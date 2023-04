PÅGREPET HER: I en grøft noen kilometer utenfor Steinkjer ble gjerningsmannen pågrepet.

Steinkjer-siktede straffedømt flere ganger: Nær ved å spore av tog i 2016

Mannen i 30-årene la i 2016 steiner og andre tunge gjenstander på togsporene utenfor Steinkjer. Han er dømt for å ha skrevet at han ville drepe flere mennesker enn terroristen Anders Behring Breivik.

En mann er død og to personer er lettere skadet etter at en hvit varebil natt til søndag kjørte inn i en gruppe mennesker i Steinkjer sentrum.

Bilen ble senere funnet i en grøft, hvor en mann tidlig i 30-årene ble pågrepet.

Hva som bakgrunnen for påkjørselen er foreløpig uavklart.

– Det er ingen grunn til at andre skal kjenne seg utrygge i Steinkjer eller andre plasser i landet, sier etterforskningsleder Kjetil Molland.

Mannen er tidligere straffedømt flere ganger: både for promillekjøring og andre lovbrudd i ruspåvirket tilstand, men også for vold, ulovlig oppbevaring av våpen og trusler om terrorlignende handlinger.

Han ble i 2018 fradømt retten til kjøre bil retten til kjøre bilÅ bli fradømt retten til å kjøre bil innebærer at du i utgangspunktet mister retten for all tid, men at du kan søke om å få omgjort avgjørelsen etter et en minstetid på fem år..

VG får opplyst at mannen på et tidspunkt skal ha blitt ble nevnt i et rutinemessig møte mellom PST og lokalt politi.

– Et sentralt spørsmål er om dette var en ulykke eller en villet handling. Siktelsen på uaktsomt drap er tatt på bakgrunn av de opplysningene vi har på nåværende tidspunkt, deriblant forklaringer fra vitner, sier politiadvokat Malin Borg på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Mannen stiller seg uforstående til siktelsen om uaktsomt drap.

– Han er fortvilet og fremstår lei seg og skjønner ikke helt hva som har skjedd, sier Marstrander-Berg.

Ville se «action»

I 2016 var mannen på vei hjem fra en fest da han bestemte seg for å legge store steiner, en togskinne og flere andre tunge gjenstander over en strekning på flere hundre meter på togsporet ved Steinkjer.

«Det tyngste han plasserte på skinnene var en gammel skinnebit på over 3 meter, som er anslått å veie omtrent 150 kilo.» står det i dommen.

En lokfører klarte å stanse toget i tide fordi han ble varslet om en feilmelding, og kjørte sakte mot stedet, der han så gjenstandene.

Mannen ble mannen tiltalt for å forsøkt å få et tog til å spore av, men ble frikjent.

Dommerne kom til at det var tvil om tiltalte var i stand til å forstå at handlingene hans kunne sette menneskeliv i fare.

«Han gjorde dette for å få se «action», og han beskrev at tanken var at toget skulle kjøre inn i gjenstandene og skyve dem med seg framover slik at gnistspruten sto», står det i dommen.

Avgjørelsen om å frifinne mannen ble tatt på bakgrunn av en utredning av mannens intellektuelle kapasitet og psykiske helse. I utredningen fremgår det at mannen er lettere psykisk utviklingshemmet.

Dommeren skriver at det særlig er sammensatte konsekvensvurderinger, som at hva som vil skje med et tog når man legger tunge ting på skinnene, som er vanskelig for mannen.

Retten kom til at det var tvil om «tiltalte holdt det for mulig at menneskeliv kunne gå tapt på grunn av at han la tunge gjenstander på skinnegangen» står det i dommen fra 2018.

Mannen fikk halvannet års fengsel, hvorav brorparten av straffen ble gjort betinget betingetBetinget betyr at man slipper å sone straffen i fengsel, så lenge man ikke begår nye lovbrudd i løpet av prøvdetiden, som gjerne er to år..

Truet med terror

Før saken skulle opp i retten, ble saken kjent i media.

Mannen sendte i denne perioden flere truende meldinger han senere ble dømt for. Han ble også dømt for flere tilfeller av hærverk, vold og ruspåvirket kjøring.

Blant meldingene mannen sendte, var det minste tre meldinger hvor han beskrev et ønske om å drepe flere mennesker enn terroristen Anders Behring Breivik, som i 2011 drepte 77 mennesker i terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya.

«Han har truet med makabre, terrorlignende handlinger, og har skapt

uhygge», står det i dommen

UNDERSØKELSER: Politiet gjorde søndag undersøkelser der bilen til siktede ble funnet.

I retten forklarte mannen meldingene med at han «ønsket å støte folk fra seg» fordi han regnet med at han måtte sone en lang fengselsstraff for å ha lagt ting på togsporet.

Retten kom til at meldingene lå nært opptil terrortrusler og dømte mannen etter paragrafen om grove trusler.

– Jeg anser ikke ham for å kunne utgjøre noen terrorfare, med min kjennskap til ham, sier mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg til VG.

Venn i sjokk

En mann som mottok en av meldingene fra den siktede, sier han vært en slags «støttekontakt» for siktede. De to ble kjent i 2011.

Meldingen han mottok i 2017 beskriver et ønske om å drepe flere mennesker i et 17. mai-tog. Detaljer i beskrivelsene er urealiserbare og absurde. Mannen beskriver meldingen som et forsøk på å få oppmerksomhet.

– Jeg er i sjokk. Han sendte bilder til meg for en liten måned siden og sa at han gleda seg til våren og at han skulle ta ut båten, sier mannen som har kjent gjerningspersonen i flere år.

– Det virket som det gikk veldig bra med ham. Jeg følte at det bar rett vei, men så har det tydeligvis gått galt, legger han til.

ÅSTEDET: Mannen i 20-årene ble drept i påkjørselen her i Kongens gate.

Bevæpnet politiet

Søndag ble det innført nasjonal bevæpning av politiet på grunn av det uavklarte situasjonen etter hendelsen, ikke fordi man hadde en klar formening om et terrormotiv eller lignende.

– Med min kjennskap til ham så fremstår dette ikke som noen situasjon som krever nasjonal bevæpning, sier forsvarer Anne Marstrander-Berg.

Hun legger til at hun samtidig har «forståelse for at man innledningsvis er usikker når noe slikt skjer».

