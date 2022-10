ØKER: I august var det lav vannstand i magasinet i Vatnedalsvatn i Agder-kommunen Bykle. Nå ser utsiktene noe bedre ut, ifølge NVE.

To faktorer kan senke strømprisene: − Mer forutsigbar vinter

Kraftproduksjonen i Norge er historisk lav. Det slår positivt ut for vinterens strømpriser, mener kraftanalytiker.

Til tross for kaldere vær og økt strømforbruk, var kraftproduksjonen i Norge historisk lav for årstiden i forrige uke, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kombinert med mye nedbør ga dette en økning i magasinfyllingen i sørlige Norge.

– Tiden vi har lagt bak oss nå, har vært kjempeviktig med masse import og mye nedbør. Det har i tillegg vært mildt vær og lavt forbruk, det har hjulpet å fylle magasinene, sier Inga Nordberg.

Hun er direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, som onsdag kunne melde at fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,2 prosentpoeng forrige uke.

Dette betyr det for strømprisene

Den svake økningen senker risikoen for at vi skal gå tomme for vann i vannmagasinene i løpet av vinteren, forklarer kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

– Nå har vi fått en økning i magasinene på mellom 10 og 15 prosent den siste måneden, så det har bidratt positivt med tanke på fremtidsutsiktene, sier Lilleholt.

Siden 1995 er det kun ett annet år som har hatt en høyere økning i fyllingsgrad på fire uker om høsten, ifølge NVE.

INGA NORDBERG: Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Mye av strømmen brukes til oppvarming. Ettersom det var noe kaldere i forrige uke, økte også kraftforbruket samlet sett med om lag 5 prosent, opplyser Nordberg i NVE.

I det sørlige Norge ble dette økte strømforbruket dekket av økt import fra både Midt-Norge og utlandet, slik at kraftprodusentene kunne fortsette å lagre det vannet som kan spares til vinteren, sier hun.

Den siste månedens økte magasinfylling og lave produksjon gjør at vinterens strømpriser nå kan bli lavere enn de kunne vært, sier Lilleholt.

Det er fortsatt lav produksjon for årstiden. Kraftanalytikeren påpeker at dette er gunstig for forbrukeren.

– Man må berømme at produsentene har holdt tilbake og klart å fylle opp magasinene, i en situasjon hvor det kunne vært fristende å bruke litt ekstra. Hadde de ikke gjort det, så kunne prisen på strøm blitt mye høyere utpå vinteren. Dette gjør at vi går inn i en vinter med litt mer forutsigbarhet.

Totalt ble om lag 15 prosent av forbruket i sørlige Norge dekket av import.

– Størst økning fikk vi i magasinene i Sørvest-Norge og Øst-Norge, med økning på henholdsvis 0,3 og 1,8 prosentpoeng. I sørlige Norge samlet har magasinfyllingen steget med 11,8 prosentpoeng de siste fire ukene, sier Nordberg.

I Nord-Norge gikk fyllingsgraden noe ned, men der er fyllingsgraden høy fra før, sier Nordberg.

GODT NYTT: Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt kommenterer de nye tallene Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom med onsdag. De viser en fortsatt økning i magasinfyllingen her til lands.

Kraftsituasjonen fremover

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, sier Nordberg at vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også fremover i tid.

Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser, sier hun.

En lav produksjon for tiden bidrar riktignok til litt høyere priser akkurat nå, sier kraftanalytiker Lilleholt.

Men påpeker:

– Jeg ville heller ha valgt å ha litt høyere strømpris nå enn enda høyere pris på vinteren når jeg har høyere forbruk. Så for forbrukeren er dette gunstig på lang sikt.

Og utviklingen kan fortsette i positiv retning dersom vi holder forbruket nede og dersom produsentene ikke blir fristet til å produsere ekstra når de får ekstra vann, sier Lilleholt.