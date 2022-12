Begge søstrene er snart 100 år: − Det må være hardt arbeid og poteten

LILLEHAMMER (VG) Hilda Rusten (99) og Synøve Kleiven (96) har en klar formening om hva som er oppskriften på et godt og langt liv.

Line Møller (tekst og foto)

De har vokst opp på gården Granlien i Gausdal, der de var yngst av syv søsken.

Nå er det bare de to igjen, og lykken over å fortsatt ha hverandre er stor.

Et søskenvennskap som har vart i nesten 100 år, det er det ikke mange som får oppleve.

På Skårsetlia Bo og servicesenter sitter søstrene i hver sin stol, håndlagd av mannen til Hilda, Gunnar Rusten. Han ble 83 år. Hun savner ham hver dag.

Rommet har hun innredet med mange av hans unike tremøbler. Et bryllupsbilde henger over sengen hennes.

På naborommet bor søsteren Synøve. På veggen henger malerier, som hennes mann, Harald Kleven har malt. Det er så mye å se tilbake på. Og det er så mange de savner i livene sine.

Da de var små, var det hardt arbeid på gården, som ligger rett ved Svingvoll i Gausdal med utsikt mot Skeikampen. Det var en selvfølge at alle skulle hjelpe til i fjøset, ute på jordene, med hesjingen, med potetplukkingen og mye annet naturlig gårdsarbeid.

På vinteren var det på med skiene frem og tilbake til Engjom barneskole. Skulle de på utedoen, satte de seg på kjelken og suste ned til den.

– Vi ble sterke i kroppen, det har nok vært til god nytte de siste årene, sier Hilda.

– Og vi hadde alltid god mat. Vi som vokste opp på gård var heldige, spesielt under krigen. Vi hadde kjøtt, melk og poteter. Da vi besøkte venner som ikke bodde på gård, hadde vi alltid med et stort melkespann som gave. Det var så flott at vi kunne hjelpe andre, sier Synøve.

På veggen henger et maleri av gården de vokste opp på. Den har blitt til en storgård nå, men er fortsatt i slekten. Gården drives av barnebarnet til Leiv, som var eneste bror og odelsgutt.

Synøve var så heldig å få et år på folkehøyskolen i Trøndelag.

– Ja, du var heldig du, sukker Hilda. Hun gikk også på skole, men fikk ikke noe mer enn den obligatoriske skolen.

Hilda stryker varsomt over håret, som er nydelig frisert. Hun valgte å bli frisørlærling i Gausdal etter endt skolegang. Siden reiste hun til Otta for å lære seg herrefrisering også. Da ungene kom til verden valgte hun å være hjemmeværende.

Hilda bruker fortsatt god tid om morgenen for å stelle seg skikkelig, men nå trenger hun litt hjelp for å legge håret.

Begge giftet seg, og bygde hus på Fåberg med sine menn. Hilda fikk to barn, en gutt og en jente. Synøve fikk tre, to gutter og en jente. Etter at de ble pensjonister møtte de hverandre hver morgen, drakk en kopp kaffe sammen og diskuterte nyhetene fra morgenavisen.

Da de var yrkesaktive var det lørdagstreff hver helg med hele storfamilien.

Synøve var hushjelp hos tre familier på Lillehammer.

– Jeg vasket og lagde mat til dem. Familien satt så pris på jobben jeg gjorde. Ja, det var hyggelig, sier hun.

For to år siden, midt under pandemien, måtte Synøve flytte fra huset sitt til Skårsetlia bo og servicesenter. Ungene hennes mente det var best. Etter sykdom trengte hun litt mer hjelp.

Hilda var fortsatt frisk og greide seg godt hjemme. Men det ble et nytt savn, hun hadde ikke søsteren å drikke kaffe med lengre.

Hilda har hatt jernhelse, knapt vært på sykehus, men har vært gjennom et lårhalsbrudd. For et år siden flyttet hun også inn på Skårsetlia.

Overraskelsen var stor da hun gikk med gåstolen bortover til sitt nye hjem, og så navneskiltet på nabodøren: Der sto det Synøve.

De kunne ikke søke om å komme så tett på hverandre, tilfeldighetene gjorde at de ble naboer igjen. Bare en hyggelig mann bor mellom dem.

Nå går de små turer sammen i gangene. Det er for kaldt og glatt til å gå ut i vinterkledde Lillehammer.

– Hilda fyker av gårde med gåstolen, forteller Synøve.

Selv må hun være forsiktig. Hun er redd for å falle.

Hva er så resepten på å holde seg så frisk og rask til man er 96 og 99 år?

– Vi har jo levd nøkternt og sunt, sier de i kor.

Hilda har aldri vært på polet, hun smaker alkohol én dag i året, og det er på julaften. Da blir det et lite glass akevitt. Det skal være så bra for magen sammen med all julematen.

– Vi er så heldige, i julen er vi hos familiene våre. Det er mange barnebarn og oldebarn.

– Vi lærer dem å passe på det de har, og håper de ikke sløser for mye, det er viktig i livet å ikke kreve for mye, men sette pris på det man har.

Hilda føler hun har levd det livet hun har ønsket, og er takknemlig for alt livet har gitt henne.

– Vi har opplevd så mye når vi begynner å bli så gamle, nå gleder vi oss til å følge med på hva som foregår med ungene våre, at vi fortsatt får være med på høytidsdager og bursdager.

– Vi heldige som har unger som bor i nærheten, sier Synøve.

Hilda er litt lei seg for at huset hennes måtte selges, men det huser seks studenter nå, og hun forteller at det er flott å tenke på at det er mye liv der.

De to søstrene setter seg inntil det enkle spisebordet til Hilda. Det er middagstid. De har fått hjelp til å varme opp middag, som var satt i kjøleskapet av Synøves datter.

Menyen er ribbe, poteter og saus. Søstrene er stille, de smatter på maten.

Snart 100 år gamle Hilda ser opp med klare, blå øyne.

– Det er nok denne som har sørget for at jeg forhåpentligvis kan feire 100-årsdagen min i juli neste sommer, sier hun.

Hun holder opp en potetbit. Nesten hver dag i 99 år har hun spist poteter.

– Det må være hardt arbeid og poteten.

Lillesøsteren nikker.

– Det er nok poteten ja, sier hun.