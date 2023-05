Snart snur været igjen: − Mer hyggelige temperaturer

Grått, surt og kaldt. Den første uken i mai kan ta motet fra enhver som bryr seg om vær, men det blir bedre.

Kortversjonen Slutten av april og starten av mai er kaldere enn normalt i Norge.

Meteorolog Terje Alsvik Walløe sier at neste uke vil ha mer normale temperaturer for årstiden.

Ulike byer forventes å ha varmere vær, som Oslo (16 grader og sol) og Trondheim (17 grader) neste uke. Vis mer

– Den uken vi er inne i nå er absolutt kaldere enn normalt, en del grader kaldere enn normalt. Det blir en kald uke i hele landet, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Terje Alsvik Walløe, til VG.

Etter at deler av landet fikk en forsmak på sol, utepils og lettere tøy for en drøy uke siden, tok været en vending mot det kaldere. Nå snur det igjen.

– Det ser ut som det blir varmere over landet vårt, det er i alle fall sannsynlig. Litt i kontrast til hvordan det er nå, med kalde netter og snø mange steder i nord. Så blir det mer hyggelige temperaturer neste uke, forteller Walløe.

SOL, SOL, SOL: Chris Solskjær (29) og Sebastian Kristiansen (32) koser seg i solen i slutten av april.

Mandag morgen viste Yr.no at Oslo får 19 grader og strålende sol om én uke. Den værmeldingen ble så nedjustert til 16 grader og sol.

For Trondheim viser varselet temperaturer opp mot 17 grader. Enda lenger nord, i Tromsø, viser gradestokken trolig rundt fem grader mandag 8. mai. I sør, for Kristiansand, viser varselet 14 grader og sol.

– Neste uke blir det mer normal temperatur for årstiden, men ikke noe særlig over normalen. Det kommer opp til det som er normalt i mai, konstaterer meteorologen.

Walløe forteller at den kalde luften over Skandinavia byttes ut og erstattes med varmere luft, over hele fjøla.

Samtidig blir den første uken i mai trolig den siste kalde uken. Snart kan det være trygt å plante vårblomstene.

– Det ser ut som de lange prognosene ligger på rundt det normale for årstiden, fra neste uke og utover. Det er ikke noen veldig kalde signaler i prognosene våre. Det kan være at denne uken vi er inne i nå er den siste som er så unormalt kald, forteller Walløe.

I et håp om et aldri så lite «vær-skup» spør VGs journalist håpefullt om en grytidlig prognose for 17. mai.

– Det er 15–16 dager til, så det er vanskelig å si detaljert. Men jeg tror ikke det blir en veldig kald 17. mai, forteller Walløe og supplerer med en kvalifisert gjetning:

– Skulle jeg sagt en temperatur i Oslo, ville jeg sagt rundt 15 grader, men det er stor usikkerhet i et sånt tall.