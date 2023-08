DELTE STORY: Oslo Høyre la ut dette på Instagram mandag. Anne Lindboe var en av dem som delte det.

Oslo Høyre skrev at for mange ufaglærte «ikke kan noen ting»

Nå legger Oslo Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe seg paddeflat. Hun beklager innlegget og skylder på egen kommunikasjonsavdeling.

Tidligere barneombud Anne Lindboe vil bli ordfører i Oslo. Hun delte mandag følgende tekst i et Instagram-story fra Oslo Høyre under tittelen «Eldreomsorgen i Oslo kommune»:

«Det er for mange ufaglærte som ikke kan noen ting. Og noen har også veldig dårlig språk. Det må man gjøre noe med, for det kan være farlig».

Mette Nord er leder i Fagforbundet og sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Hun er svært kritisk:

– Jeg synes det er så respektløst å snakke sånn om flere titalls tusen arbeidstagere på landsbasis, som vi ikke hadde klart oss uten, sier Nord til VG.

– Denne måten å omtale verdifull arbeidskraft på er sjokkerende.

LEGGER SEG FLAT: Anne Lindboe sier at hun er veldig lei seg for at hun la ut dette bildet.

– En glipp

Og hun får støtte fra den som delte budskapet, Høyres Anne Lindboe:

– Jeg forstår reaksjonene. Det har skjedd en glipp, og jeg er veldig lei meg for det, sier hun til VG.

– Det er ikke noe jeg kjenner meg igjen i eller verdier som jeg deler på noe vis.

Lindboe sier at det er kommunikasjonsavdelingen i Oslo Høyre som styrer hennes Instagram-profil i valgkampen.

– Så snart jeg ble oppmerksom på bildet, ble det tatt bort.

Tidligere i år fikk Oslo Høyre kritikk for et annet utsagn om tilstanden i eldreomsorgen i hovedstaden. Den gangen var budskapet at eldre skal få «bestemme hvem som skal tørke bak» – og også den gangen beklaget kandidaten.

– Takk for jobben

Ordførerkandidaten forteller at teksten som ble delt var fra et TV 2- intervju med Bjørg Månum Andersson (77), som var kommunaldirektør og øverste sjef for helse- og omsorgstjenestene i Oslo i 21 år.

– Det er for mange ufaglærte som ikke kan noen ting. Og noen har også veldig dårlig språk. Det må man gjøre noe med, for det kan være farlig, sier Månum Andersson i TV 2-saken.

Oslo Høyre skrev akkurat det samme i sin Instagram-story, og lenket til saken.

Budskapet skulle være at Oslo trenger flere faglærte og et kompetanseløft i eldreomsorgen, sier Lindboe.

– Men det betyr ikke at de som nå er ufaglærte ikke gjør en fantastisk jobb. Jeg vil si takk for jobben de gjør, og at jeg er lei meg hvis jeg har såret noen.

IKKE TILFREDS: Fagforbundet-leder Mette Nord. Her med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Madserudhjemmet i mars.

Lindboe sier seg helt enig i kritikken fra Fagforbundet-leder Mette Nord:

– Det er ikke så ofte vi er enige, men her er vi det. Dette var en glipp, og det skulle aldri vært lagt ut. Det går en kule varmt i valgkampen, og her er det en kommunikasjonsrådgiver som er veldig lei seg, og det er jeg og.

Fagforbundet-leder Nord mener landet og hovedstaden ikke ville klart seg uten ufaglært arbeidskraft:

– Hadde vi ikke hatt dem, hadde eldreomsorgen gått i stå, sier hun til VG.

– Men er det et problem med for mange ufaglærte i eldreomsorgen?

– Det som er viktig er at de får opplæring i oppgavene de skal løse. Så må vi drive systematisk kompetanseheving, så de får fagbrev og utdanning.