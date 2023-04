Tolletaten: Vestlandets største kokainbeslag

Funnet kommer i rekken av de store kokainbeslagene nasjonalt den siste tiden.

Det er gjort beslag av over 100 kilo kokain i tilknytning til et lastefartøy fra Sør-Amerika, melder Tolletaten i en pressemelding tirsdag morgen.

Funnet ble gjort natt til torsdag 13. april på Husnes i Kvinnherad kommune som del av en ordinær tollkontroll.

Stoffet skal ha vært festet under vannlinjen på skipet.

– Her ser vi hvordan store fartøy benyttes til å frakte narkotika under vannlinjen, ofte uten at mannskapet er kjent med dette, sier Bård Ynnesdal, områdeleder i Tolletaten.

De siste ukene er det beslaglagt opp mot 2000 kilo kokain i Norge.

Søndag ble det gjort et funn på mellom 800 og 900 kilo kokain hos fruktgrossisten Bama i Oslo.

