SELGER HOLMENKOLLEN-HUSET: Tidligere Frp-leder Siv Jensen selger dette huset som hun arvet etter avdøde Thor Bang. I området går eneboligene for åttesifrede summer.

Siv Jensen selger millionarv-eiendom

Tidligere Frp-leder Siv Jensen har lagt ut for salg den ene av to eiendommer hun arvet av tidligere bankdirektør Thor Bang.

I mai ble det kjent at tidligere Frp-leder Siv Jensen kunne sitte igjen med en arv på over 27 millioner kroner dersom hun solgte eiendommer testamentert henne fra tidligere bankdirektør Thor Bang.

Nå ligger eneboligen hun arvet i Holmenkollen ute for salg på Finn.no.

Boligen fra 1967 ligger i Oslos mest eksklusive boligområde. Det fremgår av annonsen at den har 3 soverom, dobbelt garasje en tilhørende hybel på 25 kvadratmeter.

Prisantydningen er satt til 16,8 millioner kroner.

ENEARVING OG HUNDEEIER: Da hun gikk av som partileder, skaffet Siv Jensen seg den finske lapphunden Karma.

«Noe utsikt i dag, men større trær på egen grunn hindrer det meste av den fine utsikten», står det i annonsen. Det fremgår videre at boligen trenger rehabilitering utvendig og innvendig.

Bruksarealet er på 290 kvadratmeter med et tomteareal på 2,1 mål.

VG har vært i kontakt med Siv Jensen som viser til megler og bobestyrer for en uttalelse.

Byttet arving

VG har tidligere omtalt hvordan bankdirektør Thor Bang (1925–2022) testamenterte flere eiendommer til Siv Jensen.

Også tidligere Frp-leder Carl I. Hagen ble tilgodesett i testamentet. Han sto tidligere oppført som enearving fra 1990-tallet og frem til 2015. Da ble han byttet ut med Siv Jensen som ble ny enearving.

Bang hadde ingen barn. Øvrige familie, nieser og nevøer, ikke er tilgodesett med noe, etter det VG kjenner til.

I 2020 sto Bang oppført med 910.300 kroner i inntekt og nesten 2,2 millioner kroner i formue i skattelistene.

Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smiths beskrev Bang som «særdeles kunnskapsrik» og «utpreget konservativ» til Advokatbladet i 2013.

– Et av Norges dyreste områder

Da VG i mai ba Eiendom Norge-toppsjef Henning Lauridsen om å verdisette på generelt grunnlag, anslo han at eiendommen var verd mer enn det den nå ligger ute for.

– Dette er en bolig som ligger i et av Norges dyreste områder. Tomten ligger på vestsiden av Holmenkollåsen i Voksenliva. Solmessig ligger det veldig bra til. Det er et område der større eneboliger går for over 20 millioner kroner, sa Henning Lauridsen da til VG.

Flere henvendelser

Advokat og eiendomsmegler Camilla Sem er partner i Sem & Johnsen som håndterer salget. Hun under seg over de tidligere mediespekulasjonene.

– Verdivurdering må være tuftet på at du har sett eiendommen og vært inne i den. Jeg kan si at eiendommen har vært gjennomgått av takstmann som har avgitt tilstandsrapport. Så har jeg kommet med en verdivurdering ut fra det, sier Sem på telefon til VG.

– Hvem vil du si eiendommen er egnet for?

– Barnefamilier. Den ligger rett ved Marka. Du har flott tumleplass for store og små.

Sem forteller VG at hun har fått flere hendelser om eiendommen etter at annonsen ble lagt ut fredag formiddag.

– Den ble lagt ut i dag, jeg vet mer konkret til uken. Salget kan gå rimelig fort. Nå skal den vises frem neste søndag og mandag, så får jeg håpe at inneværende uke vil gi et resultat, avslutter hun.

