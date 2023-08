Feirer Kronprinsparets 50-årsdager: Her ankommer gjestene

I sommer fylte Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit 50 år. Nå er det klart for den offisielle festen.

Fredag 25. august, på Kronprinsparets bryllupsdag, blir begge dagene markert med bakgårdsfest på Slottet.

Gjestene kommer fra hele landet. 48 bord er dekket i Slottsgården.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tatt på seg finstasen.

– Jeg har på Valdresbunad, som jeg har fått av faren min i sin tid. Den har gått i arv i generasjoner så jeg er sikkert litt mer formell enn andre. Men jeg synes det er litt koselig med bunad og løfte frem tradisjonen bunaden har. Derfor tok jeg på den når jeg ble invitert hit, sier han til VG.

Ifølge Vedum var kleskoden uformelt eller lett sommerantrekk.

– Men det er aldri feil å gå i bunad, sier Vedum.

1 / 7 Nato-sjef Jens Stoltenberg og Ingrid Schulerud. Idrettsutøver Birgit Skarstein. Sametingspresident Silje Karine Moutka. Idrettsutøver Jesper Saltvik Pedersen og politiker Elisabeth Aspaker. Anita Krohn Traaseth. Liv Signe Navarsete. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. forrige neste fullskjerm Nato-sjef Jens Stoltenberg og Ingrid Schulerud.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fyller 63 år i dag.

– Det er ikke hver dag du får feiret en bursdag på Slottet. Det er ikke jeg som skal feires i dag, men det er litt stats, det må jeg si, sier Støre til VG.

Han røper at han skal by på en overraskelse under festen.

– Det er en overraskelse å få gi en overraskelse. Jeg skal gi en gave i kveld som er en overraskelse, som jeg håper Kronprinsparet og alle som ser på vil like.

Artist Yosef Wolde-Mariam.

Representanter for det offisielle Norge står på gjestelisten.

– Jeg gleder meg skikkelig. Vi skal feire kronprinsparet. To flotte og spreke 50-åringer, som betyr mye for hele Norge, sier Masud Gharahkhani Masud Gharahkhani til VG.

Én som har måttet melde avbud til kronprinsparets fest er Høyre-leder Erna Solberg. Årsaken er flyproblemer.

Info Festprogrammet Del 1: Gjester ankommer via Hovedport Slottet 18.00 Receiving-line Speilsalen 18.15-18.50 Kongelig prosesjon: HM Kong Harald, HM Dronning Sonja, HKH Kronprins Haakon og HKH Kronprinsesse Mette Marit – Store festsal 18.58 Musikk ved Norges musikkhøgskole 19.00 Tale HKH Kronprins Haakon 19.15 Gjestene forlater Festsalen og går ut i bakgården Kunstnerisk innslag ved Fargespill HM Dronning Sonja ønsker gjestene velkommen 19.45-19.50 Pause mens de spiser, produksjonen vil ligge på beauty-shot Slottsplassen 19.50-21.15 Del 2: Tale ved HKH Kronprins Haakon og HKH Kronprinsesse Mette Marit 21.15 Tale ved statsminister Jonas Gahr Støre 21.25 Minikonsert overraskelse 21.30–21.50 Bursdagssang og bursdagskakene bæres inn og serveres 21.50 Slutt 21.55 Vis mer

Kronprins Haakon feiret med familien 20. juli, og 19. august var det kronprinsessens tur. Begge valgte å feire sine respektive bursdager privat.

I et intervju med NRK lørdag fortalte hun at hun kjenner på en enorm takknemlighet, samtidig som det er rart å tenke på at hun og kronprins Haakon, som fylte 50 i juni, «har blitt så gamle».