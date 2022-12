Én omkom i brann i Bergen

Det brant kraftig i et leilighets- og næringsbygg i Fana i Bergen morgentimene lørdag. Én person omkom i brannen.

Politiet fikk klokken 08.14 melding om brann i et bolig- og industribygg på Skjold i Fana.

Syv personer ble evakuert, men ingen av disse er meldt skadet.

De første timene var én person ikke gjort rede for. En person er nå bekreftet omkommet.

– Brannvesenets røykdykkere gikk inn i bygget men måtte etter et grovsøk uten funn trekke seg ut grunnet fare for nedfall fra takkonstruksjonen. Etter en stund kunne de ta seg inn igjen og fant dessverre en død person i leiligheten hvor vi antar at brannen startet, skriver politiet i en pressemelding.

Personen er ikke formelt identifisert, men politiet har varslet nærmeste pårørende til personen som disponerer leiligheten.

En mann i 50-årene er registrert på adressen.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

– Politiets kriminalteknikere rykker ut til stedet, som er avsperret, og det vil bli videre etterforskning av brannen.

Bygget ligger på et tun med flere andre nærliggende bygg. Politiet meldte først om spredningsfare.

Klokken 09.40 meldte brannvesenet at brannen var under kontroll.

Fanavegen var stengt mellom Mårdalen og Skjold som følge av brannen.