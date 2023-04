HJELP! Svak kronekurs kan gjøre godteriet dyrere fremover.

Venter nytt prishopp på grunn av kronen: − Kunstig lav pris

Sjokolade, sjømat og frosne bagetter er nå kunstig billig i norske butikker, mener ekspert. Det kan bety at prisene skal opp – snart.

Kortversjonen Prisene på importerte matvarer, som sukker, har ikke økt like mye som hos leverandørene

Kursvekst og importskostnader kan føre til høyere priser i nær fremtid

Butikkene vil ikke kommentere priser fremover Vis mer

«Den kalde krigen» mellom Kiwi, Rema og Extra – der ingen satte opp prisene som forventet 1. februar – tok slutt forrige uke.

Men fremdeles har ikke butikkene økt prisene like mye som leverandørene, sier matbransje-veteran Ivar Pettersen. Ivar Pettersen.Nå rådgiver i Alo Analyse







Dette gjelder spesielt på matvarer vi henter inn fra utlandet. På flere av disse, er prisøkningen mye større enn økningen i butikk.

– Det er overraskende med et så stort avvik på spesielt sukkerholdige varer og sjømat. Det virker som det er kunstig lav pris. Det kan hende de kommer til å justere seg kraftig på det. Det blir veldig spennende å se.

Importerte varer har blitt mye dyrere på grunn av svak krone og høy prisvekst i landene paprikaen eller den frosne scampien kommer fra.

EKSPERT: Ivar Pettersen har i flere år jobbet for forskningsinstituttet Nibio. Nå er han rådgiver i Alo Analyse.

På varer som ost, kjøtt og melk er Norge ganske selvforsynte – derfor spiller ikke kronekurs og prisøkninger i andre land så stor rolle. På sjømat er det litt annerledes - se lenger ned i saken.

Men sukker, det trenger vi fra utlandet:

Her har regningen som produsenter sender til dagligvarekjedene økt med 15,8 prosent på et år (fra mars til mars).

Men prisene i butikk har bare økt med 2 prosent.

Dermed er det en forskjell på 13 prosent som altså ikke viser seg i butikkhyllene.

VG har vært i kontakt med Coop og NorgesGruppen – som eier Kiwi, Meny og Joker som sier de ikke kan kommentere fremtidig prisutvikling.

Pettersen tror prisøkningene kan komme etter 1. mai, når Kiwis prislås på 245 varer utgår.

– Kan være lurt å handle litt ekstra

– Hvis bransjen har fokus på 1. mai, er det sannsynlig at det kommer økning på iallfall på noen av disse importerte varene. I så fall kan det være lurt å handle litt ekstra holdbare varer før det. Kanskje fylle fryseren litt ekstra og fylle på med holdbare tørrvarer.

Samtidig understreker han at han ikke oppfordrer til hamstring.

– Store matlagre og overfylte kjøleskap fører gjerne til matkasting.

NHH-professor Øystein Foros tror på en mer snikende, gradvis økning:

– På den ene siden er fristelsen stor for å komme med en ny kampanje, fordi det har vært en kundesuksess for Kiwi, men jeg tror kanskje at alle tre (Kiwi, Rema og Extra) har erfart at dette er veldig dyrt. Men så er de såpass redde rundt oppmerksomheten at det ikke vil skje noe dramatisk tirsdag morgen. Det ville overrasket meg stort hvis det kom en bråøkning.

På fisk og sjømat er forskjellen enda mer oppsiktsvekkende: Importprisen har økt 32 prosent, mens butikkprisen har økt 11 prosent.

Jøss – vi importerer vel ikke sjømat i Norge, tenker du kanskje?

Det gjør vi for det meste ikke – selv om det er litt import av for eksempel tunfisk og scampi. Men Pettersen, som har fulgt bransjen i flere tiår, mener dette tallet ofte taler for hvor mye prisene øker fra også norske produsenter, som for eksempel Salma:

– Det er alltid sånn at sjømaten som går til norske kunder kunne blitt solgt til Europa og da vil ikke produsentene godta å levere til lavere priser i Norge.

DYR FISK: Også norsk sjømat kan gå opp i pris. Her fra Brødrene Berggren i Sandefjord.

Som grafen viser, har prisene på kornprodukter og brød økt mer fra utlandet enn de har i butikk. De fleste kjøper norsk brød, men den frosne ciabattaen kan det være grunn til å sjekke prislappen på fremover:

– Det er god grunn til å følge med på importerte halvstekte rundstykker, posesuppe og frossenpizza.

– Men Grandiosa er jo norsk?

– Grandiosa er norsk, men den møter importkonkurranse på grunn av RÅK-ordningen RÅK-ordningenRÅK-ordningen skal utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede landbruksvarer og gi grunnlag for økt handel.. Det er en ordning som gjør at det skal være konkurranse mellom EU-produsenter og norske, som Orkla. Derfor vil internasjonale priser slå ut i det norske markedet.

– Vi har gått med på at grandisen skal være dyrere?

– Nei, vi har gått med på at Grandiosaen skal være mer påvirket av internasjonale priser enn prisen på melk og kjøtt.

– En hestehandel?

– Det er en hestehandel med EU, slik at matindustrien har en viss sjanse til å konkurrere i Norge.

