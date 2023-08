STRIPSET: En gråmåke ble søndag funnet med plaststrips rundt nebbet. – Måken vil lide en forferdelig skjebne om den ikke blir funnet, sier Alf Bergin.

Fant måke med strips rundt nebbet: − Tortur

– Når du stripser nebbet, går du aktivt inn for at den skal lide, sier viltforvalter Lars Dahle Øverby.

Kortversjonen En familie i Stavanger oppdaget en måke med nebbet fastbundet med strips.

Sør-Vest politidistrikt har bekreftet at det har blitt åpnet en sak angående hendelsen.

Viltforvalter Lars Dahle Øverby i Stavanger kommune har uttalt at handlingen er sjokkerende, ettersom det innebærer å aktivt skade dyret. Vis mer

– At noen kan finne på noe sånt, det er rett og slett tortur, sier Alf Bergin.

Søndag var han og familien på vei hjem etter å ha vært på restaurantbesøk i Stavanger sentrum.

Byen yrer av fugleliv, med alt fra svaner til måker. Midt på torget oppdaget Bergin en måke som skilte seg ut fra resten.

– Vi tenkte ikke så mye over det først, så oppdaget jeg at det var noe med nebbet til måken, sier han.

Etter hvert gikk det opp for ham hva som hadde skjedd: Måken hadde blitt stripset fast i nebbet.

– Da ble vi bare triste og opprørte. Det er helt uakseptabelt, sier Bergin.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte hendelsen først.

Politisak

Tross det sjokkerende synet, var det ikke før påfølgende dag det virkelig gikk opp for familien hva de hadde sett, forteller Bergin.

Familien var på Mosvangen Camping, da de fikk øye på en politibil som var på vei ned.

– Da stoppet jeg to politibetjenter og viste dem bildene av måken. De grep fatt i saken med en gang og opprettet politisak, sier han.

VG har vært i kontakt med Sør-Vest politidistrikt, som bekrefter at det er opprettet sak på forholdet.

– Politiet vet ikke hvem som har gjort dette eller hvor det har skjedd. Vi har lite å gå etter, sier jourhavende jurist Sveinung Andersen.

Politiadvokaten forteller at de har blitt tipset om observasjon av flere måker med stripset nebb.

Strafferammen for brudd på dyrevelferdsloven er bøter eller inntil ett års fengsel.

SJOKKERT: Viltforvalter i Stavanger kommune, Lars Dahle Øverby, reagerer sterkt på at noen har stripset måken. – Vi har en dyrevelferdslov i Norge, som skal beskytte dyr. Det her er bare sjokkerende, sier han.

– Sjokkerende

Dette er dessverre ikke første gang måker blir stripset i Rogaland, forteller Lars Dahle Øverby, biolog og viltforvalter i Stavanger kommune.

– Det samme skjedde senest med en måke på Ålgård i juli. Det er veldig trist, sier han.

– Når du stripser nebbet, går du aktivt inn for at den skal lide. Det gjør at det her er ekstra sjokkerende.

De siste dagene har han lett etter måken – uten hell. Plaststripsen er nemlig veldig lys i fargen, og vanskelig å se på avstand.

– Vi avsluttet søket relativt fort. Det blir som å finne nålen i høystakken. Nå håper vi at noen som ser den kan ringe oss, slik at vi får fanget den og tatt av stripsen.

– Hvordan kunne dette skje, tror du?

– Vi er tett på innbyggerne og måkene i viltforvaltningen. Vi opplever at det tidvis er konflikt. Folk kommer til oss med bekymring og mener måkene er aggressive.

– I utgangspunktet er ikke måkene aggressive, de prøver bare å beskytte ungene, sier Øverby.

Han understreker at ikke alle i Stavanger synes måkene er til bry.

– Vi får mange henvendelser fra folk som ønsker å hjelpe måker. Det er også viktig å få frem, sier han.

