Oslos varaordfører om koranbrenning: − Vil ikke ha det i vår by

Oslo Arbeiderparti tar sterkt avstand fra koranbrenninger. Men varaordfører Abdullah Alsabeehg vil ikke svare på om han mener det bør forbys.

Varaordfører Abdullah Alsabeehg ønsker ikke slike handlinger i Oslo, men gir ingen direkte svar på om han mener det skal være forbudt.

Alsabeehg uttrykker bekymring om potensiell skade på Norges internasjonale omdømme grunnet videoopptak av koranbrenningene som sirkulerer blant familie og andre i Midtøsten. Vis mer

– Dessverre skjer det altfor ofte. Det har vært hendelser hvor det skjer spontant for eksempel foran moskeen på Mortensrud, sier varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap) i Oslo.

Alsabeehg har ikke tall på hvor ofte koranbrenninger skjer i Oslo, men forteller at det påvirker trygghetsfølelsen til mange i byen.

– Det handler ikke bare om ytringsfrihet. Det handler også om hatefulle ord og sjikane, sier han.

– Selve koranbrenningen tar Oslo Arbeiderparti sterk avstand fra. Vi vil ikke ha det i vår by, sier Alsabeehg.

– Koranbrenning er beskyttet av ytringsfriheten. Kan du som varaordfører gå ut og si at du ikke ønsker en spesifikk type ytringer i Oslo?

– Vi kan ikke love at koranbrenningen ikke vil skje igjen. Men det er andre land med ytringsfrihet som har valgt å behandle det på en annen måte, sier Alsabeehg.

– Mener du at koranbrenning bør forbys?

– Det er ikke vi i Bystyret som lager lover og regler, sier Alsabeehg.

– Men du kan ha en mening om lover og regler?

– Det er interessant å følge med på det som skjer i Danmark og Sverige. De har ytringsfrihet, men de velger å ta den diskusjonen nå, sier Alsabeehg.

– Mener du at vi bør ta diskusjonen om hvorvidt koranbrenninger skal beskyttes av ytringsfriheten i Norge?

– Jeg er først og fremst opptatt av at handlingsrommet i dagens lovverk brukes når folk opplever hat og trusler. At ytringsfriheten skal stå sterkt i Norge også i fremtiden er viktig for oss. Det er viktig å understreke at dagens lovverk har allerede klare begrensninger for ytringsfrihet knyttet til straffelovens bestemmelser om ærekrenkelser, hatefulle ytringer og trusler. Vi skal ta folks uro på alvor, og mange føler seg utrygge nå, hevder han.

Sverige og Danmark har i disse dager tett kontakt om trusselbildet og den diplomatiske krisen som følge av koranbrenningene.

Justisminister Gunnar Strömmar opplyste tirsdag at den svenske regjeringen ikke vil nedsette et utvalg for å utrede lovendringer. Eventuelle endringer skal skje innenfor rammen av dagens grunnlovsvern.

– Alle de eksemplene vi har sett, også fra Sverige, handler ikke bare om koranbrenning. Det handler om sjikane, ordene man bruker. Det blir en stygg pakke av hatefulle handlinger som vi ikke vil ha i vår by.

– Men her er det jo et tydelig skille mellom straffbare handlinger og handlinger som er beskyttet av ytringsfriheten?

– Oslo Arbeiderparti tar sterkt avstand fra koranbrenning, sier Alsabeehg.

– Det er ikke ulovlig å brenne koranen i Norge, men dette er handlinger vi ikke vil ha noe av i Oslo. Koranbrenning setter også mennesker liv og helse i fare, med åpne flammer i byrommet. Vi må ha noen klare rettingslinjer om påtenning og ild i det offentlige rom.

– Det som skjer i verden preger oss selvfølgelig i Oslo og. Det er folk fra hele verden her, sier Alsabeehg.

Han forteller at han nær daglig får meldinger fra familie og andre i Midtøsten.

– De har fått tilsendt videoer av koranbrenninger i Oslo. Videoene kan være gamle, men det vet ikke folk i Midtøsten, sier han.

Alsabeehg frykter at Norges omdømme kan bli svekket.

– Hva er innholdet i meldingene du får?

– Det jeg tror er vanskelig for dem å forstå, er hvorfor dette skal skje i et demokrati som skal beskytte minoriteter. Det er hele pakken de får med seg, videoer med sjikane og hatefulle ord mot minoriteter. De forstår ikke hvordan det kan skje i en fredsby som Oslo, sier Alsabeehg.

Det skader Norges og Oslos omdømme på sikt, ifølge Alsabeehg.

– Den splittelsen som skapes i vårt samfunn bekymrer meg, fortsetter han.

