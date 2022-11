GLATTE VEIER: Støre ankom forsinket til Gol onsdag ettermiddag. Svært glatte Hallingdalsveier var årsaken.

Jonas Gahr Støre om krisen: − Gjør vondt å høre fortvilte arbeidsfolk

GOL (VG) En 15,4 prosent-presset statsminister Jonas Gahr Støre ankom Kartellkonferansen på Gol onsdag ettermiddag. Han sier det er andre tall enn 15,4 som bekymrer ham mest.

Han hadde med seg 100 millioner ekstra kroner til kriminalomsorgen, men ga ikke togopprørerne en millimeter under sitt besøk på konferansen.

Den historisk dårlige meningsmålingen tidligere denne uken var den stressende rammen rundt Støres deltagelse på den tradisjonsrike kartellkonferansen på Gol, hvor fagbevegelsen møtes i tre dager for å diskutere politikk.

Opptakten kunne nok vært bedre for Støre. Onsdag formiddag sto forbundsleder Rolf Ringdal i LO-forbundet Norsk Lokomotivmannsforbund frem i VG og sa at han mener Støre «ikke er rette mannen for fagorganiserte og arbeiderbevegelsen».

– Det må jeg tåle

Da Støre ankom Kartellkonferansen konfronterte vi Støre med Ringdals uttalelse.

– Det må stå han helt fritt å mene. Det må jeg tåle. Ønsker han å diskutere politikk, så er min dør åpen.

Ringdal og lederen i Norsk Jernbaneforbund kritiserte også Støre og Ap kraftig fordi de ikke har stanset planene om oppsplitting av togselskapet Vy, ved at seks av deres viktige togstrekninger på Østlandet skal overtas av Flytoget.

Men Støre står imot presset fra LO.

– Vi har stoppet oppsplittingen av jernbanen i Norge etter vi kom i regjering. Samferdselsministeren har sagt at vi skal se på spørsmålet om bør samle den operative delen av jernbanen, Vy og Flytoget. Men vi har en utfordring i forhold til tidsfrister, ifølge internasjonale regler.

– LO mener tidsfristproblemet kan løses ved å opprette et moderselskap over Vy og Flytoget?

– Her kan vi ha noe ulike syn i forhold til LO i forhold til fremdrift og kalender, sa Støre til VG før debatten.

Under debatten gikk Ringdal på talerstolen og utfordret Støre:

– Stopp oppsplittingen, var hans klare krav.

Nestleder Torfinn Håverstad i Jernbaneforbundet NJF var like klar og leder i NJF Ung, Cecilie K. Barmoen, sa at Støre bør lytte til AUF, som ikke vil ha oppsplitting.

– Du leker med fremtiden til oss unge som jobber i jernbanen, sa hun.

Ga ikke en millimeter

Støre ga ikke en millimeter i sitt oppsummering etter debatten.

– At vi viderefører Høyres politikk er beint feil. Vi har en uenighet og det er tildelingen på Østlandet, som dreier seg om to statlige selskaper. Vi svikter ikke ungdommen. Vi skal sikre de ansattes rettigheter, sa Støre.

VINDRAMA: Statsminister Jonas Gahr Støre ble truffet av et vinglass på vei opp trappen til julebordet onsdag kveld. Det knuste og han ble såpass våt at han måtte ut og tørke av dressen. – Jeg føler mest med kelneren som mistet glasset, sier Støre.

Råd fra AUF

Før han ankom Gol, ga AUF-leder Astrid Hoem sine råd for å løfte partiet ut av hengemyra langt under 20 prosent oppslutning.

Hun ba ham gi mer til de svakeste – og egentlig innfri flere av SVs krav i de pågående budsjettforhandlingene – og frem til 2029 å gjøre barnehager og SFO gratis.

Rett fra møte med ansatte

Støre kommer rett fra møte med avdeling 10 i Fellesforbundet i Oslo, som organiserer ansatte i hotell-, restaurant- og utelivsbransjen.

Han sier til VG at det er tall som er enda mer bekymringsverdig enn målingene.

– Fra oktober i fjor til oktober i år har prisene steget med 7,5 prosent. Det slår inn overalt i samfunnet, og i alle land rundt oss. I tillegg har vi hatt en kraftig økning i strømprisene og renteutgiftene til folk har nesten doblet seg.

– Det er din største bekymring?

– Folk opplever at lønnen deres rett og slett er blitt mindre verdt. Det er det som bekymrer meg aller mest akkurat nå, sier Støre.

HAR FLERE JOBBER: Støre møtte hotell- og restaurantansatte i Oslo før han ankom Gol, hvor han fikk høre ansatte som må ha to-tre jobber for å få det til å gå rundt.

Ikke økende forskjeller

Han legger dog til:

– For all del, målingene er en tydelig melding til oss på at vi må levere bedre, og det tar vi på alvor. Vår viktigste jobb nå er å sørge for at folk har jobb og økonomi til å komme seg igjennom krisen og at forskjellene mellom folk ikke øker.

I møte med de hotell- og restaurantansatte før turen til Gol, pratet han med folk som må ta to og tre jobber for å få endene til å møtes.

– Det gjør sterkt inntrykk. Det gjør vondt å høre fortvilte arbeidsfolk fortelle at de ikke får lønna til å strekke til, samtidig som de føler seg maktesløse i møte med arbeidsgiver fordi de på ingen måte har råd til å miste den jobben de har.

STØRES VEI: Støre ankom kartellkonferansen litt forsinket, på grunn av glatte veier. Han fortalte om veien videre.

– Hva vil du gjøre med det?

– Vi skal gjøre det vi kan for at vi sammen kommer oss igjennom krisen verden står ovenfor. Men pøser vi på med mer penger nå, vil renten gå kraftig opp og særlig ramme de som allerede sliter. Ap og Sp-regjeringen er garantisten for at det ikke er arbeidsledige, uføretrygdede og kronikere som skal sitte igjen med regningen.

Angriper Høyre

Støre angriper samtidig Høyre, som la frem sitt alternative budsjett tirsdag.

– Høyres gjeninnføring av ABE-kutt i offentlig sektor, er automatisk ostehøvelkutt som vil bety mindre penger til de tjenestene vi alle sammen er avhengig av og også vil ramme tusenvis av offentlig ansatte.

Han viser til andre detaljer i Høyre budsjettforslag.

– For å ta noen eksempler betyr det 195 millioner mindre for politiet. 42 millioner mindre til statlig barnevern. 128 millioner mindre til NAV, samt mange andre som sykehusene, forsvaret og domstolene for å nevene noen.

Fengslende nyhet

Støre hadde med seg en nyhet:

– Regjeringen vil gi en ekstrabevilling til kriminalomsorgen i salderingen av statsbudsjettet med 100 millioner kroner, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter debatten på LO Stats kartellkonferanse ved Pers Hotell på Gol onsdag ettermiddag.

Forbundsleder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har slått alarm om forholdene i kriminalomsorgen, blant annet på grunn av bemanningsproblemer - og store strømregninger.

GLAD: Asle Aase fikk en god nyhet av Støre på Gol.

– Ute i enhetene jobber man med nedbemanning på natten, vil legge om turnuser for å gjøre de billigere, udekte vakter og vakante stillinger. Vi har en del tøffe diskusjoner foran oss, sa han nylig til Fri Fagbevegelse.

De skriver at statsbudsjettet bevilger 45 millioner kroner mer til kriminalomsorgen, som skal gå til bemanning og forebygging av isolasjon og at regjeringen har økt budsjettet med nesten 150 millioner kroner, sammenlignet med Solberg-regjeringens siste budsjett.

– Støre har sagt at Kriminalomsorgen er et prioritet område og han lytter til forbundet. Jeg er veldig glad for at han tar oss på alvor! En gledens dag, sier Aase til VG etter den nye pengegaven.

– Utløser kampvilje

Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, erkjenner at det er frustrasjon i partiet hennes.

LANGT UNNA: Stenseng erkjenner at hennes mål om 30 prosent oppslutning, nå er veldig langt unna.

– Det er ikke til å komme fra at det vekker reaksjoner når vi har så lav oppslutning, men det utløser mer kampvilje enn frustrasjon.

– Dere er langt unna ditt uttrykte mål om 30 prosent?

– 15,4 er alvorlige tall, som gjør at vi er nødt til å ha full fokus hver dag på å utvikle vår politikk og å prate med folk om hva de er opptatt av.

Hun sier hun langt på vei er enig i AUFs fremtidsmål og gratis SFO og barnehage.

– Vi har startet med 12 timers gratis SFO til førsteklassinger og målet er å utvide den ordningen og å stadig presse barnehageprisene, slik at alle skal ha råd til å ha barna i barnehage.

LO: Har ingen grense

LOs 1. nestleder, Sissel M. Skoghaug, er utålmodig, men forsiktig i sine vurderinger av at partiet hennes har 15,4 prosent oppslutning.

INGEN LEDERGRENSE: Sissel M. Skoghaug sier de ikke setter noen tålmodighetsgrense.

– Det er all grunn til å ta dette alvorlig. Ingen kan være fornøyd med dette nivået. Vi trenger at alle gode krefter nå står sammen om å gjøre hverdagen bedre for folk.

Om Ringdals uttalelser om Støre sier hun dette:

– Vi trenger et sterkt Arbeiderparti, og Arbeiderpartiet er ikke noe enkeltmannsforetak. Partiet må levere på politikk, og vår oppfordring til våre venner i Arbeiderpartiet er å se fremover.

– Går det noen grense for dere når det gjelder ledelsen i Ap: 10 prosent eksempelvis?

– Vi har ingen slik grense. Vi får håpe at pilene igjen vil peke oppover. For oss i LO er det viktig at vi nå jobber for flest mulig Arbeiderparti-ledede og rødgrønne kommuner.

Hun sier folks lommebok er viktigst.

– Vi trenger å bruke all vår kraft og energi på løsninger for alle dem som nå er bekymret for renter og regninger.