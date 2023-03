1 / 2 VENNINNER: Ingrid Sestøl og Angelica Sophie Thorsen koser seg med litt bobler på tirsdag formiddag. VENNINNER: Ingrid Sestøl og Angelica Sophie Thorsen koser seg med litt bobler på tirsdag formiddag. forrige neste fullskjerm VENNINNER: Ingrid Sestøl og Angelica Sophie Thorsen koser seg med litt bobler på tirsdag formiddag.

Forbruksfesten fortsetter: − Man må kose seg litt, da

BRASSERIE FRANCE, OSLO (VG) Renten sniker seg oppover og sparekontoen tømmes. Men mange lider ingen nød.

Det kan venninnene Ingrid Sestøl (25) og Angelica Sophie Thorsen (27) skrive under på.

– Nå skal vi ta en liten lunsj. Det blir på Brasserie France, ja. Man må kose seg litt da, sier Thorsen når VG møter dem på Karl Johan.







– Nå er du tilbake i Oslo, så da måtte vi unne oss i dag.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ikke bare er disse venninnene som koser seg – forbruket fortsetter å øke. Boligprisene går også opp, viser nye tall fra fredag.

Men noen grep tar vi:

– Jeg bestiller ikke like mange ting på nett nå. Det meste går til mat og renter, for min del i hvert fall, sier Sestøl, som jobber i klesbutikk.

Sestøl eier bolig med kjæresten, mens Thorsen leier. Begge har gjennomsnittlig lønn.

GODE VENNER: Ingrid Sestøl og Angelica Sophie Thorsen har begge kuttet småkjøp i hverdagen, men lever stort sett som før.

– Hva er det dere endrer på?

– Kaffe hver dag. 50 kroner for en cappuccino, det er jo helt ekstremt. Og før gikk jeg alltid på Zara og bare kjøpte noen greier til helgen. Nå er jeg mer bevisst på hva jeg kjøper, svarer Thorsen, som jobber som influencer.

– Men jeg tenker at de fleste lever omtrent som før. Det går av sparepengene tror jeg, for veldig mange.

Samtidig understreker begge at selv om de fleste klarer seg bra, vet de også at flere har fått det tøft og sliter med å få det til å gå rundt.

Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank er overrasket over hvor lite renten og prisveksten biter på oss.

– Med så sterke tall fra varehandelen, er det mange som ikke har redusert forbruket og tatt høyde for hvor høye rentene vil være en stund fremover nå. Vi hadde nok sett for oss at det skulle bli en raskere innstramming i forbruket. Særlig fordi nå har den siste renteøkningen i fjor kommet ut til kundene og. Sammenlignet med andre land er det som skjer her ganske spesielt.

EKSPERT: Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank.

Boligrenten er nå godt over 4 prosent hos mange og på vei videre opp. Matprisene har økt mer enn på 40 år. Og vi kommer mest sannsynlig – for andre år på rad – til å få reallønnsnedgang. Det betyr at prisene øker mer enn lønningen din.

Reite tror ikke det har gått helt opp for folk at det blir tøffe tak fremover når sparepengene er brukt opp og boligrenten når toppen. Blant annet fordi det hele skjer så gradvis.

– Hadde det vært lettere å justere hvis rentesjokket kom på en gang heller enn gradvis?

– Under pandemien, da rentene raste ned fort, så vi hvor raskt folk begynte å øke forbruket allerede når Norges Bank kunngjorde det. Altså før de faktisk fikk lavere rente.

Men selv om de fleste tåler det, er det også mange som sliter, understreker privatøkonom Reite:

– Det føles nok fælt for de som har det verst og virkelig har måttet ta grep i økonomien sin, å se at det som for deres del er en krise bare sklir forbi for gjennomsnittet.

GOD STEMNING: Daglig leder Knut Olaf Wesenberg slår an en prat med venninnene. Restauranten kan melde om like fulle hus som før, tross inflasjon.

På tirsdag ettermiddag sitter «gjennomsnittet» på det franske brasseriet.

Thorsen og Sestøl slår til med en flaske Cremant – en fransk musserende vin fra andre distrikter enn Champagne.

Daglig leder Knut Olaf Wesenberg merker ikke mye til at folk snur på krona:

– Nei, vi gjør faktisk ikke det. Det er fullt hele tiden her.

INFLASJONSGREP: Restauranten har lagt til et par rimeligere alternativer på menyen for å være sikker på at det er noe for enhver smak og lommebok.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier at folk i tillitsundersøkelser har et negativt syn på sin økonomiske fremtid. Dette stemmer ikke overens med det faktiske forbruket, forklarer han.

– Det kan være at det å legge om forbruksmønster ikke er så lett. I fjor reiste husholdningene mye, selv om vi burde være klar at rentene kom til å øke.

BANKMANN: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB.

– Det betyr kanskje at husholdninger og andre har vært mer robuste til å tåle inflasjon og renteøkninger.

Venninnene tror pandemien spiller inn på hvordan folk nå lever:

– Folk lever fortsatt i den lykkeboblen etter gjenåpning. Og så bare plutselig blir ting så sykt dyrt. Men man fortsetter å leve i den lykken da, sier Sestøl.

Og selv om ikke forbruket endrer seg drastisk, har vi blitt mer bevisste, mener venninnene:

– Jeg tenker mer på de små beløpene i dag, enn det jeg gjorde før, sier Sestøl.

– Ja. De grab-and-go-tingene, de tenker jeg mye på, svarer venninnen.

– Ja, og den tyggispakken ved kassa, den tar jeg ikke med lenger.

INFLUENCER: Angelica Sophie Thorsen kommer fra Risør, men bor i Oslo der hun jobber med sosiale medier.

De eldre med trangest økonomi er flinkest til å ta grep og vri om forbruket. Boligeiere med høye lån og god inntekt, er ofte de som tenker at det ordner seg.

– Og boligmarkedet normaliseres raskere enn vi trodde, noe som kan gi folk styrke i troen på at dette med høye renter, det går over. Og at man alltids kan låne seg ut av problemet hvis det blir for mye, sier bankmann Reite.

– Det er en farlig tankegang over tid, for den store utfordringen vi kommer til å få fremover, er at ganske mange går inn i pensjonsalder med høy gjeld. Da har du lite fleksibilitet til å bytte til en mer egnet bolig eller låne på huset ditt. De som er i 50-60-årene oppfører seg veldig annerledes enn de som er 80.

Venninnene erkjenner at det nok er en forskjell på hvordan de og foreldrene lever.

– Jeg snakket med pappa om det der, og han sa «dere skulle bare visst hvordan det var før», sier Sestøl og sikter til da rentene var skyhøye.

– Vi har jo blitt en litt bortskjemt generasjon. Det har vi jo, sier Thorsen.

– Ja. 60-åringene har jo vært gjennom veldig mye verre, og får sikkert litt sånn flashback, ja.