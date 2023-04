Mann overfalt i Lillestrøm: − Nærmest bevisstløs

En mann ble overfalt, sparket og slått av opptil seks personer i Lillestrøm sentrum natt til lørdag.

Mannen i 30-årene skal sammen med et vitne ha forlatt et utested like før hendelsen, der det hadde oppstått en krangel. Da mannen og vitnet hadde kommet til torget i Lillestrøm, ble fornærmede overfalt av inntil seks personer, ifølge operasjonsleder i Øst-Politidistrikt Gisle Sveen.

Romerrikets blad omtalte hendelsen først.

Vitner skal ha beskrevet at mannen ble lagt i bakken, sparket og slått, opplyser Sveen.

– Da patrulje kom til stedet lå en mann nede, og var nærmest bevisstløs, forteller han. Det skal ha vært en del blod, og mistanke om at fornærmede hadde brukket nesen.

Patruljen utførte førstehjelp, og mannen ble senere ivaretatt av helse. Han skal ha kviknet til etter dette, ifølge Sveen.

Politiet fikk melding om hendelsen av forbipasserende klokken 03.25 i natt.

Politiet ser overfallet i sammenheng med krangelen som oppsto på utestedet i nærheten like før. Det er derfor besluttet å innhente video fra utestedet, i håp om å identifisere personene som overfalt mannen.

Foreløpig har ikke politiet noen mistenkte i saken.

– Vi har fått signalement på en mann i 30–40 årene i hvit hettegenser, som løp i retning Burger King, forteller Sveen.

Ifølge Sveen skal mannen ha vært en hovedaktør i voldsutøvelsen.

Politiet skal ha lett etter mannen i etterkant av hendelsen, men ikke funnet han.

Sveen opplyser at politiet har opprettet sak, og ser alvorlig på hendelsen..

– Det er utvilsomt blitt utført en del vold, så dette er en alvorlig sak.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post