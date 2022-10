Siden hun var elleve,

– Ofte har jeg ligget i fosterstilling sammenkrøpet på baderomsgulvet for å bare puste eller samle meg sammen igjen, sier Demi Marie Frantzvåg (23).

– Smertene er noe som forekommer både før og etter mensen, og de er krevende å leve med. Det går ut over arbeidsliv, studier, sosialt liv og samlivet med kjæresten min. Han har vært veldig støttende og tålmodig, men dette er vanskelig for oss begge.

Under pandemien var det unntakstilstand på sykehusene, og mange operasjoner ble satt på vent. Da de åpnet opp igjen, var det med et langt etterslep av pasienter – i tillegg til de nye som kommer til.

VG har snakket med flere unge kvinner som er fortvilet over hvor lang tid det tar å få diagnose og hjelp for endometriose. De får full støtte av legene som skal hjelpe dem.

Hun og samboeren har nettopp kjøpt leilighet sammen i Melhus utenfor Trondheim. I sofaen hopper den svarte mittelspitz-valpen Zorro opp i fanget hennes og vil ha kos. Den er god trøst i en krevende hverdag.

Konsekvensen av sykdommen for henne er en konstant følelse av å være utmattet, og at hun ikke får leve livet på en vanlig måte. Hun prøver å klare de to jobbene hun har ved siden av deltidsstudier, uten for mange sykmeldinger.

Etter å ha vært undersøkt på Ullevål sykehus, står Frantzvåg nå i den fordoblede køen til kikkhullsoperasjonen som skal bekrefte diagnosen, og som forhåpentlig vil fjerne eller redusere smertene hennes.

Guri Bårdstu Majak er overlege ved gynekologisk avdeling på Ullevål sykehus. Hun er klar i sin forklaring.

– For å sette det på spissen: Du dør ikke av endometriose. Derfor rykket pasientene nedover på ventelisten under pandemien.

Som spesialist på endometriose vet hun mye om hvordan pasientene som står i kø lever med ekstremt redusert livskvalitet.

Mange har levd med smerter i årevis før de får en diagnose og behandling.

Info Dette er endometriose Endometriose er livmorslimhinne-lignende vev som befinner seg utenfor livmoren, oftest i nærheten av livmoren, rundt tarm urinblære og eggstokker, og som skaper betennelse og smerter der det sitter.

Noen merker ikke sykdommen i det hele tatt, andre blir nærmest invalidisert av plager.

Rundt 40 prosent av ufrivillig barnløse har endometriose.

Det antas at 250.000 norske kvinner har endometriose. Legger vi til dem som også har den beslektede sykdommen adenomyose, er tallet en halv million.

Den eneste måten å gi en sikker diagnose på endometriose, er ved kikkhullsoperasjon. Da fjernes som regel det betente vevet samtidig. Vis mer

Før pandemien klarte Kvinneklinikken på Ullevål sykehus så vidt å oppfylle Helsedirektoratets prioriteringsveileder om maksimal ventetid på seks måneder. Etter nedstengningene på grunn av covid er den nå dobbelt så lang – tolv måneder.

– Ventelistene blir bare lenger og lenger, og det er ingen ekstra ressurser i form av penger eller personell, sier overlege Bårdstu Majak.

Hun beskriver en hverdag der helsepersonell som under hele pandemien hadde levd i en unntakstilstand med usikkerhet, smittevern og ekstravakter, nå så frem til en normal høst.

Men det er skrikende mangel på blant annet intensivsykepleiere, anestesisykepleiere og operasjonspersonell.

– Vil du si dette er en varslet katastrofe?

– Ja, det vil jeg, svarer overlegen.

Bårdstu Majak synes det er rart at ikke myndigheter eller sykehusledelse forsto at denne problemstillingen ville oppstå – og hadde en plan.

Hun får støtte av Endometrioseforeningen, som synes det er skuffende at ingen ser ut til å ville prioritere de løsningene som tilbys.

– At hverken sykehus eller politikere så ut til å skjønne at dette kom til å skje, viser at kvinnehelse nok en gang er blitt nedprioritert og skjøvet til side, sier foreningens styreleder.

– Det var i 8. klasse. Jeg satt langt fremme i klasserommet og ventet til alle hadde gått ut før jeg sa fra til læreren.

Blødningene hennes er fortsatt så store at de går gjennom klær – og de gjør henne konstant blodfattig.

Frantzvåg forteller hvordan hun nå er avhengig av sterke smertestillende midler og dobbel dose p-piller for å komme seg gjennom dagene.

Mange av de ansatte på Ullevål sykehus har et sterkt ønske om å hjelpe dem som har ventet veldig lenge.

På sykehusets gynekologiske avdeling har de derfor meldt seg til frivillig å påta seg enda en dugnad:

Å operere endometriose-pasienter på løpende bånd på lørdager.

– Det er den eneste tiden det er ledige operasjonssaler og kapasitet til å ta vare på de ekstra pasientene etterpå, forklarer Bårdstu Majak.

Det har foreløpig ikke kommet til noen enighet med sykehusledelsen om betalingen for en slik jobb.

– Det er ganske absurd å tenke seg at utslitt helsepersonell kommer på frivillig dugnadsjobbing på lørdager uten å bli skikkelig betalt for det. Så her må vi få på plass gode løsninger, så også de ansatte er ivaretatt, sier overlegen.

Ledelsen svarer at de så langt i år ligger om lag ti prosent lavere i aktivitet enn planlagt – og det sykehuset er bemannet for.

– Ekstraordinær aktivitet – som her kalles for dugnad – fordrer avtale med organisasjonene om ytterligere overtidsarbeid, hvor det stilles krav om betaling utover gjeldende regler for overtidsbetaling, påpeker medisinsk direktør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus.

Hun sier det et hovedmål først å komme opp i den aktiviteten de har grunnbemanning til, før de bruker særlige virkemidler som lønnstillegg ut over det som ligger i tariffavtaler og helseforetakets lønnspolitikk.

– Året 2022 har vært preget av høyere andel sykemeldte enn tidligere år, og mange ansatte har allerede mange timer overtid. Der vi ser at det er store mangler i det medisinske tilbudet, vurderer vi fortløpende ekstraordinære tiltak. Men det må balanseres mot den innsatsen ansatte har gjennomført igjennom hele pandemien, sier Myhren.

De enorme køene av pasienter som har hopet seg opp etter pandemien, er ikke unike for Kvinneklinikken. Det gjelder flere avdelinger.

Allerede i mars i år så klinikken at ventetiden på endometriose-operasjon var blitt mange måneder lenger. Blant de ansatte ble det diskutert hva de kunne gjøre, om det gikk an å samle nok frivillige til å få til en dugnad.

– Det var det unison stemning for, selv om det skal mange lørdager til for å få ned ventelisten til lovpålagt nivå, sier overlege Bårdstu Majak.

Et forslag er at det politisk bevilges prosjektmidler tilsvarende det som ble gitt under pandemien for å kunne ta unna økt ventetid.

– Da kunne man satt et stopptidspunkt når ventelistene er nede på seks måneder. Lang ventetid innebærer en absolutt risiko for mer kroniske smerter – og med dette økt sykefravær og forbruk av helsetjenester for øvrig, sier Bårdstu Majak.

Hun mener unge rammes ekstra hardt av de lange ventetidene:

– Det ringer unge kvinner hit nærmest daglig og gråter og trygler om hjelp, og det er veldig vondt for oss også at vi ikke kan hjelpe dem raskere. De klarer kanskje ikke å fullføre studier, stå i jobb eller ha et normalt familieliv.

I Norge har 60 prosent av pasienter som venter på operasjon for endometriose, én eller flere sykemeldinger i året før operasjon, opplyser Bårdstu Majak

23-åringen er svært kritisk at en så utbredt sykdom ikke blir tatt mer på alvor i helsevesenet og blant ansvarlige politikere. En ventetid på tolv måneder virker nesten uoverkommelig, forteller hun.

– Etter at jeg har fått barn, vil jeg operere ut hele livmoren, sier Frantzvåg.

– Jeg orker ikke å leve med dette.