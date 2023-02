RYSTET: Ordførerkandidat Anne Lindboe (H) reagerer sterkt på funnene i rapporten fra Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Frykter vold og overgrep gir høyt sykefravær hos kvinner

Én av fem norske kvinner har blitt voldtatt, ifølge en ny rapport. Ifølge et anslag kostet vold i nære relasjoner samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021.

– Vi er nødt å ta innover oss alvoret. Vi har en pågående voldsepidemi i Norge. Helsekonsekvensene er enorme. Dette krever liv, sier Anne Lindboe til VG.

Hun er barnelege, tidligere barneombud og Høyres ordførerkandidat i Oslo. Lindboe reagerer kraftig på funnene i den ferske rapporten fra Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) – som blant annet slår fast følgende:

Én av fem norske kvinner har blitt voldtatt. Antallet øker i alle aldersgrupper.

Stadig flere unge kvinner utsettes for alvorlig partnervold

Det er en dobling i antall kvinner under 29 år som sier at de har blitt voldtatt.

Kun fire prosent av voldtekts- og overgrepsutsatte opplevde at gjerningspersonen ble dømt.

Kun én av ti oppsøkte helsehjelp etter voldtekten.

Sistnevnte er særlig bekymringsverdig, mener Lindboe:

– Man får ikke sikret medisinske spor uten akutt helsehjelp, noe som kan være helt avgjørende for å vinne frem i retten, sier hun.

Samtidig understreker hun at det ikke er sunt å gå med et stort traume alene.

– Hvis man ikke får hjelp risikerer man å bli dårlig både fysisk og psykisk. Da er det klart man ikke orker å gå på jobb eller at man sliter med nære relasjoner. Livet rakner, sier Lindboe.

Info Utsatt for vold? Hvis du og/eller barnet ditt er utsatt for vold fra partner, familie eller andre, kan du/dere få hjelp.

For akutte og livstruende situasjoner, ring politiet på 112 eller ambulanse på 113.

Et krisesenter kan gi deg/dere et trygt oppholdssted, råd, veiledning, advokathjelp og henvise videre ved behov. Man kan få hjelp fra krisesenter selv om man ikke bor der.

Du kan ringe vold- og overgrepslinjen på 116 006.

Hvis barn utsettes for vold eller hvis de lever med vold hjemme – kan du kontakte kommunens barnevern eller ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111, e-post: alarm@116111.no

Fastlege, overgrepsmottak eller helsestasjon kan gi medisinsk hjelp, råd, veilede og eventuelt henvise videre ved behov.

Familievernkontorene gir hjelp og råd til par og familier som opplever vansker, konflikter eller kriser og arbeider blant annet med sinne- og voldsproblematikk. Kilde: Dinutvei.no (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) Vis mer

– Resultatene kan tyde på at omfanget av voldtekt og alvorlig fysisk vold både i og utenfor parforholdet har økt i Norge det siste tiåret, og at økningen i størst grad har rammet kvinner, heter det i rapporten.

VG har de siste ukene fortalt historien om Eline (27) som ble brutalt angrepet med kniv og kastet utfor en balkong av sin amerikanske eksmann, etter å ha brutt ut av et voldelig forhold med ham i flere år:

– Påfører kroppen alvorlig stress

Onsdag offentliggjøres en fersk rapport om samfunnsøkonomiske konsekvenser samfunnsøkonomiske konsekvenserI denne sammenheng indikerer «samfunnsøkonomiske konsekvenser» hvor mye vold i nære relasjoner koster samfunnet. Generelt beregner en samfunnsøkonomisk analyse hvilke økonomiske fordeler og ulemper et tiltak eller en investering gir. I motsetning til vanlig økonomisk analyse ser samfunnsøkonomi på effekter som ikke omsettes i markeder, men heller samfunnet som helhet. Kilde: Store norske leksikon av vold i nære relasjoner. Det er Menon Economics som har laget rapporten på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet.

I rapporten slås det fast at vold i nære relasjoner kostet samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021.

Samtidig har flere rapporter slått fast at kvinner har dobbelt så høyt sykefravær som menn de siste årene.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har kvinner et sykefravær på 8,23 prosent, mens prosenten blant menn ligger på 5,03 til sammenligning. Tallene ble oppdatert 1. desember 2022.

Lindboe understreker at forskning underbygger sammenhengen mellom vold og sykefravær.

– Vi vet at det å være utsatt for seksuell og fysisk vold utgjør en svært alvorlig risikofaktor for både fysiske og psykiske helseplager. Et traume påfører kroppen alvorlig stress, sier hun.

Hans Erik Skjæggerud, leder i YS YSYrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) er en fagforening med rundt 230.000 medlemmer., deler frykten om at kvinners høye sykefravær kan ha sammenheng med kjønnsbasert vold – både i hjemmet og på jobb.

– Vold mot kvinner er en av vår tids største likestillingsutfordringer. Tallene fra NKVTS er veldig alvorlige, sier Skjæggerud til VG.

ALVORLIG: YS-leder Hans Erik Skjæggerud kaller vold mot kvinner en enorm likestillingsutfordring.

– Vi må vite mer om hvilke konsekvenser partnervold og annen vold i nære relasjoner har for sykefravær og frafall, og hvilke konsekvenser vold og overgrep har for utenforskapet i Norge, sier han.

Etterlyser samarbeid på tvers av departementer

Skjæggerud er bekymret for at ingen politiske enheter har hovedansvaret for helheten i arbeidet med å redusere kvinners sykefravær – fordi forskjellige departementer har ansvar for ulike aspekter ved problemstillingen.

– Departementene må samarbeide tettere og sammen utvikle en strategi for å løse problemet, understreker han.

Lindboe støtter Skjæggeruds uttalelser – og etterlyser en tydelig handlingsplan fra regjeringen:

– Vi trenger å samle nødvendige krefter og lage en skikkelig handlingsplan på tvers av departementer. Dette er ingen quick fix, sier hun.

Hun mener voldsproblematikken ikke kan behandles utelukkende som et justisproblem.

– Derfor må helseministeren på banen. Vold mot kvinner er først og fremst et enormt helseproblem, sier Lindboe.

SAMARBEID: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) under en pressekonferanse i 2022.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) understreker til VG at rapporten fra NKVTS viser et alvorlig omfang av vold og overgrep.

– Gjennom felles innsats må vi bedre forebygge og bekjempe vold, og ta vare på de voldsutsatte. Det krever enda bedre samarbeid på tvers av sektorene, også vår felles helsetjeneste, sier Kjerkol.

Hun trekker frem at regjeringen derfor blant annet har startet arbeidet med en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner som skal gjelde for flere sektorer.