KLAR TIL LANDSMØTE: Bjørnar Moxnes stiller til gjenvalg som leder i Rødt, på partiets landsmøte i Stavanger denne helgen.

Moxnes krever strøm-opprør mot EU

Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever at regjeringen raskt bruker vetoretten mot neste fase i EUs energimarked. Han vil hindre at Erna Solberg godtar EU-direktivet etter 2025-valget.

Moxnes sier til VG at kontroll over strømmen og rimelig kraft til husholdninger og næringsliv blir en av de viktigste sakene på Rødt-landsmøtet, som starter i Stavanger fredag.

– I landsmøtetalen vil jeg kreve at EUs fjerde energimarkedspakke, også kalt Acer 2 Acer 2ACER er et byrå EU har opprettet for å sørge for at nettselskapene i Europa samarbeider om et felles marked. Norge har sluttet seg til denne ordningen gjennom EØS-avtalen., legges dødt så fort som mulig, og at det skjer i denne stortingsperioden. Det må skje så raskt at den neste regjeringen ikke får mulighet til å trekke et norsk veto tilbake, sier Moxnes til VG.

Koster 12 øre

Han hevder at Rødt har ledet an i kampen for kontroll over norsk vannkraftproduksjon og energipolitikken, og at Norge har fått mer enn nok av EUs energi-liberalisme gjennom vinteren.

– Det koster fortsatt 12 øre å produsere en kilowattime vannkraft. Men i vinter har folk vært nødt til å betale ti til 20 ganger så mye. Vi har ikke den kontrollen over vannkraften som regjeringen hevder, når prisen på vår egen vannkraft dras opp på strømbørsen av den aller dyreste og mest forurensende energien i Tyskland, argumenterer han.

Info EUs fjerde energimarkedspakke Forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2020. * Den Består av fire forordninger og fire direktiver, som erstatter mye av kraftmarkedslovgivningen i den tredje energimarkedspakken og annen EU-lovgivning på energi- og klimaområdet. *De fire nye forordningene er et revidert elmarkedsdirektiv, som blant annet skal gi forbrukerne større rettigheter, en revidert elektrisitetsforordning, en revidert Acer-forordning og en ny forordning om beredskap i elektrisitetssektoren. * EU har merket rettsaktene som EØS-relevante. Norge kan gjøre en selvstendig vurdering av dette. * I 2020 gjennomførte Solberg-regjeringen en høringsrunde om den fjerde energipakken. Høringen ble imidlertid kritisert for å være mangelfull. * Det tok hele ti år før EUs tredje energipakke ble innlemmet i EØS-regelverket. Den ble en del av norsk lov i 2019. Kilde: NTB Vis mer

Mindre kontroll

Moxnes sier at det EUs fjerde energimarkedsdirektiv vil gi Norge enda mindre kontroll over krafteksporten, og dermed også strømprisene.

– Vi vet jo at Sp er imot, men også at mange av Ap-toppene i regjeringen er svært EU-lojale og har støtte fra Høyre i Stortinget for dette, sier han.

– EU vil pålegge oss å vinke farvel til enda mer nasjonal kontroll. EUs fjerde energimarkedspakke slår tydelig fast at vi ikke kan begrense fri flyt over utenlandskablene for å sikre nok vann i magasinene våre, og en lav strømpris. En makspris på strøm for innenlands forbruk blir forbudt. Det vil integrere Norge fullt ut i EUs energimarked, sier Moxnes.

Frykter reprise

Direktivet kom i 2020 og Moxnes beskylder regjeringen for å skyve beslutningen foran seg.

Han frykter en gjentagelse av skjebnen til EUs postdirektiv:

– Etter at Ap-landsmøtet sa nei til postdirektivet i 2011, la den rødgrønne regjeringen direktivet i skuffen. Men med en gang Erna Solberg ble statsminister i 2013, meldte hun til Brussel at Norge ville innføre EUs-postdirektiv. Det kan skje igjen med energimarkedsdirektivet, med mindre denne regjeringen nå varsler EU om et formelt veto, sier Rødt-lederen.

Det er bakgrunnen for kravet om et snarlig veto:

– Nå har vi et flertall på Stortinget, hundre mandater som ønsker endring. Vi vil ta i bruk det flertallet nå, og få lagt ned et formelt veto i god tid før neste stortingsvalg i 2025, sier Moxnes på vei til sitt eget landsmøte i Stavanger.

Får ikke Sp-støtte

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad er enig med Moxnes i sak, men ikke i strategi:

– Det er helt korrekt at Sp er imot dette direktivet. Vi har et ferskt landsmøtevedtak om at direktivet ikke skal innføres i Norge. Men saken har ikke vært til behandling i regjeringen, og det er i dag ikke mulig å si hvordan eller når det skjer, sier Arnstad til VG.

– Er det en god ide for nei-siden å få på plass et snarlig veto, slik Rødt ønsker?

– Jeg vil ikke forskuttere noe, og vil ikke ta stilling til ulike måter å håndtere direktivet på. Det skal avklares innad i regjeringen, og det ligger ingen slik sak til behandling.

– Når vil regjeringen starte behandlingen av EUs fjerde energimarkedspakke?

– Aner ikke, svarer Arnstad.