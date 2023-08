NHO-sjefen ber landets politikere vurdere å si ja til vindkraft på land. Han får svar på tiltale fra Sametingspresidenten.

NHO-sjefen utfordrer Nord-Norge: − Si ja til vindkraft

ARENDAL (VG) NHO-sjef Ole Erik Almlid ber Finnmark og Nord-Norge se til Sverige.

Ifølge en undersøkelse er 44 prosent av nordmenn for vindkraft på land, sammenlignet med 61 prosent av svenskene.

Han oppfordrer norske kommuner til å revurdere sitt standpunkt til vindkraft og tilbyr bedre inntekter for de som sier ja. Vis mer

– Ett eller annet har gått gærent i Norge. Vi må lære av feilene og sørge for en mye bedre dialog. Norge trenger desperat mer kraft og da kan Nord-Norge både bidra og få mange nye industriarbeidsplasser, sier NHO-sjefen.

De har foretatt en undersøkelse som viser at motstanden mot vindkraft er mye større i Norge enn i Sverige:

I Norge svarer 44 prosent at de er for å bygge vindkraft på land, mot 61 prosent i Sverige.

I Sverige svarer 40 prosent at de ikke har noe problem med å akseptere vindkraft i sin egen kommune, mot 20 prosent i Norge.

– I Sverige har de nok jobbet mer med å forklare hvorfor vindkraft har positiv betydning for lokalsamfunnet og for arbeidsplasser. I Nord-Sverige har det vært større aksept for vindkraft blant annet for å få til industriutbygging, enn i Nord-Norge, sier NHO-sjefen.

– Gjør en ny vurdering

– Se til Sverige, sier han:

– Nord-Sverige er et enormt vekstkraftig område nå, nettopp fordi de har bygget vindkraft. Det er snakk om 100 000 nye arbeidsplasser i Nord-Sverige. Nord-Norge må tåle mer vindkraft på land, for å få nye industriarbeidsplasser og vekst. Og så må dette naturligvis skje i god dialog med alle berørte parter.

Han sier det ikke bare er Nord-Norge som må ta en for klimalaget.

– Jeg vil si til alle landets kommuner og kommunepolitikere som nå står i valgkamp, at alle – selv om de har sagt nei før – bør gjøre en ny vurdering og diskuterer det på torg og gater med innbyggerne. Hvis de vil ha nye arbeidsplasser, så har de en gyllen mulighet.

Han legger til:

– Jeg har dyp respekt hvis de sier nei, men den debatten bør tas, både av hensyn til at Norge sårt trenger ny kraft raskt – og ikke minst fordi det vil gi arbeidsplasser og virksomhet i kommunen. De som skaffer og leverer kraft, de får arbeidsplassene, sier Almlid.

VIND: – Vindkraft er det du kan få raskest på plass, det er det som er billigst å produsere og det er kjent teknologi, sier han.

NHO-sjefen sier grunneiere og kommuner som har sagt ja til vindmøller allerede har gode inntekter, men han ber regjeringen vurdere om inntektene til dem som sier ja, bør økes.

– Ja, jeg synes absolutt det bør diskuteres hvilke virkemidler som bør brukes for å få opp vindkraftproduksjonen på land. Vi må tåle å diskutere det, fordi det er en kostnad for en grunneier og kommune å anlegge vindkraftanlegg. Men skal vi nå klimamålene er det en god investering for Norge, som raskt kan bidra til å nå klimamålene.

Han sier det viktigste i Norge for tiden, er å skaffe til veie kraft.

– Vi er i ferd med å gå inn i en krise, med kraftunderskudd. Da må det handles.

MYE FOLK: Det var fullt i gatene i Arendal, etter at Arendalsuka ble åpnet mandag ettermiddag.

– Overkjørt

Sametingspresident Silje Muotka (Norske Samers Riksforbund) sier NHO ikke har troverdighet når de ber om dialog.

– Regjeringen, LO og NHO har presentert et kraftløft uten å bygge partnerskap med Sametinget. Der er samiske spørsmål totalt oversett og vi opplever en monologbasert overkjøring.

KRITISK: Sametingspresidenten er veldig lite imponert over NHO-sjefens budskap.

Hun sier at menneskerettighetsbruddet i Fosen-saken må avklares før noe dialog om ny vindkraft kan starte.

– Bærekraftig næringsutvikling må være udiskutabelt innenfor folkeretten og menneskerettighetens rammer, fastslår hun.

Muotka sier at å se til Sverige ikke er noe godt eksempel.

– De mangler mange viktige mekanismer som er på plass på norsk side: Konsultasjonsloven blant annet og et sterkt Sameting som er i stand til å føre disse dialogene for å få til det frie og forhåndsinformerte samtykket.