Hevn-SMSene: PST undersøker om Russland står bak

Flere norske telefonnumre mottok natt til torsdag tekstmeldinger som oppfordret til hevnaksjoner for koranbrenning.

Meldingene var formulert på en måte som kunne gi inntrykk av at avsenderen var den libanesiske militærorganisasjonen Hizbollah, men PST mener dette ikke er sannsynlig.

Hypotesen om at russisk etterretning er involvert er under utredning, men det er for tidlig å konkludere.