MØTEULYKKE: Sekundene før spesialtransporten treffer fisketransporten. Skjæret fra bulldoseren traff så fisketransporten og den etterfølgende distribusjonsbilen.

Dødsulykke på E6: Veien var for smal

Én omkom i kollisjon mellom lastebil og spesialtransport i fjor. Kjørebanen var for smal til at kjøretøyene kunne møtes, ifølge Havarikommisjonen. Yrkestrafikkforbundet krever bedre merking og opplæring.

Kortversjonen En fører omkom i en kollisjon mellom en lastebil og en spesialtransport på E6 ved Selsverket i Sel kommune 20. april 2022.

Havarikommisjonen mener for smal kjørebane førte til ulykken og at informasjon er lite tilgjengelig for førere.

Yrkestrafikkforbundet krever bedre opplæring og merking langs veiene.

Havarikommisjonen gir fem tilrådinger til Statens vegvesen og Politidirektoratet for å forhindre lignende ulykker i fremtiden. Vis mer

20. april 2022 kolliderte en bulldoser lastet på spesialtransport og et vogntog, og deretter en lastebil på E6 ved Selsverket i Sel kommune. Føreren av lastebilen i det siste sammenstøtet omkom.

Statens havarikommisjon har gransket ulykken. I rapporten skriver de at kjørebanebredden der bulldoseren og lastebilen kolliderte var for smal.

I tillegg påpeker de at informasjon om kjørebanen var lite tilgjengelig for føreren av kjøretøyet.

– Det er sørgelig, sier godsrådgiver i Yrkestrafikkforbundet, Jan Arne Laberget.

Teknisk Ukeblad omtalte saken først.

Veibredde avgjørende

Undersøkelsen viser at kjørebanebredden var for smal til at spesialtransporten og vogntoget lastet med fisk kunne møtes uten at det medførte sammenstøt for de to kjøretøyene.

Det var ikke mulig for spesialtransporten å plassere seg lenger ut til høyre i sitt kjørefelt uten å treffe kantstolpene langs veien under kjøring, ifølge rapporten.

ÅSTEDET: Slik så det ut på ulykkesstedet etter redningsarbeidet. Distribusjonsbilen og spesialtransporten til venstre i bildet.

Havarikommisjonen kommer med fem tilrådinger for å forhindre lignende ulykker. Fire av dem går til Statens vegvesen.

Transportørene må få informasjon om veibredder som kan være sikkerhetskritiske for slike transporter.

At de gjennomgår og styrker krav til merking og synlighet av spesialtransporter over tre meters bredde.

At de utreder om det er mulig og hensiktsmessig å utarbeide en ordning for obligatorisk opplæring og kompetansekrav for førere av følgebil.

At det utredes om det er mulig og hensiktsmessig å utarbeide en ordning for obligatorisk opplæring og kompetansekrav for førere av spesialtransport.

I tillegg tilråder de Politidirektoratet å gjennomgå politiets system for vurdering av politieskorte ved spesialtransporter som er så bred at de benytter motsatt kjørefelt på deler av sin transportrute.

OPPLÆRING OG SKILTING: Godsrådgiver i Yrkestrafikkforbundet, Jan Arne Laberg, peker på to tiltak etter ulykken i Sel kommune.

– Burde vært en selvfølge

Jan Arne Laberg mener Havarikommisjonen burde skrevet «skal» i stedet for «utrede» i tilrådingen om bedre opplæring av førere for følgebil.

– Per i dag kan du nesten kjøre følgebil i en personbil med gulblink uten noen opplæring. Den som kjører følgebil ha samband med den som kjører breilasten når det kommer en lastebil imot, sier han på generelt grunnlag.

Laberg sier det er stor mangel på tilstrekkelig skilting når veibanen er mindre enn tre meter.

– Det burde vært en selvfølge. Mange av dem som har tungbilførerkortet sliter rett og slett med å vite hva som foregår.

Han håper Statens vegvesen nå følger opp tilrådingene fra Havarikommisjonen.

Pressekontakt Merethe Stomsvik Ulvund skriver i en e-post til VG at de har mottatt rapporten.

– Rapporten blir distribuert internt i etaten slik at funnene som SHK har gjort blir kjent, og vi kan lære fra denne ulykken. Videre vil vi følge opp de fire sikkerhetstilrådingene som er rettet mot Statens vegvesen med aktuelle tiltak.