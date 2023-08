AKTIV FØR VALGSEIER: Sindre Finnes har havnet i medienes søkelys etter etter at han spilte inn og ga karakteristikker av hvem som burde inn og ut av verv, hvis hennes kone, Erna Solberg, og de borgerlige vant valget i 2013. Det gjorde hun.

Hardt ut mot grilling av Ernas mann: -Kortslutning

Høyre-nestor Michael Tetzschner går hardt ut mot Seher Aydars og Rødts forslag om å innkalle Sindre Finnes og Osvald Bjelland til høring i Stortingets kontrollkomité. Hun slår kraftig tilbake - og får støtte.

Kortversjonen Høyres Michael Tetzschner kritiserer Rødts forslag om å innkalle Sindre Finnes og Osvald Bjelland til høring i Stortingets kontrollkomité.

DN har vist at Finnes ga innspill til Høyre om hvem som burde byttes ut i statlige verv i forbindelse med valget i 2013.

Tidligere statsråd, Thorild Widvey, laget en liste med 253 navn som kunne være aktuelle for verv, en liste hun delte med sin mann, Osvald Bjelland.

Tetzschner mener at kontrollhøringer relatert til en statsråds virke, ikke inkluderer private personer.

Det var Rødts medlem i Kontroll og konstitusjonskomiteen, Seher Aydar, som fortalte i VG at de ønsker å be Finnes og Bjelland til høring. Hun står på sitt og får støtte av professor Eivind Smith som mener at privatpersoner kan bli invitert til høring. Vis mer

I forrige uke gikk Rødt ut og sa at de vil ta initiativ til at Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, og ektemannen til tidligere statsråd Thorhild Widvey (H) blir innkalt til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Bakgrunnen er DNs avsløringer av at Sindre Finnes i forbindelse med valget i 2013, bidra overfor Høyre med innspill på en rekke folk som bør ut av statlige verv – og innspill til nye.

Widvey laget en liste på 253 navn, som burde være aktuelle til verv, en liste hun delte med sin mann, Osvald Bjelland.

– Kontrollhøringer er til for å få en utdyping av fakta som gjelder embetsførselen til en statsråd, eventuelt statsministeren. Det vil også gjelde underliggende etater som hører under vedkommende statsråds styringslinje som ledd i statsforvaltningen, sier Tetzschner.

Men ikke privatpersoner, mener Tetzschner.

Michael Tetzschner har i mange år jobbet med kontrollsaker og formalia på Stortinget. Nå brøler han mot Rødt.

– Rettssubjekter som foreninger, bedrifter eller personer uten formelle verv eller tilknytning til styringsverket, har ikke noe i en kontrollhøring å gjøre. Hverken Finnes, Bjelland, andre ektefeller eller for dens saks skyld landslagstrenere og baristaer vil noen gang bli å finne i en kontrollhøring, sier Tetzschner.

Han sier at for privatpersoner gjelder bare ytringsfrihetens grenser.

– Hvem som helst kan ytre seg om hva som helst, innenfor rammen av ytringsfriheten.

Tetzschner sier det er ironisk at et medlem av kontrollkomiteen som sier man vil undersøke om habilitetsregler er blitt fulgt, «ikke er bedre skolert i hvor grensene for en stortingskomités kompetanse går».

– Når Seher Aydar mener ektefeller må møte som «nøkkelvitner til å svare på hvordan utnevninger og habilitetsvurderinger ble gjort i Erna Solbergs regjeringstid» er det en mental kortslutning, sier den tidligere Høyre-toppen, som selv har sittet i kontroll- og konstitusjonskomiteen da han satt på Stortinget fra 2009 til 2021.

KLAR TALE: Tetzschner mener Erna Solbergs mann aldri må møte i Stortingets kontroll- og konstiusjonskomite.

Han sier historien taler for seg.

– Vi har aldri hatt privatpersoner til å uttale seg om det ene eller andre, av de grunner jeg nevnte. Fokus rettes alltid inn mot regjeringen og dens underliggende etater og statens foretak.

– Aldri?

– En gråsone har vært de store statsdominerte selskapene, Statoil/Equinor, Telenor, men alltid under synsvinkelen statsrådens forvaltning av statlig eierskap. Det kan ha forekommet at et privat rettssubjekt som har vært i kontraktsforhold med en offentlig etat har fått anledning til gi sin versjon av et saksforhold, men bakgrunnen har i så fall vært hvordan statsråden eventuelt underliggende embetsverk har håndtert et juridisk bindende avtaleverk overfor dette rettssubjektet.

Han utdyper en ting her:

Info – For ordens skyld: Grunnloven har en bestemmelse om innkallingsrett av norske statsborgere for Stortingets plenum. Det forutsetter vanlig flertallsvedtak, også om hvilket spørsmål som skal stilles. Den har ikke vært brukt på cirka hundre år, og gjaldt en tidligere ansatt i utenrikstjenesten, ingen privatperson. Det sier sitt. Vis mer

Det var Rødts medlem i Kontroll og konstitusjonskomiteen, Seher Aydar, som fortalte VG at de ønsker å be Finnes og Bjelland til høring.

Han lar seg ikke pille på nesen.

SLÅR TILBAKE: Aydar mener Tetzschner leverer useriøs avsporing.

– Jeg trenger ikke Tetzchners «skolering». Kontrollhøringer reguleres av Stortingets forretningsorden § 15 og § 27, samt eget reglement vedtatt av Stortinget. Der er det ingen begrensninger på hvem kontrollkomiteen kan invitere, sier Aydar.

«Kan inviteres»

Hun sier dette ble grundig behandlet i Harberg-utvalgets rapport om Stortingets kontrollfunksjon.

– Hvor det avklares at «Reglementet har ingen særskilte regler om høring av privatpersoner, men det er forutsatt at privatpersoner kan inviteres», sier hun.

Aydar legger til:

– Tetzschner snakker om landslagstrenere og baristaer, som er en helt useriøs avsporing. Det saken handler om er Høyre-regjeringens utnevnelser og habilitet.

Hagen: - Privatpersoner må kunne inviteres

Carl I. Hagen sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen og har tidligere vært åpen for at Finnes og Bjelland inviteres til komiteen.

STØTTER: Frp-veteranen er enig i at privatpersoner kan bli invitert til høring.

– Michael har en del akseptable synspunkter, men også privatpersoner må kunne inviteres til kontrollhøringer hvis komiteen mener de kan opplyse en sak til behandling, sier han.

Hagen kommer med en utdypning her:

Info – I angjeldende sak kan habiliteten til tidligere statsminister Solberg ved utnevnelser av personer på listene til Finnes og Bjelland være et diskusjonstema. Det kan dreie seg også om habiliteten til tidligere statsråd Widveg ved utnevnelser. Dette må komiteen drøfte grundig og også lytte til Stortingets konstitusjonelle avdeling. Vis mer

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, sier kontrollkomiteen kan invitere privatpersoner, men at vedkommende står fritt til å si nei.

«DOMMER»: Eivind Smith mener privatpersoner kan bli innkalt, men kan si nei til invitasjonen.

– De som anmodes om å møte til høring møter frivillig og avgjør selv om de vil besvare komiteens spørsmål. Komiteen - minst 1/3 av medlemmene må støtte det - avgjør selv hva og hvem det kan være relevant å høre for å gjennomføre den ønskede kontrollen med regjeringen. Om Finnes eller andre eventuelt vil takke ja til en invitasjon, avgjør de altså selv.

KOMITEEN: Her er kontrollkomiteen, ledet av Høyres Peter Frølich, i enden av bordet.

Tetzschner viser til at det ikke har skjedd før og avviser den muligheten. Aydart viser til Harberg-utvalgets rapport om at «Reglementet har ingen særskilte regler om høring av privatpersoner, men det er forutsatt at privatpersoner kan inviteres».

– Hvem har rett?

– Privatpersoner kan bli innkalt, men bare når komitéen mener at det de har å si, kan bidra i jobben med å kontrollere nåværende eller tidligere statsråder.