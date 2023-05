BLIR DYRT: Renten skal opp og kronen fortsetter å synke. Det kan bli en tøff høst, mener eksperter.

Boligrenten fortsetter opp: Så mye dyrere kan lånet ditt bli

En boligrente på 5,5 prosent til høsten er ikke lenger umulig. Det vil svi for oss nordmenn, som har høyest gjeld i verden.

Kortversjonen Norges Bank satte opp renten til 3,25 prosent, den høyeste på 15 år, for å begrense prisveksten i landet

En boligrente på 5,5 prosent til høsten kan ikke utelukkes, noe som vil påvirke nordmenn med høy gjeld

Lav kronekurs gjør at varer vi kjøper fra utlandet blir kjempedyrt, noe som øker prisveksten Norges Bank prøver å redusere

Rentene forventes å forbli høye godt inn i neste år

Økonomer anbefaler å prute med banken og vurdere nøye før man tar opp mer lån Vis mer

– Det er helt klart sannsynlig med høyere rentetopp enn vi trodde i mars. Vi må ta høyde for at boliglånet vil spise en større del av budsjettet fremover, sier Kari Due Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken til VG.

Norges Bank satte opp renten enda et hakk på torsdag for å prøve å få ned prisveksten her i landet. Nå er den på 3,25 prosent - den høyeste på 15 år.

Det vil si en boligrente på rundt 4,75 for mange.

Og dyrere kan det bli - for det gjenstår minst to hevinger til.

Norges Bank har tidligere hintet om at rentetoppen kan bli 3,5 prosent i høst – altså minst 5 prosent boligrente. Men basert på det Norges Bank sa på torsdag, tror Kari Due Andresen tror den kan bikke 3,5 – altså 5,5 prosent boligrente:

– Det er en klar fare for det. De er åpenbart veldig bekymret for kronekursen, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom til VG.

Renten vil også holde seg høy godt inn i neste år, spår eksperter.

De som først og fremst får smellen av økte renter, er husholdningene som har høyere inntekter og dermed høye lån.

I kalkulatoren under, kan du regne ut hva ditt boliglån vil koste fremover.

Så mye dyrere kan lånet ditt bli

Tommelfingerregelen er at vi på styringsrenten kan legge på 1,5–2 prosentpoeng for å se hva boligrenten blir.

At Norges bank setter opp renten til 3,75, er helt «bankers», mener Andresen. Men etter Norges Banks tale i dag tror hun, i likhet med Nordea, at den kan komme opp på 4-tallet – altså 5,5 prosent boligrente.

– Med såpass svak krone kan vi ikke utelukke at den kommer opp til 4. Det er ikke det mest sannsynlige, men det er en viss fare for det. Ta høyde for at det kan bli enda dyrere, sier Andresen, som også har bakgrunn fra Norges Bank.

EKSPERT: Sjeføkonom Kari Due-Andresen har tidligere vært sjeføkonom i Handelsbanken og jobbet i Norges Bank. Hun tror på høyere rente etter det Norges Bank sa på torsdagens rentemøte.

Det at kronekursen er så lav – og fortsetter å synke – er dårlig nytt for Norges Bank. Kort fortalt gjør det at alt Norge kjøper inn, blir kjempedyrt. Dermed vil prisveksten fortsette å stige. Og det er nettopp prisveksten Norges Bank prøver å få ned.

I tillegg gjør lønnsoppgjøret – som endte på 5,2 prosent – at folk får mer penger mellom hendene til å øke et forbruk som egentlig skal ned.

Grunnen til at kronen er så svak, kan du lese mer om i denne saken.

Hun gir oss noen eksempler på hva dette egentlig betyr for et lån på fire millioner.

Først: Enda en huskeregel:

For hver million du har i lån, vil hver kvarting (0,25 prosent) renten øker, koste deg rett under 2000 kroner i året. Da har vi lagt inn skattefradrag på 22 prosent.

Har du et lån på 4.000.000, betyr det at du må ut med 8000 kroner mer i året.

Hvis renten går opp fra 4 til 5, må du derfor gange med 4 (kvartinger): Da koster lånet ditt 32.000 ekstra i året – eller 2700 ekstra i måneden.

E24: Økonomikommentator Sindre Heyerdahl.

– Fordi vi har så mye gjeld, vil hver eneste kvarting være hardt å takle når vi har mer gjeld enn noen gang, istemmer E24s økonomikommentator Sindre Heyerdahl.

Han gir noen råd til folk som ble litt kaldsvette av å høre Norges Banks dystre prognose.

– Det å prute med banken og eventuelt bytte bank kan være en stor forbedring for mange. Så er det mange som har godt av å tenke over det før de tar opp mer lån. Trenger du ny garasje? Trenger du ny bil? Må vi pusse opp kjøkkenet igjen? Da blir vi bedre beredt for det som vil bli en tøff høst.

– Med tanke på den svake kronen. Ville du bestilt ferietur nå og betalt den, eller vente til du er på ferie?

– Det er nesten bingo å forutse hva kronekursen er om to måneder, avslutter kommentatoren.