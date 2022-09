BEKYMRET: Liv Kleve er direktør ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen.

Sykehustopp bekymret for lærerstreiken – flere unge trenger hjelp

BERGEN (VG) Lærerstreiken kan få alvorlige konsekvenser for den psykiske helsen til barn og unge som nå er utestengt fra undervisning. Det forteller flere fagfolk VG har snakket med.

– Jeg er svært bekymret for dette, sier klinikkdirektør Liv Kleve ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen.

Bergen er kommunen som har vært rammet av skolestreiken lengst. Her er 648 lærere i streik. Fra mandag 19. september er det varslet at 441 nye lærere tas ut, hovedsakelig ved barne- og kombinertskoler.

Den siste måneden har klinikken ved Haukeland universitetssykehus merket økt pågang, etter en periode med stabile henvisningstall, sier Kleve.

– PBU har gjennom hele pandemien hatt økt pågang. De senere månedene har dette stabilisert seg, men på et høyere nivå enn før pandemien. Den siste måneden har vi igjen hatt en økning i henvisninger på rundt ni prosent, og flere blir tatt inn til vurdering.

VG har gjennomgått Utdanningsforbundets oversikt over medlemmer som er tatt ut i streik rundt om i landet:

Kleve understreker at det er for tidlig å si om dette har direkte sammenheng med lærerstreiken.

– Det vi har sett disse årene er hvor viktig struktur, aktivitet og sosialt samvær er for barn og unge. Skolen har en svært viktig rolle for alle disse områdene i tillegg til den opplagte faglige funksjonen den har. Vi har sett at fravær av slike muligheter gjennom pandemien har hatt en negativ konsekvens for barns psykiske helse.

– Jeg er nå bekymret for at barn og unge fremdeles ikke får dekket sine grunnleggende sosiale, lærings- og aktivitetsbehov og hvordan dette kan påvirke deres psykiske helse fremover.

FLERE HENVISNINGER: Den siste måneden har Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen hatt en økning på rundt ni prosent i antall henvisninger på rundt ni prosent.

Ole Andreas Hovda er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og seksjonsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Bergen sentrum.

Han sier at de ikke har merket økt pågang etter at lærerstreiken ble igangsatt, men tror en slik økning vil komme.

– Ja, jeg frykter det. Jeg er veldig bekymret for konsekvensene streiken har for barn og unge som nå i større grad blir isolert hjemme. De blir mer overlatt til seg selv enn de var under pandemien.

FORVENTER ØKNING: Ole Andreas Hovda er seksjonsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Bergen sentrum.

Hovda har selv en datter som går i niende klasse på Gimle oppveksttun skole i Bergen, som var den første skolen i landet som ble tatt ut i streik 20. juni.

– Det går greit hos oss. Vi har laget et opplegg med hjemmeskole, og vi prøver å fylle tiden hennes med aktiviteter på dagtid, å gjøre ting med mening. Hun er heldig som ikke er avgangselev i år, sier han.

Hovda mener situasjonen for mange unge vil oppleves vanskeligere nå, enn under pandemien.

– Under pandemien hadde elever undervisning på nett, og mange hadde opplegg med hjemmeundervisning. Flere hadde også foreldre som var hjemme. Nå har elevene som er rammet av streiken ingen undervisning, og foreldre som er tilbake på arbeidsplassen.

Han er særlig bekymret for unge som ikke deltar i organiserte idretts- eller fritidsaktiviteter.

– Denne gruppen er mer overlatt til seg selv enn de var under pandemien. Mange har det vel så vanskelig nå. Å miste struktur og rammer i hverdagen kan få store konsekvenser. For de som deltar i organiserte aktiviteter er det en beskyttende faktor.

PSYKIATRISPESIALIST: Å miste struktur og rammer i hverdagen kan få store konsekvenser, sier Ole Andreas Hovda, leder for BUP-kontoret i Bergen sentrum.

Han tror streiken har vært spesielt vanskelig for elever som har startet på ny skole eller ny klasse i høst, og som har måttet «snu i døren».

– Noen har så vidt fått sagt hei til medelevene sine, og så må de dra hjem.

Hovda peker på at langvarig utestengelse fra undervisning er en belastning og en klar risikofaktor for barn og unges psykiske helse.

– Det er fortvilende å se på det som skjer. Når streiken er slutt vil elevene få en tøffere og mer belastende skolehverdag, fordi de må hente inn det de har tapt. Skolen er en viktig arena for å ivareta barn og unges psykiske helse. Det har enormt mye å si.

Forstår at situasjonen er vanskelig

Streikeleder og nestleder Bodil Gullseth i Skolenes landsforbund sier de skjønner problematikken.

– Men vi synes vel kanskje det er tatt litt vel hardt i, sier hun til VG og viser til at det nesten umiddelbart etter skolestart ble krevet avblåsning av streiken. Samtidig har hun forståelse for at det selvsagt er en ulempe for elevene når konflikten varer lenge.

– Vi har full forståelse for at situasjonen er vanskelig for barn og ungdom, og vi prøver å være veldig bevisst på uttakene våre, sier Gullseth og påpeker at konsekvensene rammer ulikt rundt omkring i landet.

ADVARER: Tove Gundersen er generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Fortvilte foreldre sier lærerstreiken rammer hardt og at barna deres ikke orker mer, forteller generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

– Vi får henvendelser hele tiden, alt fra at folk stopper meg på gaten til at vi får masse meldinger i alle kanaler og direkte til meg. Folk er fortvilet. Foreldre sier barna holder på å gå til grunne og at dette holder ikke lenger, de har ingenting å gå på, sier Gundersen til VG.

Hun mener liv og helse står i fare og ber derfor nok en gang regjeringen om å gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Hun er alvorlig bekymret for barnas psykiske helse og langtidskonsekvensene av at ungdommen, som ble hardt rammet da pandemien stengte skolene, nok en gang mister undervisning.

– Har du forståelse for lærerstreiken?

– Jeg har sagt flere ganger at jeg har stor forståelse for, og at jeg er veldig glad for at vi har streikerett. Og lærerne gjør en glimrende jobb. Jeg vil også ha utdannede lærere fremfor ufaglærte i skolen. Men Norge har vært gjennom en situasjon hvor ungdommen allerede har betalt en tung pris og de har ikke mer å gå på, sier Gundersen og peker på at barn og unge har en lovfestet rett på skolegang.

På spørsmål om det er aktuelt for regjeringen å gripe inn med tvingen lønnsnemd, svarer arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap):

- Det er partene i arbeidslivet som eier konflikten og det er deres ansvar å finne en løsning. Arbeids- og inkluderingsdepartementet følger med på konflikten på vanlig måte.