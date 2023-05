RUSS: En av de største russearrangementene holdes i Kongeparken i Ålgard.

Politiet om russen: − God stemning

KONGEPARKEN (VG) Russ fra hele landet fester på Landstreff Stavanger. Tross flere tusen unge og mye alkohol har det vært en rolig natt for politiet.

15.000 russ fester på helgens arrangement. Natt til lørdag var første festdag.

– Det har vært stille og rolig, sier Roger Litlatun ved Sør-Vest politidistrikt.

Operasjonslederen forteller at de ikke har hatt noen hendelser i løpet av natten.

– Det er veldig bra.

VG var innom landstreffet på kvelden den første festdagen og snakket med innsatsleder i politiet Gunn Beate Stendal.

STEMNING: – Det jo vært corona og da har det ikke vært arrangert landstreff. Så jeg tror folk var veldig giret på å komme i gang igjen, sier innsatsleder i politiet Gunn Beate Stendal. Hun forteller at det var god stemning også i 2022, da landstreffet ble arrangert for første gang etter pandemien.

Da var det god stemning, mye drikking og tusenvis av unge i feststemning.

– Det er masse hyggelig ungdom her, og god stemning, god musikk, så det blir kjekt, sier Stendal.

Politiet var på stedet med flere kjøretøy og betjenter.

– Vi vet jo at det vil være mye alkohol og rus. Så det tenker vi absolutt på, sa innsatslederen.

PASSER PÅ: Politiet var til stedet på arrangementet med flere folk.

– Over hundre busser

Russ fra hele landet har tatt turen til Kongeparken i Ålgård, som er utsolgt.

– Vi venter 15.000 avgangselever, sier landstreffets presseansvarlig Aasmund Lund til VG.

Årets fest er den 36. som arrangeres som «Landstreff Stavanger».

– Det kommer over hundre busser og flere hundre biler fra hele landet.

Les også Russ bekymret før nytt treff Neste uke skal Ingrid Retallack (18) og Elea Pedersen (19) delta på Landstreff Stavanger, men etter hendelsene under…

Etter årets første landstreff i Halden er narkotikabruk blant unge blitt heftig debattert.

I slutten av april ble flere russ innlagt på sykehus under Landstreff Fredriksten. Politiet mister at de er forgiftet, og symptomene de opplevde var like som ved syntetisk dop.

Problemet knyttet til ulovlig rus har det ikke kommet meldinger om under helgens landstreff.

De aller, aller fleste ungdom bruker ikke narkotika, skriver en av VGs kommentatorer.