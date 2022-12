Baneheia-saken: Statsadvokaten sår tvil om Jan Helge Andersens troverdighet

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Påtalemyndigheten mener Baneheia-dømte Jan Helge Andersen har tilpasset sine forklaringer etter bevisene i saken – og stempler ham som lite troverdig.

Tirsdag morgen starter rettsmøtet i Borgarting lagmannsrett, der påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at Viggo Kristiansen frifinnes i Baneheia-saken.

I tillegg vil påtalemyndigheten legge ned en påstand om straff for to andre forhold som Kristiansen ble tiltalt og domfelt for i samme straffesak:

** Gjentatte overgrep med en mindreårig jente i perioden mellom mai 1994 og desember 1996.

** Hensynsløs atferd mot en kvinne i Kristiansand i tidsrommet fra mai 1998 til januar 1999, også omtalt som en kikkersak.

Rettssal M11 i lagmannsretten er nærmest fullsatt. Rettsmøtet sendes også direkte på VGTV. Du kan følge sendingen her.

Statsadvokat Johan Øverberg ved Oslo statsadvokatembeter starter påtalemyndighetens innlegg i lagmannsretten.

Øverberg starter med å gå gjennom tiltalen og dommene mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen fra Kristiansand byrett i 2001 og Agder lagmannsrett i 2002.

Der ble de to til slutt dømt til 21 års forvaring og 19 års fengsel i Baneheia-saken.

– Kristiansen har hele tiden, og frem til dags dato, nektet for å ha blitt med Andersen inn i Baneheia og deltatt i ugjerningene, sier Øverberg.

Statsadvokaten tok deretter for seg både det gamle og nye bevisgrunnlaget i Baneheia-saken, som nå har ført til at Viggo Kristiansen skal frifinnes for ugjerningene.

PÅ PLASS: Viggo Kristiansen er ikke selv til stede i Borgarting lagmannsrett tirsdag, men hans to forsvarere møter på hans vegne, advokatene Bjørn André Gulstad og Arvid Sjødin.

Sår tvil om troverdighet

Etter en kort pause får statsadvokat Andreas Schei over ordet og tar først for seg forklaringene til Baneheia-dømte Jan Helge Andersen.

Schei beskriver forklaringene blant annet som tilpasset etter bevisene i saken, dels uriktige og etter hvert lite troverdige.

Statsadvokaten mener derfor at Andersens forklaringer i svært liten grad kan brukes som bevis i straffesaken mot sin tidligere kamerat og trekkes i Kristiansens disfavør.

– Det foreligger ingen tekniske bevis som knytter Viggo Kristiansen til de straffbare handlingene. Til tross for omfattende DNA-prøvetaking er det ikke funnet spor som med noen grad av sikkerhet kan knyttes til Kristiansen, sier Schei, og fortsetter:

– Teledatabevis trekker i retning at Kristiansen ikke er skyldig. Det er nærliggende å tro at mobiltelefonen til Kristiansen var innenfor dekningsområdet til basestasjonen EG-A på gjerningstidspunktet, sier Schei.

Denne basestasjonen dekker ikke åstedet.

– Det er ikke bevismessig grunnlag for videre forfølging av Kristiansen. Det skal dermed legges ned påstand om frifinnelse, sier statsadvokaten.

– Andersen fastholder sine forklaringer

VG har forelagt påstandene om Andersens forklaringer overfor hans forsvarer, advokat Svein Holden.

– Andersen fastholder sine tidligere forklaringer i saken. Vi tar statsadvokatenes vurderinger til etterretning, men utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer, sier Holden til VG.

Jan Helge Andersen ble i 2001 frikjent for drapet på det eldste offeret i Baneheia-saken, Lena Sløgedal Paulsen (10). I den nye etterforskningen har han nå status som siktet.

Andersen nekter straffskyld. Etterforskningen ledes av Oslo politidistrikt og er ventet påtaleavgjort på nyåret.

Statsadvokat Andreas Schei går videre til tiltalepostene om overgrep og hensynsløs atferd mot Viggo Kristiansen. Der skal påtalemyndigheten legge ned påstand om straff.

Kristiansen vil uansett ha sonet ferdig den ventende dommen, så han skal ikke tilbake i fengsel.

