TILLITSVALGT: Hilde Risstad er tillitsvalgt for Legeforeningen i FHI.

FHI tilbyr sluttpakker til alle ansatte – tillitsvalgt frykter for beredskapen

Folkehelseinstituttet har varslet store kutt etter et stramt statsbudsjett. Nå har alle ansatte fått tilbud om sluttpakker. Hovedtillitsvalgt i Legeforeningen hos FHI frykter kuttene går ut over overvåking og beredskap.

Regjeringen har foreslått å kutte i FHIs budsjett med over 300 millioner kroner for neste års statsbudsjett, sammenliknet med fjoråret.

FHI har nå varslet alle som har vært ansatt i minimum et år, om at de kan søke om sluttpakke.

Sluttvederlaget kan utgjøre minimum seks månedslønner og maksimalt ni månedslønner, avhengig av hvor lenge den ansatte har jobbet i staten.

Søknadsfristen er 5. desember, og FHI opplyser om at svar på søknadene vil komme i uke 50, og at sluttavtaler skal inngås innen lille julaften.

LYSET PÅ, FÆRRE HJEMME: Alle ansatte i FHI har fått tilbud om sluttpakke, og de vil bli langt færre ansatte i årene fremover.

– Vi må kutte cirka 300 årsverk og ha en reduksjon i drift på 100 millioner kroner i tillegg, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Dagens Medisin tidligere i november.

Da uttalte hun seg på bakgrunn av forslaget til statsbudsjett regjeringen hadde lagt fram. Det innebær at både midlertidige og fast ansatte vil miste jobben.

– Av de 300 ansatte som må gå, vil det være noe naturlig avgang, men vi anslår at vi må aktivt nedbemanne 75 til 125 mennesker til, og vi vil dessverre også måtte gå til oppsigelser, sa hun videre.

VG har kontaktet ledelsen i FHI og bedt om en kommentar om sluttpakkene, men har foreløpig ikke fått svar.

STORE KUTT: FHI-direktør Camilla Stoltenberg får ansvar for å gjøre store kutt i FHI, som følge av mindre penger til dem på statsbudsjettet.

Tillitsvalgt: – Veldig krevende

Hilde Risstad er hovedtillitsvalgt i Legeforeningen i FHI.

– Dette er noe ledelsen har måtte gjøre for å nå budsjettmål, som følge av de store og dramatiske kuttene foreslått i statsbudsjettet. Det medfører at ledelsen i FHI må kvitte seg med en fjerdedel av alle ansatte, sier hun.

FHI har i 2022 om lag 1150 ansatte.

– Selv om den politiske beskjeden er at vi skal prioritere overvåkning og beredskap, så er det nettopp disse områdene som vil bli hardest rammet. En risikovurdering konkluderer med at kuttene vil medføre høy risiko og usikkerhet knyttet til FHIs oppgaver.

Under framleggelsen til coronakommisjonen fikk staten sterk kritikk for manglende beredskap, og ikke å være rustet for en mulig pandemi.

Risstad sier at det var nødvendig å ansette mange flere under pandemien, for å håndtere alle oppgavene til FHI – og at det i forlengelse vil være naturlig å ta ned budsjettet etter pandemien. Men:

– Pandemien er ikke over, og vi har ennå mange oppgaver knyttet til pandemien. Så store kutt, så raskt, gjør det veldig krevende for oss.

– Vil bli oppsagt

Risstad håper det meste av nedbemanningen kan skje gjennom at folk går av med pensjon eller takker frivillig ja til sluttpakker.

– Men etter all sannsynlighet vil folk bli oppsagt. Det er anslått mellom 75 og 125 som enten må ta sluttpakke eller vil bli oppsagt, sier hun.

FHI gjennomførte også en omstilling og nedbemanningsprosess mellom 2017 og 2018.

– Da pandemien traff hadde vi akkurat vært gjennom en nedbemanningsprosess. Nå skal vi tilbake til 2019-nivået budsjettmessig, altså til samme nivå som før pandemien. Da var beredskapen for dårlig. Det har alle rapporter etter pandemien vist. At vi nå skal tilbake dit, samtidig som vi har fått mange nye oppgaver er veldig utfordrende.