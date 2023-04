VAR PÅ JOBB: Stedfortredende daglig leder Martin Stornes Kvam (26) og bartender Ole Marius Thun (29) jobber over gaten fra der påkjørselen fant sted.

Hørte rop om hjelp: − Bare å legge på sprang

STEINKJER (VG) Det som startet som en helt vanlig lørdagskveld, endte i dramatikk. De sprang da de hørte rop om hjelp.

Ole Marius Thun (29) sto utenfor puben King’s Corner i Steinkjer sent lørdag kveld. Der har han jobbet som bartender i rundt to år, og forteller at det var en kveld som alle andre kvelder. Før det ikke var det.

– Jeg sto ute og så ned en annen gate da jeg hørte et smell. Jeg snudde meg rundt, og så kassebilen kjøre videre nedover fortauet, før den kom seg ut i veibanen i enden av krysset, forteller Thun.

Han sier at han ikke fikk det han så helt til å stemme, da kassebilen var så malplassert på fortauet. Så så han noen ligge på bakken.

Det var Dagbladet som først omtalte de to bar-ansattes historie.

TENTE LYS: Rundt 100 mennesker samlet seg ved åstedet søndag kveld. Det ble lagt ned blomster og tent lys i stillhet.

En mann er død og to personer er lettere skadet etter at den hvite varebilen natt til søndag kjørte inn i en gruppe mennesker i Steinkjer sentrum.

Sjåføren stakk fra stedet, men ble kort tid senere pågrepet noen kilometer unna. Politiet har siktet mannen i trettiårene for uaktsomt drap. Han har erkjent straffskyld etter siktelsen.

– Instinktivt

På innsiden av døren til King’s Corner er det klassisk pubinteriør. Stoler trukket i skinn, og mørkt treverk preger utestedet med mangefarget glass i vinduene.

Der inne sto stedfortredende daglig leder Martin Stornes Kvam (26) da Thun dro opp døren.

– Han sa «jeg tror noen er påkjørt», forteller Kvam.

De to begynner å gå over veien mot der en gruppe mennesker står, for å finne ut hva som har skjedd.

– Så hørte jeg noen rope om hjelp, og da var det bare å legge på sprang, sier Kvam. Det var instinktivt, utdyper han.

SØRGEBÅND: Sjefen stilte med sørgebånd for de ansatte søndag, forteller Thun og Kvam.

Kvam forteller at han raskt skjønte det var alvorlig.

For både ham og Thun våknet gammel førstehjelpstrening, og Kvam forteller at det allerede var noen som jobbet med mannen på bakken da de kom frem, og at han bisto med det han kunne. Samtidig spurte Thun om noen hadde ringt nødtelefonen. De hadde de.

– Jeg rakk ikke tenke så mye. Man gjør det man kan når noen trenger hjelp, sier Kvam.

DRAMATISK: Nødetatene jobber i Steinkjer sentrum natt til søndag.

Preget

Søndag er de ansatte i King’s Corner iført sørgebånd over de hvite skjortene.

På den andre siden av gaten står rundt 100 mennesker i en stille samling ved stedet der den fatale påkjørselen skjedde. Tidligere søndag var det åpen kirke.

Både Thun og Kvam har bodd i Steinkjer hele livet, og forteller at stemningen i byen er preget av det som har skjedd.

Til tross for det de opplevde natt til søndag, er de enige om at det er fint å komme på jobb.

– Det er spesielle omstendigheter, og det er greit å være her hvis noen trenger noen å snakke med, sier Thun.