STENGT: Store vannmasser har ført til at Dovrebanen og flere andre toglinjer er stengt. Her mellom Brumunddal og Rudshøgda fredag morgen.

Dovrebanen stengt igjen: − Alle mannskaper ute

Regnværet fortsetter i Innlandet, og togskinnene mellom Brumunddal og Hamar flommer nok en gang over. Kommunen er i kriseberedskap på dag tre.

Dovrebanen er stengt på grunn av store vannmengder på sporet. Det skjer etter flere dager med trøbbel på grunn av mye regn. De store mengdene med nedbør har ført til jordras på jernbanen og oversvømte kjellere.

Bane Nor opplyser på sine nettsider ved femtiden lørdag morgen at strekningen mellom Brumunddal og Hamar er stengt på grunn av mye nedbør.

Det er mellom Hamar og Jessnes at vannet står – en strekning på rundt fem kilometer.

– Vi har alle tilgjengelige mannskaper ute for å rette opp i dette så fort som mulig. De forsøker å lede vannet vekk fra skinnegangene, sier Britt-Johanne Wang, pressevakt i Bane Nor til VG like før klokken åtte lørdag morgen.

Slik så det ut i Brumunddal på onsdag:

Det er usikkert hvor lenge strekningen blir stengt, men en ny oppdatering på situasjonen ventes ikke før klokken 12 lørdag formiddag.

Stengningen rammer togrutene F6 mellom Oslo S og Trondheim, og RE10 Drammen – Oslo S – Lillehammer.

Ringsaker kommune er i beredskap gjennom helgen.

Årsaken til alt vannet skal ikke være en vårflom etter en lang og tidvis snørik vinter, har en hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) tidligere opplyst til VG.

Grunnen skal derimot være at det fortsatt er tele i bakken og at nedbøren derfor legger seg som overvann og finner veien andre steder.

