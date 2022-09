LADE-NYTT: Bellona-leder Frederic Hauge forsøker å få til en elvei, hvor ellastebiler lader bilen i veien de kjører på. Hauge tror det er fremtiden også på norske veier.

Varsler pilotprosjekt: − Kan slippe å lade elbilen

I dag må elbil-sjåførene stoppe på ladestasjoner langs veien for å lade batteriene. – I fremtiden kan de slippe det, mener Bellona-leder Frederic Hauge.

Statsminister Jonas Gahr Støre la mandag ned grunnsteinen til Morrows batterifabrikk i Arendal.

Der jobbes det for å utvikle et prosjekt hvor batteriene som skal skipes ut i verden, skal fraktes til havnen med el-lastebiler som får strøm fra asfalten.

– Vi håper å kunne anlegge den første veistrekningen i Norge med trådløs lading av kjøretøy. Det betyr at det legges tråder under asfalten, som gjør at lastebilene lader batteriene sine mens de kjører, sier leder Frederic Hauge i Bellona, som er medeier og teknologisk bidragsyter til batteriprosjektet.

Han viser til at Sverige har kommet lenger i utprøving av såkalt induksjonsteknologi, blant annet gjennom et prosjekt på Gotland og et to mil langt veiprosjekt ved Örebro.

EL-LADER I VEIEN: Det finnes flere trådløs-ladning-teknikker. Her fra et prosjekt på Gotland, med teknologi fra selskapet Electron, med ledninger som legges under asfalten.

– Fremtiden på norske veier

Hauge sier at fremtiden er her.

– Ja, dette ligger nok en del frem i tid, men jeg tror dette kommer til å bli fremtiden på norske veier når alle biler og lastebiler er el-fartøy: Da trenger ikke bilistene stanse for å få fylle opp batteriene.

– Sier du at norske hovedveier i fremtiden vil kunne bli el-veier?

– Ja, det er tror jeg, men først må vi komme i gang, og et prøveprosjekt fra havn og opp til Morrows batterifabrikk kan lære oss mer om hvor stor del av løsningen det kan være.

BATTERI-REGN: Jonas Gahr Støre hadde regn som ramme da han la ned grunnsteinen for batterifabrikken i Arendal.

Hauge sier de ønsker å få med Staten og Enova.

– Vi ønsker at den nye veien som bygges mellom havnen og Morrow Batterifabrikk og de tilstøtende industriområder blir et nasjonalt pilotprosjekt for trådløs ladning av de mange lastebilene og kjøretøy som skal kjøre denne strekningen med varer og produkter.

Mindre batterier

Han viser til at det skal bygges en egen vei på fire kilometer mellom de nye store industriområdene ved E18 og ned til havnen. Hauge sier en slik teknologi vil gjøre at lastebilene og bilene i fremtiden vil trenge mindre batterier.

– Hver lastebil som kjører på elvei kan ha mindre batteripakke og få plass til mere gods og batterier i lasten. Vi anslår dette til å kunne redusere antall turer med over fem prosent fordi man ikke bruker kapasiteten på batteri i bilen.

BATTERI-BLID: Morrow-styreleder Liv Monica Bargem Stubholt og Bellona-leder Frederic Hauge planlegger både ny batterifabrikk i Arendal – og elvei.

– Vil dra ned kostnadene

Han sier det også vil bety tidsbesparelse fordi lastebilene slipper ladetid.

– Dette vil dra ned kostnadene fordi man kan redusere antall lastebiler.

– Er dette realistisk i en tid hvor det er snakk om kutt i samferdselskostnader?

– Vi er avhengige av at myndighetene ser mulighetene, slik de har gjort i Sverige. Enova bør være sentrale – da de betaler for ladeinfrastruktur i dag.

Selve batterifabrikk-prosjektet ble åpnet mandag med grunnsteinsnedleggelse av statsminister Jonas Gahr Støre.

Det skal først bygges et pilotprosjekt som innen et år skal produsere en gigawatt årlig med batterier.

Info Fakta om fabrikken Batterifabrikken i Arendal er et samarbeid mellom Siva, Morrow Batteries, Veidekke i Norge og Arendal kommune. Det statlige selskapet Siva har gått inn med flere hundre millioner kroner for å bygge fabrikken. Også miljøstiftelsen Bellona er blant eierne i prosjektet via sitt selskap Bellona Holding. Grunnsteinen statsministeren la ned, gjelder for første byggetrinn som skal stå ferdig i 2023. Fabrikken skal hovedsakelig produsere batteri til elektriske biler. Batterifabrikk 1 blir på totalt 19.000 kvadratmeter grunnflate. Fabrikken er den første av fire byggetrinn og vil kunne produsere mer enn 1 GWh battericeller årlig. Hele prosjektet er ventet å stå ferdig i 2028. Da vil fabrikken ha en årlig produksjonskapasitet på 43GWh. Det er estimert at prosjektet totalt sett vil skape om lag 2.500 nye arbeidsplasser over de neste seks årene. (©NTB) Vis mer

Prosjektet ble realiserbart i sommer da et ble hentet inn en milliarder kroner. Statlige SIVA er også storeier i et selskap som eier fabrikkbygningen.

Fabrikken vil både produsere batterier og fungere som et testsenter.

Å få til mer miljøvennlige batterier er sentralt for å lykkes:

ARENDAL-FABRIKK: Statsminister Jonas Gahr Støre kastet glans over den nye batterifabrikken i Arendal mandag.

Morrow-styreleder Liv Monica Bargem Stubholt sier at Morrow har et utviklingsprogram for å redusere og fjerne bruken av nikkel, kobolt og andre vanskelige batteri-materialer.

– Morrow har utviklet løsninger for et jernfosfatbatteri uten bruk av nikkel og kobolt som vil bli satt i produksjon på pilotanlegget. På noe lengre sikt vil Morrow utvikle og produsere batterier hvor mangan reduserer nikkel og fjerner kobolt, sier hun.

Her er det svenske prosjektet

Prosjektleder for det svenske elvei-prosjektet ved Örebro, Nicklas Broberg i svenske Trafikverket, sier til VG at de for tiden er i en fase hvor de skal velge entreprenør.

– Vi har kommet dit at vi står foran det valget. Det vil også avgjøre hvilken teknikk som vil bli valgt.

Han sier de planlegger å bygge en elvei, hvor ellastebiler skal få sin lading fra veibanen eller ledninger i luften, på en 2,1 mil lang strekning på E20 mellom Hallsberg og Örebro.

Planene har blitt noe utsatt, men Broberg sier at de har kommet så langt at de ser det er realiserbart.

– Prosjektet ligger i vår nasjonale transportplan og det er realistisk at det vil bli bygd.

Billigere utbygging enn jernbane

Det finnes ulike teknologier: Blant annet elskinner under og over asfalten og via ledninger i luften.

I sin presentasjon av el-veier skriver Trafikverket at el-veier minsker behovet for store batterier i bilene.

De skriver også at kostnadene vil ligge på mellom 10 og 30 millioner kroner per kilometer vei, avhengig av hvilken teknologi som velges.

De fremholder at det er lavere kostnad enn eksempelvis å bygge jernbane.

– Veldig spennende

Arendal-ordfører Robert Nordli sier elvei-planene er veldig spennende.

– Vi har allerede gått inn for at denne veien skal være et spennende teknologiprosjekt med førerløse ellastebiler. Å i tillegg gjøre det til en el-vei er så spennende at vi vil se på om det er mulig å få til.

Han sier de samarbeider med flere forskningsmiljøer og Vegvesenet.

Lade-støtte

Statssekretær Johan Vasara (Ap) i Samferdselsdepartementet er positiv til planene og sier at ny teknologi gir muligheter til å utvikle transportsektoren.

– Samferdselsdepartementet ønsker å legge til rette for at ny og fremtidsrettet teknologi tas i bruk.

Han viser til at de blant annet har et pilotprosjekt på førerløse biler på en strekning av E8 i Troms og Finnmark.

– Når det gjelder utviklingen av nullutslippsteknologi, har Enova lenge bidratt med støtte til ladestasjoner hvor det ennå ikke er kommersielt grunnlag for dette.

– Spennende

Han sier at regjeringen i løpet av året vil legge fram en ladestrategi, hvor de vil si noe om hvordan man skal få på plass flere og mer brukervennlige ladestasjoner både for personbiler og tungtransporten.

– Når det gjelder lading langs vei og under kjøring er det flere spennende konsepter som kan vurderes, men departementet har ikke nå synspunkter på valg av konkrete løsninger.