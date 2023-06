UT PÅ TUR: Sylvi Listhaug skal kjøre bobil i Nord-Norge i juli. Her er hun i «sitt» Ålesund.

Listhaug vil bruke barnehagesuksess på de eldre

ÅLESUND (VG) Frp-leder Sylvi Listhaug tar med familien på bobil-valgkamp-ferie i sommer. Her forteller hun om sin plan for å vinne velgerne 11. september.

Kortversjonen Frp-leder Sylvi Listhaug kritiserer regjeringens eldrereform for å være uansvarlig og mangler fokus på sykehjem.

Hun foreslår realistiske planer for sykehjem og heldøgns omsorgsplasser frem mot 2030 og 2040, samt demenslandsbyer og mindre, varierte sykehjem.

Listhaug vil kopiere barnehagesatsingen for å oppnå full eldreomsorgsdekning ved å slippe til private aktører.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier Listhaug ikke kan ha lest eldrereformen. Vis mer

Vi møter henne under en liten valgkamptur i Ålesund, hvor rammene var et litt avslappet, men dog valgkamporientert sommerintervju.

Men hun fyrte løs fra første stund med eldre mennesker som valgagn:

Frp-lederen sier at en av de viktigste kampsakene hun vil fremme i kommunevalgkampen, er å sørge for at vi får et verdig tilbud til de sykeste eldre.

Hun erkjenner at eldre helst vil bo hjemme lengst mulig.

– Men det er totalt uansvarlig å legge frem en eldrereform

som regjeringen har gjort som knapt nevner sykehjem. Det er utrolig at regjeringen legger frem en eldrereform uten å ta hensyn til behovet for flere sykehjemsplasser, sier hun.

– Min frykt

Vi går rundt i hennes Ålesund og spiser lunsj på en asiatisk restaurant.

Listhaug sier at Regjeringens planer om at eldre i Norge skal bo lenger hjemme «er vel og bra men det løser ikke problemet for svært syke og demente eldre som er utrygge».

– Mange pårørende sliter seg ut når deres kjære blir syke og skrøpelige. Med veksten i antallet eldre som vi nå står foran, er det en farlig vei å gå og legge frem en melding som ikke har noen plan om å bygge ut sykehjemsplasser i årene som kommer, sier Listhaug.

Hun sier at mange kommer til å bo lenge hjemme og at de aller fleste vil det så lenge det går.

– Min frykt er at den linjen betyr at det vil bli bygget færre sykehjem- og heltids omsorgsplasser, som vi nå allerede ser, til tross for at vi vet det kommer en kraftig økning i antallet eldre og at antallet med demens vil eksplodere, sier Frp-lederen.

Hun dømmer strategien nord og ned.

– Med regjeringens plan går vi inn i en stor krise, som kommer til å ende med at vi ikke vil gi forsvarlig tilbud til dem som trenger det i alderdommen og som har betalt skatt i et langt liv for å sikre at en får gode tjenester den dagen en trenger det.

PÅ CAFE: Listhaug forteller om hva som er prosjektet hennes.

– Hva er medisinen din?

– Jeg vil at våre lokale politikere skal ta initiativ der det trengs til å lage realistiske planer for behovet for sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser frem mot 2030 og 2040.

– Og vi må fortsette å bygge sykehjemsplasser – og demenslandsbyer, med tilrettelagte boliger hvor de kan leve gode liv, med tjenester tett på seg. Jeg mener det vil være bra også om vi kommer bort fra å bygge kolosser av store sykehjem. Fremtiden sykehjem bør være mindre og variert.

Vil kopiere barnehagesuksess

Hun sier hun vil kopiere barnehagesatsingen som ga full barnehagedekning – over til eldreomsorgen.

– Vi må ta i bruk alle gode krefter, slik vi gjorde på barnehageområdet for å få full dekning; vi må slippe til private. Vi var med å støtte en satsing som ga full barnehagedekning på tre år, fra 2003 til 2006. Det samme kan vi klare innen eldreomsorgen. Det tar fem år fra vedtak om å bygge et sykehjem til det står klart, så vi har bare tiden og veien. Kommunen må raskt kartlegge behovet.

– Dette kommer til å koste?

– Ja, det kommer til å koste, men vi tok det løftet for barna våre. Nå er tiden innenfor å ta et løft for de eldre, som har bidratt til å bygge dette landet.

LUNSJ: Det ble asiatisk lunsj i Ålesund.

Hun fortsetter enda mer med de eldste.

– Vi skal kjempe for å få på plass bruker og pårørende-undersøkelser i alle kommuner, slik at vi kan sammenligne tjenestene og se hvilke tilbud som er bedre og dårligere enn andre.

Skatt

Så kommer hun til den neste saken på prioritetslisten før kommunevalget 11. september: Skatt.

– Kampen mot eiendomsskatt blir viktig. Den øker i mange kommuner.

– Det er også kommuner der Frp er en del av flertallet, som har innført eiendomsskatt. Hvor mange?

– Blant 21 kommuner der Frp har ordfører eller varaordfører og samarbeider med andre partier, har ti eiendomsskatt. Av disse ti har åtte av kommunene redusert eiendomsskatten kraftig de siste fire

årene.

HENNES PROSJEKT: – Mitt prosjekt er at vi skal ha mer frihet i Norge, sier Frp-lederen.

– Det er behov for opprustning av vann- og kloakksystemene i kommunene på mange hundre milliarder kroner. Hvordan løse det uten at innbyggerne må ta en del av regningen?

– Det er kostnader som innbyggerne er nødt til å være med på å betale, men Frp mener at staten må bidra mer. I tillegg handler det også om å finne de beste løsningene når kommunene skal bygge nye renseanlegg og bytte vannledninger. Her trengs det en bedre og mer helhetlig strategi fra regjeringen.

– Helse og omsorg og eldre og skatt står på toppen av prioriteringslisten. Har du ikke noe å gi de unge?

– Å ta tak i mobbing, vold og trusler på skolen er en viktig sak for oss. Det er en menneskerett å være trygg på skolen, det er ikke en menneskerett å ødelegge læringsmiljøet for alle andre.

UTSIKT: Ålesund er full av cruisebåt-turister dagen vi besøker byen.

For to år siden tok Listhaug over som partileder etter Siv Jensen.

Mange har en opplevelse av at urokråka Listhaug har roet seg etter at hun tok over – og har blitt litt mer usynlig.

– Hva er egentlig Listhaug-prosjektet, etter at Siv Jensen tok dere inn i regjering og det prosjektet skar seg?

– Mitt prosjekt er at vi skal ha mer frihet i Norge. Frihet for folk til å bestemme over eget liv, frihet til å beholde mer av egne penger. Frihet som gjør at staten skal blande seg mindre inn i saker enn i dag.

– Hvilke saker?

– Eksempelvis at de ikke skal bestemme hvor barna våre skal gå i barnehage. Nå har regjeringen et forslag hvor kommunene kan overstyre foreldrenes ønsker, slik at de kan fylle opp de kommunale barnehagene først. Vi vil slippe til alle krefter, også private i å tilby våre innbyggere tjenester finansiert av det offentlige.

– Ikke enig

Hun fortsetter med å vise til de rødgrønne i flere fylker har fjernet muligheten til fritt skolevalg.

– Dere har som Høyre sittet stille i båten og nytt godt av at Ap og Sp har falt som en stein på målingene?

– Det er jeg ikke enig i. Vi har forsøkt å få frem våre løsninger på dyrtiden for eksempel, ved å redusere skatter og avgifter. La folk beholde mer av egne penger å greie seg selv heller enn å gjøre flere avhengig av det offentlige. Der står vi ganske alene; Det er lite som skiller Ap og Høyre på det

feltet. Det er viktig, også i Kommune-Norge, å ha et parti som drar Høyre til høyre.

Oslo-krise

Vi beveger oss til Oslo:

Landsmøte-fest-skandale-ekskluderte og Frp-listetopp i kommunevalget i Oslo, Lars Petter Solås, må stå på førsteplass på Oslo Frps kommunevalgliste, etter at Kommunaldepartementet har besluttet å nekte Solås fritak fra valglisten.

Frp fikk seks prosent ved stortingsvalget i 2021 og 5,3 ved kommunevalget i 2019.

– Nå risikerer dere under fem, uten noen profilerte ledere i Oslo og skandalebefengte Solås på listen?

– Vi må bare stå på. Vi har gode kandidater på listen.

LANG TUR FOR Å FANGE VELGERE: Frp-lederen skal kjøre til Finnmark og ned igjen i bobil.

– Ingen vet hvem de er?

– Det må vi sørge for at de får vite gjennom valgkampen. Vi har et ungt, godt og nytt mannskap.

Hun og familien pleier å dra til USA på bilferie, men den ble allerede gjennomført i påsken, så i år må ungene belage seg på bobil-valgkampferie.

– Jeg skal på bobilturné, først her i Møre og Romsdal, hvor vi snuser på å få den første fylkesordføreren noensinne; en kombinasjon med litt fri og valgkamp. Så skal mannen min og våre to yngste barn på valgkamp-bobiltur helt opp til Finnmark og ned til Oslo fra 10 til 28. juli, da vi må rekke at vår eldste sønn rekker Norway Cup. Jeg skal jobbe og gutta skal henge på å ha litt ferie. Da begynner jeg valgkampen – uten familien.

– Ingen troverdighet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier Listhaug ikke kan ha lest eldrereformen.

– Hele meldingen handler om å sørge for gode tilbud og helsehjelp til eldre i alle faser av alderdommen. Har du behov for sykehjemsplass, skal du få det. Ønsker du å få helsetjenester hjemme så du kan bo hjemme lengst mulig, så skal vi få på plass det, sier Kjerkol.

SLÅR TILBAKE: Kjerkol mener Listhaug ikke har noen troverdighet i sine angrep.

Hun viser til at for første gang er vi over en million alderspensjonister i Norge.

– Vi har to generasjoner pensjonister på en gang: Da kan vi ikke peke på en ting i eldreomsorgen som må bli bedre. Eldre er like forskjellige som alle andre. Vi må ha tilbud som tilpasses den enkeltes behov. Noen ønsker å bo hjemme med tilrettelagt helsehjelp, noen ønsker å flytte inn i tilrettelagte boliger, andre trenger sykehjemsplass.

Hun mener Listhaug må se i bakspeilet.

– Listhaug har ingen troverdighet i saken. Da Frp hadde en egen eldreminister var det en nedgang i antall sykehjemsplasser i Norge. Det samme gjelder for hele perioden Frp var i regjeringen. I stedet for å klage på andre burde Frp være med på de seriøse løftene regjeringen har foreslått for at vi nå skal møte veksten i eldre på en trygg og verdig måte.