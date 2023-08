ADVARER: Matinfluencer Ida Gran-Jansen advarer følgerne sine på Instagram om barnegrøten til Nestlé. Grøten, som er merket med «uten tilsatt sukker», inneholder 22 gram sukker per 100 gram, ifølge Gran-Jansen.

Reagerer på hurtigprodusert barnemat: − Totalen blir for ille

Ida-Gran Jansen mener Nestlé lurer kundene sine. – Vi følger regelverket korrekt, svarer matvaregiganten.

Kostholdsinfluencer Ida Gran-Jansen reagerer på Nestlé sin pulvergrøt for barn. Pakken er nemlig merket «uten tilsatt sukker».

Men i en video på Instagram, som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, viser hun til at grøten faktisk innehar hele 22 gram sukker per 100 gram.

– De bruker enzymbehandlet hvetemel som gjør kornet mye større i sin vanlige form. Pluss at de har store mengder melkepulver i grøten, forklarer Gran-Jansen i videoen.

– Er det riktig å merke denne varen «uten tilsatt sukker». Mange forbrukere blir lurt av det, mener hun.

Til VG utdyper Gran-Jansen kritikken mot barnegrøten til Nestlé:

– Jeg syns det er helt sykt at en grøt for barn, som man vil tro er laget på korn og melk, kan ha et så stort sukkernivå. Jeg mener at de lurer forbrukerne når de sier det ikke er sukker i grøten.

Hun sier at det som overrasker henne mest er at hvetemel er hovedingrediensen i grøten.

Den populære influenceren understreker at hun er enig i at det ikke er tilsatt sukker i grøten, men at det likevel blir feil overfor kundene.

GRØT: Det er denne grøten fra Nestlé Ida Gran-Jansen reagerer på.

– Folk tenker jo at dette betyr at det ikke er sukker i grøten, og det vet Nestlé veldig godt selv. Totalen av dette blir rett og slett for ille.

– Det som skremmer meg er at dette er noe som anbefales som sunn barnemat av sykehus og helsestasjoner. Folk gir jo dette til ungene sine med de beste intensjoner.

– Hvorfor valgte du å lage en video om dette?

– Fordi det er mange foreldre der ut som ikke vet det dette fra før. Folk stoler på at det som blir solgt i butikken til barn og babyer er gode produkter.

VARSLER FORELDRE: Ida Gran-Jansen ønsker å gjøre andre foreldre oppmerksomme på sukkerinnholdet i grøten til Nestlé.

Nestlé: Vi følger reglene

VG har spurt Nestlé om det Gran-Jansen sier i videoen, stemmer. Vi har også spurt om hva de tenker om at influenceren sier at de lurer kundene deres – ned å merke grøten med «ikke tilsatt sukker».

Kommunikasjonssjef i Nestlé Norge Celin Huseby svarer på e-post:

– Det er helt klare regler for når «ikke tilsatt sukker» kan brukes – vi følger de reglene, skriver hun og fortsetter:

– Samtidig er det viktig å skille mellom raffinert tilsatt sukker og naturlig forekommende sukkerarter. Vi tilsetter ikke (raffinert) sukker i grøten. Vi brukes ingredienser som inneholder naturlige sukkerarter, og det er noe annet.

Hun viser til at de skriver på pakken til grøten at det er naturlige sukkerarter i den.

– Etter innspill fra forbrukere tenker vi på om denne kommunikasjonen kan bli tydeligere i fremtiden.

Info Dette sier lovverket om merking av varer «uten tilsatt sukker» En påstand om at et næringsmiddel ikke er tilsatt sukker, og enhver annen påstand som kan antas å ha samme betydning for forbrukeren, kan bare fremsettes dersom produktet ikke er tilsatt monosakkarider eller disakkarider eller andre næringsmidler på grunn av deres søtende egenskaper. Dersom sukkeret forekommer naturlig i næringsmiddelet, bør også følgende angivelse finnes på etiketten: «Med et naturlig innhold av sukker». (Kilde: Lovdata.no) Vis mer

– Sunt alternativ for barn

Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog og har doktorgrad i ernæring.

Hun har sett Instagram-videoen til Ida Gran-Jansen.

Sundfør understreker at det er bra at den tidligere «Hele Norge baker»-vinneren setter fokus på hva som er sunn barnemat. Hun støtter fokuset på at foreldre gjerne kan lage mer barnemat selv, men viser til at grøten faktisk er et sunt alternativ for barn.

– Den er ikke tilsatt sukker, men har naturlige sukkerarter fra melk og fullkornsmel som er næringsrike matvarer. De er rike på næringsstoffer som små barn trenger. Det viktige er at grøten til små barn er rik på jern.

KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG: Tine Sundfør.

– Det er riktig at den merkes med «uten tilsatt sukker». Samtidig som Gran-Jansen har rett i at det er sukkerarter i grøten, tilføyer ernæringsfysiologen.

I videoen sammenligner Gran-Jansen Nestlé-grøten med klemmeposer: Hun viser til at det er 11 gram sukker per 100 gram i klemmeposene sammenlignet med 22 gram sukker i grøten.

Sundfør mener sammenligningen ikke blir helt riktig.

– En vanlig porsjon grøt for et lite barn er 30 gram grøtpulver, som betyr at barnet per porsjon får rundt seks gram sukker fra grøten og nesten det dobbelte per porsjon fra klemmeposene.