HELT SYKT: Høyres byrådslederkandidat mener han har kuren for leiemarkedet i Oslo.

Leiekrisen: − De har sviktet fullstendig

Han kaller leiemarkedet i Oslo «helt sykt». Nå hevder Høyres Eirik Lae Solberg at han har medisinen.

Kortversjonen Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, mener han har resepten for leiemarkedet i Oslo, som han mener er «helt sykt»

Høyre-politikeren mener det sittende byrådet har sviktet i boligpolitikken.

Selv vil han bygge 10.000 studentboliger, fjerne leilighetsnormen og samarbeide tettere med utbyggere.

Byrådsleder Raymond Johansen er uenig i Lae Solbergs kritikk. Vis mer

Symptomene på sykdommen er, ifølge byrådslederkandidaten:

Skyhøye priser

Kamp om leieboliger

Rekordlange køer til studentboliger

Her er den «blå» resepten: 10.000 nye studentboliger, oppheving av leilighetsnormen og tettere samarbeid med Studentskipnaden og det private.

VG møter Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, utenfor «Studentsiloen» på Grünerløkka. Før lagret det høye bygget korn. Nå er kornet erstattet med 192 studentboliger.

– Dette er en type kreativ tenkning som vi burde ha mer av, innleder ordførerkandidaten.

Han bruker to ord for å beskrive leiemarkedet i hovedstaden:

– Helt sykt.

SILO: Lae Solberg etterlyser mer kreativ tenkning i utarbeidelse av studentboliger.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er ikke enig i kritikken fra Lae Solberg. Han forteller at det ikke mangler politisk vilje for å få bygget boliger i Oslo.

– De kan kjekke seg og komme med tall, men da er jeg opptatt å se hva de har stemt i bystyret, sier Johansen til VG.

Les byrådslederens svar på kritikken lenger ned i saken.

– De har sviktet fullstendig

Forrige uke publiserte VG en artikkel om kaos på leiemarkedet. Lae Solberg mener det er et symptom på feilslått politikk.

– For noen år siden sa Raymond Johansen at hans viktigste oppgave var å få flere byggeklare tomter. I løpet av de syv årene han har styrt har det gått i helt feil retning.

Han trekker frem tall fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. De viser at det ble regulert 1109 boliger i Oslo i 2022, og 1313 året før.

Selv sikter Lae Solberg seg inn på 3000 nyregulerte boliger i året.

Høyrekandidaten retter skyts mot det sittende byrådet:

– De har sviktet fullstendig i det kommunen kan gjøre, nemlig få å frem flere byggeklare tomter.

Han mener at Raymond Johansen og Arbeiderpartiet har brutt løfter de gikk til valg på i 2015.

– De lovet at man skulle legge til rette for å bygge 100.000 nye boliger. Selv ambisjonen om 5000 boliger i året er de ikke i nærheten av. Dette er alle løftebrudds mor.

HJELM: Høyre-politikeren ankom «Studentsiloen» på sykkel.

– Tilfeldigheter og trynefaktor

Lae Solberg har gjort seg opp sine tanker om leiemarkedet i hovedstaden.

– Det er rene tilfeldigheter, trynefaktor, eller veldig god økonomi, som avgjør om du får en leilighet. Den utvelgelsen blir så brutal at vanlige folk som ønsker å leie seg en bolig ikke når opp.

Han sier det alltid vil være kamp om leilighetene i storbyen, men vil ikke godta dagens marked som den nye normalen.

– Når det står lange køer ute på gaten før visning, så har det jo gått veldig galt. Det skal være mulig å få seg en bolig for vanlige folk i Oslo, enten de leier eller eier. Da må Osloforbudet mot å bygge leiligheter under 35 kvadratmeter oppheves.

Mye av trykket på leiemarkedet kan lettes om byrådet legger til rette for flere studentboliger, mener Lae Solberg.

– I fjor ble bygging av 250 nye studentboliger i Oslo stanset. Vi mener det må bygges 10.000 nye studentboliger i Oslo, og skal vi lykkes med det må vi slippe alle gode krefter til.

TILTAKSLØST: Høyres byrådslederkandidat kaller Hagegata 30 for «monumentet over byrådets tiltaksløshet».

Etterlyser kreativitet

Noen av de gode kreftene må være staten og Husbanken, forteller Lae Solberg.

– Stortinget må oppheve forbudet mot å la andre enn studentsamskipnadene søke om rimelig lån i Husbanken for å bygge studentboliger.

Han følger opp med en lovnad til Studentskipnaden i Oslo.

– Hvis vi vinner valget, så vil vi med en gang invitere Studentskipnaden for å se hvilke kommunale tomter og bygg som kan egne seg som studentboliger. De har vilje, og de opplever i dag at de møter en ganske vanskelig kommune.

– Vi må rett og slett være kreative og se hvilke muligheter som finnes. Det har det vært altfor lite av de siste årene, og det vil vi gjøre noe med, fortsetter Lae Solberg.

Han mener at det sittende byrådet forvalter ubenyttede bygg og tomter for dårlig, og sier mange kommunale bygg står og forfaller.

– Det grelleste eksempelet er Hagegata 30 på Tøyen. Den bygården har nå stått tom i åtte år og blitt monumentet over dette byrådets tiltaksløshet.

JOBBER PÅ: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), forteller at byrådet har et godt samarbeid med Studentskipnaden.

Raymond Johansen: Finnes ingen «quick fix»

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), sier han har forståelse for studenter og andre som nå sliter med å finne seg bolig.

– Det er klart det er tøft, det er ingen tvil om det. Dette er jo en enormt stor utfordring vi jobber beinhardt med å løse.

Johansen er ikke enig med Lae Solberg i at kommunen er vanskelig overfor Studentskipnaden. Forvaltningskritikken av kommunale bygg og tomter synes byrådslederen er rar.

– Høyre har tidligere solgt massivt med tomter. Vi eier egentlig ikke så veldig mye.

Høyres stemmer i bystyret går heller ikke overens med lovnadene til Lae Solberg, mener Johansen.

– Jeg kan nevne at de har gått mot bygging på Skøyen, Montebello, og Haslevangen. De gikk også mot 130 studentboliger i Diakonveien 14 sammen med Venstre og Rødt.

At byrådet blir beskrevet som tiltaksløst, går ikke Johansen med på. Han forteller at det ikke mangler politisk vilje for å få bygget boliger i Oslo.

– Vi har satt av 16 områdeplaner som nettopp er sendt til bystyret. Når det gjelder boligbygging, så har vi igangsatt bygging av over 24.000 nye boliger siden 2015.

Flere prosjekter som er blitt vedtatt, har blitt lagt på is av utbyggerne, sier byrådslederen. Økte byggekostnader og en lavere betalingsevne hos kjøperne trekkes frem som årsaker.

– Dette er sammensatt og komplekst, både privat og offentlig. Det er ingen grunn til å late som om dette er noe du har en veldig «quick fix» på.

