SIKTET: Her er Jan Helge Andersen på vei ut av politihuset i Oslo etter et avhør i oktober i fjor. Han nekter for å stå bak ugjerningene i Baneheia alene.

Jan Helge Andersen om mulig Baneheia-utfall i avhør: Ikke greit å bli sittende med ansvaret alene

I det aller siste avhøret av Jan Helge Andersen reagerer han på at politiet ikke har gjort noen DNA-funn fra Viggo Kristiansen på åstedet i Baneheia.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I et avhør fra juni i år blir Jan Helge Andersen forelagt hovedfunnene i den nye Baneheia-etterforskningen og hypoteser som politiet gjør seg på bakgrunn av disse, får VG opplyst.

I avhøret blir Andersen gjort kjent med følgende mulighet:

At dersom Kristiansen skulle bli frifunnet, vil han selv bli sittende igjen med hele ansvaret for overgrepene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Da han blir spurt om hva han tenker om dette, svarer han at han ikke synes det høres greit ut, får VG opplyst.

Andersen, som også i den nye etterforskningen har stått ved forklaringen om at den tidligere kameraten Viggo Kristiansen begikk drap og voldtekt, sier videre at han bare kan fortelle det han selv husker fra maidagen 2000.

Kristiansen har selv hele veien nektet for å ha vært med på drapene.

Ettersom politiet ikke finner noen DNA-bevis som knytter Kristiansen til åstedet, så blir han jo sittende alene igjen med ansvaret, forklarer Andersen, får VG opplyst.

Han gir videre uttrykk for at han ikke kan ha noen innflytelse på dette og at det er politiets ansvar å etterforske saken.

VG har informert Andersens advokat, Svein Holden om denne saken. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer.

ÅSTEDET: I den nye Baneheia-etterforskningen har politiet kun gjort nye DNA-funn mot Jan Helge Andersen.

Ikke et offer?

I avhøret blir Andersen opplyst om at bevisene så langt indikere at han ikke er et slags offer, slik han delvis ble fremstilt som i politiets etterforskning i 2000, blant annet i avhøret der han tilsto.

Ifølge VGs opplysninger blir Andersen forklart at politiet ikke har gjort noen funn som knytter Viggo Kristiansen til åstedet. De har imidlertid gjort en rekke DNA-funn som knytter Andersen sterkere til saken.

Andersen svarer ifølge VGs opplysninger at han bare kan håpe at politiet til slutt finner noe som gir et annet bilde.

Politiet har funnet flere DNA-funn fra Jan Helge Andersen på drapsofrene, mens de ikke har funnet noen fra Viggo Kristiansen.

FORSVARER: Advokat Svein Holden representerer Jan Helge Andersen i den nye Baneheia-etterforskningen.

Stusser over manglende spor

Andersen, som har vært i en rekke avhør i den nye etterforskningen, blir videre opplyst om at det ikke finnes noe som gir et annet bilde av saken så langt, og blir spurt om hva han tenker om det.

Andersen har tidligere forklart at han satt med ryggen til i Baneheia, og sier nå at han dermed ikke så alt som Kristiansen gjorde, ifølge VGs opplysninger.

Han forteller også til politiet at han undrer seg over at de ikke har funnet noen spor fra Kristiansen på åstedet, og mener bestemt at den tidligere kameraten må ha avsatt noen spor der, får VG opplyst.

Han vet ikke helt hva mer han kan si, forklarer han til politiet, ifølge VGs opplysninger.

VG har vært i kontakt med Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin. Han ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

Prosessen videre

Oslo politidistrikt har nå avsluttet etterforskningen.

I starten av september gikk tilrådingen til statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg til Riksadvokaten, som endelige avgjør hvorvidt påtalemyndigheten ønsker å kjøre nye sak, eller frifinne Kristiansen, skriver NTB.

Overordnet er det to spørsmål påtalemyndigheten skal vurdere når den nye etterforskningen av Viggo Kristiansens rolle i Baneheia-saken er avsluttet: Er det bevismessig grunnlag for at Kristiansen er skyldig etter tiltalen for drap og voldtekt – eller er han uskyldig?

Uansett er det Borgarting lagmannsrett som har siste ord i saken, som skal felle dom i saken.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar i år.

I løpet av påtalemyndighetens nye etterforskning i forbindelse med gjenopptagelse av straffesaken mot Viggo Kristiansen, er det med nye analysemetoder blitt påvist at flere av DNA-sporene som ble sikret fra Lena Sløgedal Paulsen, peker mot Jan Helge Andersen.

Dette er i strid med hans tidligere forklaring og med grunnlaget han i sin tid ble dømt for.