempel stadig på handicap-toaletter som ikke er tilrettelagt.

– Hva betyr det for deg at du er student?

– Det betyr jo at jeg kan komme meg videre i livet. At jeg kan studere gir meg enda større muligheter. Jeg ønsker å bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne også kan begynne på universitetet. Det er også bra for selvtilliten min at jeg gjør noe fornuftig og lærer, svarer Mikkel.

TRENGER TILRETTELEGGING: Mikkel Borge Heier (22) synes ikke offentlige toaletter er tilrettelagt for brukere som ham. Tilrettelegging for folk med nedsatt funksjonsevne - er han levende opptatt av - også som en del av studiet i menneskerettigheter og hverdagsliv.

Han er avhengig av å ha en stellebenk for voksne funksjonshemmede på handicaptoalettene.

– Mange som bruker rullestol som meg har et stort behov for det. Det holder ikke med stellebenker kun for babyer, sier Heier.

Når han for eksempel er på et stort kjøpesenter i hjemkommunen Bærum, så må han dra hjem til Blommenholm for å gå på do - fordi toalettene ikke er tilrettelagt.

Denne typen tilrettelegging er noe av det han har jobbet med i studiene.

– Gode erfaringer

Studentene har deltatt siden semesterstart i høst på 15 vekttalls-studiet på VID Vitenskapelige høyskole, som den tidligere Diakonhøyskolen heter nå. I vårsemesteret fortsetter studiet med 15 nye studiepoeng.

Professor Inger Marie Lid er tilknyttet masterstudiet i medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har vært sentral i utviklingen av det første studiet i Norge for studenter med nedsatt funksjonsevne sammen med førsteamanuensis Anna Chalachanová.

Utdanningen er et pilotprosjekt, finansiert av stiftelsen Dam. Den omfatter både tverrfaglig forskning på funksjonshemming, menneskerettigheter, medborgerskap og historie. Lid har jobbet med studiet i samarbeid med Oslo kommune og Norsk forbund for utviklingshemmede siden 2018. Høsten 2022 kom to kull i gang, med fem studenter i Stavanger og seks i Oslo.

– Erfaringene så langt?

– Vi har liten kunnskap i Norge om denne studentgruppen i akademia. Vi har nå gjort oss erfaringer både med studieplan, utvikling av emnene og studentenes måte å lære på. Erfaringene er gode, det har vært lærerikt å jobbe med. Nå håper vi på at dette pilotprosjektet blir videreført. Det er behov for denne typen utdanning. Studentene uttrykker glede over å lære, beskriver Inger Marie Lid.

TILRETTELEGGER: Inger Marie Lid har jobbet i flere år med å få i stand det første studiet i sitt slag.

Studentgruppen hun akkurat har sensurert, har ingen rett til høyere utdanning i det norske utdanningssystemet.

– I grunnskole og videregående skole får ofte disse gruppene for dårlig pedagogisk tilrettelegging og for dårlige læringsvilkår, sier Lid.

På sikt håper hun å bidra til at flere utdanninger i Norge kan bli tilpasset og tilrettelagt for denne gruppen studenter.

– Ulike læremåter

Sammen med sin med-prosjektleder Chalachanová vil Lid jobbe for at samfunnet legger bedre til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også får likeverdig anledning til å lære og ta utdanning.

– Alle mennesker har et utgangspunkt for å lære, men vi har ulike måter å lære på, sier Lid som er krystallklar på at denne typen utdanning må være en selvsagt post på statsbudsjettet som alle andre utdanningstilbud.

Norge er, ifølge FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne forpliktet på å tilby tilrettelagt utdanning.

Angela Linstad gleder seg til en lang og deilig studiepause gjennom hele desember. Men på nyåret er det på’n igjen med nytt studiesemester.

Og lørdag 3. desember er det FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

– Vi er i 2022. Og vi er den første gruppen med utviklingshemming som får studere, minner Angela omgivelsene om.

– På tide?

– Det var virkelig på tide.