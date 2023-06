EKSAMEN: Herman Gloslie (18) trodde han var ferdig, men denne uken er han tilbake på skolen.

Skolen gjorde feil: Herman (18) fikk ugyldig vitnemål

Flere elever som tar påbygg på Strand videregående skole fikk sjokkbeskjeden: En feil har ført til at vitnemålet deres er ugyldig.

Herman Gloslie (18) måtte avlyse den første uken i sommerjobben for å hoppe på skolens nødløsning.

– Jeg fikk litt sjokk, sier han.

Da VG snakket med Gloslie satt han på skolen.

– Nå leser jeg til eksamen. Vi tar faget sosiologi, det skal opprinnelig være 140 timer i året. Nå må jeg ta det på en uke for å få godkjent vitnemål i løpet av ferien, sier han.

Totalt er det fire elever som er rammet av feilen, de har nå et ugyldig vitnemål. Det skjer etter at skolen på Tau i Strand kommune gjorde en feil.

Gloslie går siste året påbygg og var russ tidligere i år.

– Jeg fikk vite at vitnemålet mitt som jeg skal søke videre med til universitetet ikke blir gyldig fordi skolen har gjort en feil. De har latt oss som tar påbygg ha e-sport som programfag.

Nytt fag

Faget er nytt og blir beskrevet slik på skolens nettside: «Vi har en helt ny e-sport-lab med 20 topp moderne maskiner og eget VR-rom».

– Jeg var stolt av å være ferdig med alle eksamener, og så fant jeg ut at jeg egentlig ikke er ferdig.

Nå bruker han all energi på å lese seg opp til en eksamen på mandag.

RUSS: I mai var 18-åringen russ og feiret at han var ferdig med grunnskolen, trodde han.

– Skolen har dessverre gjort en stor tabbe, sier rektor Erik Danielsen til VG.

Danielsen forteller at det ikke ble oppdaget at kombinasjonen av fag ikke gir et gyldig vitnemål før nå.

– Det er vår skyld og ikke noe elevene kunne vite. Det skal ikke skje og vi har beklaget til alle det gjelder.

– Hva var det som ble feil?

– Det som skjedde var at var at elever som tar påbygg fikk mulighet til å ta fag fra andre studieforberedende programområdet, selv om det er ikke lov. Det var vår feil at det var mulig og at det ikke ble oppdaget.

Har søkt om dispensasjon

Nå har skolen søkt Utdanningsdirektoratet (Udir) om dispensasjon for å sjekke om fagkombinasjonen kan gi gyldig vitnemål.

– Vi skal få svar før 1. juli, sier rektor Danielsen.

Som en nødløsning kan elevene ta et privatistfag i sommer. Skolen har satt opp kurset.

– Det er den eneste måten å få til et gyldig vitnemål før studiestart om Udir ikke gir oss dispensasjon. Kurset er allerede er i gang. Dessverre vil elevene få ødelagt noe av feriene, men de har vært utrolig løsningsorienterte etter feilen ble oppdaget.

Han håper nå situasjonene løser seg for elevene.

Gloslie forteller at rektoren ringte, beklaget og forklarte situasjonen.

– Jeg var sur, men kom frem til at det går fint. Det er ikke mye han kan gjøre nå annet enn å fikse det på best mulig måte.

Har søkt lærerutdanningen

18-åringen forteller at han får hjelpen han trenger til å ta privatistfaget, men at det krever fokus.

– Det er mange fagord jeg må lære meg. Faget går fint, men det er tungt å ta det på en uke.

Han måtte avlyse første uken i sommer-turnus på jobben for å kunne ta eksamen. 18-åringen jobber i kiosk og skulle ha dagvakter denne uken.

– Men jeg måtte ringe sjefen og avlyse. Det er trøbbel for flere av oss som er i samme situasjon.

I årets studieopptak har han søkt på lærerutdanning, og har planlagt å søke om fritak.

– Jeg skal i militæret i januar.