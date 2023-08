Beate Gangås overtok som PST-sjef et halvt år etter terrorangrepet i Oslo sommeren 2022. Nå er hun i Arendal for et offentlig møte med sjefen for Etterretningstjenesten.

Etter terror-rapporten: Her er PST-sjefens forbedringsliste

ARENDAL (VG) PST-sjef Beate Gangås har gitt regjeringen en liste over tiltak hun vil iverksette internt, etter den kritiske rapporten om terrorangrepet i Oslo i fjor sommer.

Kortversjonen PST-sjef Beate Gangås har utarbeidet en langsiktig plan for intern forbedringer, etter den kritiske rapporten om terrorangrepet i Oslo i 2022.

Hun vil flytte ressurser til avdelingen for kontraterror fra andre deler av Politiets sikkerhetstjeneste.

Rapporten, utlagt i juni, peker ut flere svakheter hos politiet og viser at de hadde flere muligheter til å gripe inn før angrepet.

Onsdag skal hun ha en debatt med sjefen for E-tjenesten, Nils Andreas Stensønes, under et arrangement i Arendalsuka. Dette blir første gang de to møtes offentlig siden rapporten ble lagt frem. Vis mer

Gangås sier at hun nå flytter ressurser til avdelingen for kontraterror, fra andre deler av Politiets Sikkerhetstjeneste.

– Noen av funnene i evalueringsrapporten var brutale for PST. Det må man kunne si, erkjenner PST-sjefen overfor VG i Arendal.

Rapporten som ble lagt fram i juni, påpekte flere svakheter hos Politiets Sikkerhetstjeneste i forkant av angrepet. Ifølge utvalget hadde PST flere anledninger til å gripe inn – både når det gjaldt den langsiktige oppfølgingen av terroristen, og i de kritiske dagene før angrepet.

Morgenen etter at rapporten ble lagt fram måtte den ferske PST-sjefen - som var politimester i Oslo sommeren 2022 - møte opp hos justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Der fikk PST beskjed om å ha en oppfølgingsplan klar før sommerferien.

Styrker terror-forebygging

Nå forteller Gangås for første gang hvilke tiltak som ligger i denne planen:

– Det handler mye om hvordan vi skal jobbe forebyggende i PST, om informasjonsdeling, samhandling og om kompetanse, forteller hun.

– Jeg leder en organisasjon som snur seg rundt og som ønsker å forbedre seg der hvor det er mulig, men også forklare alt som går godt. Vi skal bevare det som fungerer. Vi klarer å håndtere veldig mye av det som kommer inn, men vi lyktes ikke den gangen, legger Gangås til.

STYRKER PSTs KONTRATERROR: Avdelingen i PST som arbeider med forebygging av terrorangrep vil bli styrket, ifølge PST-sjef Beate Gangås.

Avtaler med E-tjenesten

Onsdag morgen skal hun i debatt med sjefen for E-tjenesten, Nils Andreas Stensønes, under et arrangement i Arendalsuka.

Det blir første gang de to sjefene for de hemmelige tjenestene møter hverandre offentlig siden rapporten ble lagt fram.

Gangås sier at det er mye kontakt med E-tjenesten, ofte og på mange nivåer. :

– Det er greit å ha snakket om det som har skjedd. Men jeg er enda mer opptatt av det som ligger foran oss, hvordan vi skal jobbe fremover.

Noe av dette formaliseres ytterligere nå:

– Vi har inngått egne avtaler med E-tjenesten, så vi skal være sikre på at vi samarbeider godt og at vi finner hverandre på riktig måte, sier hun.

Budsjettkrav

Noe av tilbakemeldingen fra PST til justisministeren handler også om å styrke PST med mer penger og større budsjetter:

– Jeg vet ikke om vi har noen gang i PSTs historie har hatt et sånt stort trykk, på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen. I tillegg har vi hatt terrorangrep fra både høyreekstreme, og nå sist fra ekstreme islamister.

Gangås sier at hun ønsker seg mer ressurser både til kontraterror-arbeidet, og til livvakttjenesten.

– Rapporten sier at det trengs større kapasitet. Jeg har meldt tilbake til justisministeren at det er nødvendig å oppbemanne på disse områdene, sier hun.

– Da rapporten kom, sa du at du ville beklage eventuelle feilvurderinger i PST før terrorangrepet. Ut fra det du vet nå, ble det gjort direkte feilvurderinger?

– Det er lett å være etterpåklok, men jeg ser jo at rapporten peker på noen forhold som jeg også ser at vi kunne gjort på en annen måte, sier Gangås.

Og legger til:

– Det kunne vært gjort flere ting, uten at jeg kan si at den og den vurderingen og den beslutningen var feil. PST kunne gjort mer på et tidligere tidspunkt. Vi kunne vært mer pågående med å spørre om å få mer informasjon.