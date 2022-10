Dette er plansjen av Lillestrøm Studentby, som har totalt 300 boenheter.

Studenter fikk husleiesjokk

Det gamle studenthuset på Åråsen legges ned og ett splitter nytt åpnes på Lillestrøm om få dager. For studentene er det bare et skår i gleden: Prisen blir en helt annen.

Frem til i høst har studenter som ønsker å bo nær Lillestrøm, kunnet få det gjennom samskipnaden for 4626 kroner i måneden. Nå er det gamle studenthuset på Åråsen utenfor sentrum solgt, og et splitter nytt et åpner straks i sentrum av Lillestrøm.

Der starter prisene på 7200 kroner. Det har fått mange studenter til å reagere sterkt.

– Jeg har jobbet ekstra mye i sommer og har måttet få ekstra støtte hjemmefra for å ha råd til å bo i de nye boligene. Jeg har ikke så lyst til det, det er ganske idiotisk.

Det sier Inga Banach (20) til Universitas som omtalte reaksjonene først.

Banach studerer vernepleie ved OsloMet på Kjeller, og har leid på Åråsen utenfor Lillestrøm.

Til VG utdyper hun at flyttingen til det nye og dyrere studenthuset ikke oppleves frivillig.

– Jeg har søkt på andre og rimeligere studenthybler gjennom samskipnaden, uten hell. Det nye studenthuset er det eneste jeg har fått tilbud om, sier Banach.

Inga Banach (20) er en av studentene som får betydelig høyere husleie.

Hun sier hun er heldig som har fått litt hjelp hjemmefra til å greie den nye og høyere husleien.

Hun har et råd til de som skal hjelpe studentene:

– Vi får masse tilbud om arrangementer og rabatter. Kanskje samskipnaden heller burde fokusere på det som er aller viktigst: Rimelige studentboliger, sier Banach.

Henriette Bøe er leder av fakultetsrådet for helsevitenskap ved OsloMet og studerer selv på Kjeller. Hun sier det har kommet reaksjoner på det nye studenthuset.

– Samskipnaden må prøve å finne måter å bygge billigere på, eller finne andre måter å redusere husleien på, sier Bøe.

Henriette Bøe.

Hun legger til at stat og kommune også må engasjere seg for å få ned husleie på studentboliger.

– Kommunen må legge til rette for nybygging og stat må subsidiere studentboliger slik at det faktisk blir mulig å bygge med fornuftig kostnadsramme.

Stine Johannessen, styreleder i SiO, sier de har sympati for reaksjonene som er kommet fra studentene og at de prøver å legge til rette.

– Byggekostnader er en utfordring i dag, og i Lillestrøm har vi måttet bygge uten statstilskudd, som ville gitt lavere husleie. For at vi skal kunne tilby enda flere rimelige boliger trenger vi mer bevilgninger til studentboligbygging og økte tilskuddssatser, både for å bygge nytt og for rehabilitering av eksisterende bygg. Vi trenger også tilgang til egnede tomter. Dette er problematikk vi jobber aktivt med i dialog med kommune og stat, sier Johannessen til VG.

Styreleder i SiO, Stine Johannessen.

Hun påpeker at søkningen til det snart avviklede studenthuset på Åråsen har vært lavere enn andre i regionen.

– De nye boligene på Lillestrøm ligger rett ved tog og buss, med gangavstand til sentrum, og vi mener dette er en god beliggenhet. OsloMets etablering av campus i Lillestrøm er også et viktig poeng.

Hun sier videre at de har gitt beboerne på Åråsen mulighet til å søke på rimeligere boliger andre steder i området:

– Vi har mange boliger til ulik pris og standard, og de vil da være prioritert som internsøkere. Vi jobber for å holde så lav husleie som vi kan, og generelt skal vi ligge godt under markedsleie.