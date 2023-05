KAMPKLAR: Ordførerkandidat i Trondheim, Kent Ranum, på et plastbelagt Lerkendal før kampen mot Vålerenga søndag 6. mai, samme dag som Ap avslutter sitt landsmøte i Oslo. Da skal visst matta være bedre.

Høyre-topp roser Raymonds Oslo

Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Kent Ranum, gjør noe så uvant som å gi ros til Ap-styrte Oslo.

Han står på Lerkendal stadion. Ikke uten grunn:

– Jeg må jo også vise frem et område hvor Trondheim faktisk er bedre enn Oslo, sier han:

– Vi må tilbake til 2011 for å finne en kamp hvor Vålerenga har slått Rosenborg i Tippeligaen. Vi slår de på gressmatta – der er vi best. Men selv om pilene ikke peker i riktig retning i Oslo med Rødt og Aps løsninger, så slår de oss fortsatt på en rekke viktige områder, som viser at det ikke er godt nok det Ap i Trondheim holder på med her i byen, sier Ranum:

Han trekker frem tre forhold:

Oslo-skolen har bedre resultater enn skolen i Trondheim blant elevene på 8. trinn i lesing og regning.

Sykefraværet i pleie- og omsorgssektoren er langt høyere i Trondheim enn i Oslo.

Ventetiden for barn og unge i psykiatrien er kortere i Oslo enn i Trondheim.

Info Her er tallgrunnlaget: Mestringsnivå Mestringsnivå Prestasjonen er delt opp i fem nivåer. Mestringsnivået målt her er prosentandelen som ligger mellom nivåene tre og fem. nasjonale prøver 2022 8. klasse – lesing: Oslo 78,9. Trondheim 75,3 prosent.

Mestringsnivå for samme klassetrinn – regning: Oslo 76,7 – Trondheim 71,2.

Sykefravær innen pleie og omsorg 2022: Oslo 7,7 – Trondheim 9,2 prosent.

Ventetid behandling av barn/unge innen psykisk helse: Helse Sør øst 47,6 dager (Bla Diakonhjemmet sykehus AS, Helse Sør-Øst Private, Lovisenberg Diakonale og Oslo universitetssykehus HF) – Midt Norge 54,4 (I hovedsak St. Olav Hospital). Vis mer

– Det er ikke så ofte man skryter av andre partier, i hvert fall ikke hovedkonkurrenten Ap. Hvorfor gjør du det?

– Innfallsvinkelen min er at det er for dårlig av oss. Oslo klarer å ruste ungene bedre enn oss, klarer å holde sykefraværet lavere og tilby kortere ventetid når ungene våre blir psykisk syke. Vi må lære av dem som har fått det til bedre enn oss. Så må vi ha som ambisjon at vi skal snu den utviklingen.

– Spesielt bekymret

Han sier de må tenke og handle utradisjonelt.

– Du må være villig til å tenke nytt og rive opp ting litt med røttene. Vi må undersøke hvor hundene ligger begravet, for å gi innbyggerne i Trondheim et bedre offentlig tilbud. Jeg er spesielt bekymret over frafallet i skolen. Da må vi tenke nytt, vi har ikke råd til å la være. Ungene som kommer etter oss er samfunnets viktigste ressurs, og det viktigste vi kan gi elevene våre er en god skole med god læring.

TRØNDERSK HØYRE-VRI: Ranum lover at han ikke skal bruke privatisering.

– Hvordan skal dere snu det; er større privat innslag deres medisin?

– Nei, jeg har vært tydelig på det. Mitt løfte overfor innbyggerne er at svaret ikke er mer privatisering eller rekommunalisering. Men vi er nødt til å ta på alvor at vi ikke er god nok arbeidsgiver, når sykefraværet er så høyt.

– Må ta grep

– Det er mange fellesnevnere der ute. En av dem er dessverre at unge folk som kommer nyutdannet og ivrig inn i jobb, etter to-tre-fire år i yrket kommer de til at dette orker de ikke. Det høye sykefraværet er et symptom på det. Den trenden skal vi snu.

Info Utdypning av grepene han vil ta: Prioritere tidlig innsats i skole og barnehage og sikre at retten til intensivopplæring i lesing, skriving og regning oppfylles.

Kommunens handlingsplan for skole skal sette det viktigste først; at alle barn i Trondheims-skolen skal lære å lese, regne og skrive skikkelig.

Vi skal nå vårt overordnede mål om at 9 av 10 elever skal fullføre videregående skole.

Vi må styrke laget rundt eleven slik at både svake og sterke elever kan prestere bedre.

Gi skolene plikt til å følge opp elever fra første fraværsdag i grunnskolen og ha klare rutiner for hvordan fravær følges opp.

Vi skal jobbe systematisk jobbe for å redusere sykefraværet i Trondheim kommune.

Redusere antall ansatte i administrative stillinger i kommunen og prioritere ansatte i helse og omsorg.

Styrke det psykiske helsetilbudet, særlig lavterskelhjelpen.

Jobbe for at St. Olavs prioriteres når det gjelder midler til psykisk helseomsorg for barn og unge.

Videreutvikle helsestasjonstjenesten slik at barn og unge også får et bedre digitalt helsesykepleiertilbud.

Sikre at barn og unge som ikke har fått bedret sin tilstand i løpet av ett år i Trondheims psykisk helsevern får en ny vurdering av behandlingstilbudet. Vis mer

SIKKER PÅ SEIER: Når det gjelder området hvor han mener Trondheim er best, så kan Oslo motbevise det søndag 6. mai: Vålerenga kommer til trønderhovedstaden for å spille mot Rosenborg.– Jeg skal stå sammen med Kjernen og heie og er helt sikker på at vi kommer til å vinne, sier Ranum.

Raymond Johansen liker Høyre-tonene fra Trøndelag.

– Det er hyggelig med skryt, også fra Høyre. Jeg er enig med Ranum, vi har fått til mye i Oslo på de åtte årene Arbeiderpartiet har styrt byen. Så har vi en stor jobb foran oss for å sikre en god eldreomsorg, skape fremtidstro blant de unge og en bedre, grønnere by for alle.

FORNØYD: Byrådslederen i Oslo er glad for signalene fra Trondheim.

– Så kan jeg mer om politikken i Oslo enn i Trondheim. Men jeg mener bestemt at ingen av utfordringene våre to byer står ovenfor løses av skattekutt eller kommersialisering av velferden, sier Johansen.

– Bløff

Aps varaordførerkandidat i Trondheim, Sara Shafighi, er ikke like fornøyd.

SLÅR TILBAKE: Sara Shafighi anklager Ranum for bløff.

– Ranum seiler under et falskt flagg når han påstår at Høyre ikke vil jobbe for privatisering og kommersialisering, når det har vært Trondheim Høyres fanesak i alle år. Dette er en ren bløff, sier hun.

Sykefravær kommenterer hun slik:

– Det jobbes godt og kontinuerlig på hver eneste kommunale enhet med arbeidsmiljø og nærledelse, for å få ned sykefraværet. Svaret er i hvert fall ikke å vedta seg fram til et lavere sykefravær i budsjettet slik Høyre gjør, uten å komme med konkrete tiltak.

– Går rett vei

Men hun legger til:

– Det er langt bedre med et noe høyere sykefravær hvis alternativet er at de samme arbeidstagerne står på utsiden av arbeidslivet.

Hun sier at skolen går i riktig retning og at psykisk helsevern står foran løft.

– Resultatene i Trondheimsskolene går rett vei, det er positivt. Når det gjelder psykisk helse ser vi frem til opptrappingsplanen for psykisk helse som helseministeren vår legger frem i juni. Vi trenger et krafttak for psykisk helse over hele landet.