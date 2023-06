HUSET: Natt til fredag ble dette tømmerhuset fra 1800-tallet flyttet bort fra E136.

Elisabeth (64) har bodd ved veikanten i 43 år: I natt ble huset flyttet

– Jeg er lettet over hvor bra det gikk, sier huseier Elisabeth Kjønsletten (64) etter at huset hennes i Lesja ble flyttet for å gjøre plass til gang- og sykkelvei.

Natt til fredag ble tømmerhuset til 64-åringen løftet opp og fraktet bort fra plasseringen sin rett ved E136 i Lesja i Gudbrandsdalen.

– Jeg har bodd fire og en halv meter unna hvitstripen i 43 år. Men den nye gang- og sykkelveien hadde kommet til å gått rett gjennom huset mitt, så det var rett og slett ikke plass til meg lenger, sier Elisabeth Kjønsletten.

TETT PÅ: Elisabeth Kjønsletten var vitne til flytteprosessen gjennom natten. – Jeg var i seng klokken fem natt til fredag, sier hun.

Måtte over bro

Kjønsletten var selv med på flytteprosessen gjennom hele natten.

– Jeg er lettet over hvor bra det gikk, sier hun.

Huset ble kjørt to kilometer bort til et annet sted i bygda.

–Det måtte til og med flyttes over en bro, noe som var utrolig rått presisjonsarbeid. Det var bare et par centimeter klarering over broen.

– Entreprenør Stian Lotten og A. Enstad bygg gjorde også en super jobb med forarbeidet, sier hun.

Det var firmaet til Ola Håkon Korsvoll som sto for selve flyttingen. Han beskriver oppdraget som spesielt.

– Det var mange hensyn å ta med denne flyttingen. Huset er 7,5 meter bredt og veier 28 tonn, så flytteruten måtte sperres av. Vi flyttet det på natten for å ha mindre trafikk, og vi måtte bygge opp broen med planker for å få huset over den, sier han.

FØLGER MED: Elisabeth Kjønsletten foran huset sitt mens det jobbes med å flytte det bort fra veien.

Familiehus i ti generasjoner

Nå ser Kjønsletten frem til å kunne flytte tilbake til tømmerhuset etter hvert.

– Det kan bare bli bedre fremover etter å ha bodd i veikanten i 43 år. Det er en del som må gjøres før jeg kan flytte tilbake, men jeg håper på å feire jul der i år, sier Kjønsletten, som for tiden leier bosted et annet sted i bygda.

Den første etasjen i huset ble bygd i 1856. Siden da har ti generasjoner i familien Kjønsletten bodd der.

– Flyttingen ble bestemt i mars i fjor, så jeg var godt forberedt på dette. Det var rart å se huset bli løftet opp, men jeg fikk en god følelse da det ble satt ned der det står nå. Forhåpentligvis skal det stå i ro der i mange år fremover.

Finansiert av kommunen

Selve flyttingen av huset og fullføringen av gang- og sykkelveien gjennom kommunen blir finansiert av Lesja kommune i samarbeid med Statens vegvesen.

– Det var et spleiselag hvor kommunen bevilget 5 millioner kroner og statens vegvesen 1,5 millioner. Flyttingen av huset var siste etappe i planen om å få gang- og sykkelvei i hele kommunen. Dette er noe som det har blitt jobbet med i mange år, sier kommunedirektør i Lesja Per Dag Hole.

