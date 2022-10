SINTE OG REDDE: Mariam (t.v.) og Shabnam skal kjøre buss gjennom natten for å demonstrere i Berlin. I bakgrunnen går en innleid vakt gjennom bagasjen til norskiranerne.

Deltar i masseprotest mot Iran: Håper på revolusjon

En buss full av norskiranere er på vei til Berlin for å vise sitt sinne mot det iranske regimet. – Mange jenter er blitt voldtatt og drept i Iran. Vi skal være deres stemme, sier Mariam (42).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi skal delta i en demonstrasjon mot det brutale regimet i Iran.

Det forteller norsk-iranske Mariam, som har arrangert bussreisen som skal gå gjennom natten fra Oslo til Berlin.

Hun ønsker ikke å stå frem med etternavn i frykt for represalier av iranere i Norge og i fødelandet.

I 15 timer skal de kjøre, før de er fremme til det som er forventet å bli den største demonstrasjonen mot Iran i Europa etter at 22 år gamle Mahsa Amini (22) døde etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

Dødsfallet har utløst store protester i Iran, og støttedemonstrasjoner verden over. For to uker siden rykket politiet ut med tåregass da demonstranter forsøkte å ta seg inn i den iranske ambassaden i Oslo.

AKTIVISTER: Norskiranerne har med seg norske og iranske flagg til Berlin, og en stor banner der de tar til orde for at Iran ikke skal få ha politisk tilstedeværelse i Norge.

Venter titalls tusen

Over 50.000 personer skal være forhåndsregistrert til demonstrasjonen av politiet som finner sted lørdag ettermiddag, ifølge den tyske avisen Zeit.

Men det er forventet at det vil komme langt flere for å vise «solidaritet med demonstrantene i Iran».

– Vi er mange som reiser fra Norge. Vi er 57 som får plass i bussen – den er helt full. Andre reiser med bil, tog og fly, sier Mariam.

Info Dette må du vite om demonstrasjonene i Iran: DØDE I POLITIVARETEKT: Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) døde fredag 16. september etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

STORE DEMONSTRASJONER: Dødsfallet har ført til store demonstrasjoner over hele Iran. Demonstrantene – med kvinner i spissen – kjemper for frihet og kvinners rettigheter, mot vold mot kvinner og politisk undertrykkelse. Slagordet «Kvinner, livet, frihet» er brukt aktivt, men direkte kritikk av landets ledelse er også tydelig. «Død over diktatoren» ropes av demonstrantene.

MANGE DREPT: Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» . Internett er begrenset for å hindre kommunikasjon innad i landet, men også til utlandet. Over 150 demonstranter skal være drept.

DETTE SIER IRANS LEDER: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei mener at USA og «zionist-regimet» , som han omtaler Israel som, har planlagt «opptøyene» i Iran den siste tiden. Vis mer

En organisasjon ved navn «Woman* Life Freedom Kollektiv» står bak arrangementet i Berlin. Målet er å stå opp mot undertrykking og diskriminering i Iran.

En av støttespillerne er den kjente iranske aktivisten Hamed Esmaeilion. Han mistet kone og datter da et ukrainsk passasjerfly ble skutt ned utenfor Teheran i januar 2020.

176 personer omkom, mange av dem iranere bosatt i Canada. Flyet ble truffet av to iranske raketter rett etter avgang, noe myndighetene har forklart at skyldtes et «uhell» hos Revolusjonsgarden RevolusjonsgardenIrans revolusjonsgarde er en svært mektig del av Irans væpnede styrker, ikke bare militært, men også i resten av samfunnet. Den rapporterer direkte til landets øverste leder og ikke til den militære ledelsen. , som er en viktig del av Irans forsvar.

Etter nedskytingen har Esmaeilion viet mye av tiden sin til å demonstrere i utlandet mot Iran.

Frykter iranske myndigheter

Før de går om bord i bussen, blir bagasjen deres sjekket av sikkerhetsvakter.

– Alle her kjenner ikke hverandre, derfor har vi leid inn vakter, forklarer Mariams medarrangør Shabnam (45).

Kvinnene sier de er redde for at det skal være representanter fra det iranske regimet blant dem.

– Det er spioner overalt, hevder de.

Se video: Kvinner klipper håret av seg verden rundt for å støtte protestene i Iran:

Mariam og Shabnam har begge bodd i Norge i cirka ti år, men reiser jevnlig tilbake til Iran. De mener at de risikerer å bli rapportert inn til iranske myndigheter ved å delta i protestene, men at de er villige til å ta risikoen.

– Folk er ute og demonstrerer i Iran. De kjemper for livet sitt. Det er vår plikt å vise at vi støtter dem. Det er det minste vi kan gjøre, mener Mariam.

– Mange jenter er blitt voldtatt og drept av Revolusjonsgarden i Iran. Vi skal være deres stemme.

På spørsmål om hva de håper på å oppnå ved å demonstrere, svarer Mariam:

– Vi håper bare på å bli hørt.

Shabnam kommer med et enda større mål:

– Vi kaller det demonstrasjon, men siden dette bygger seg mer og mer opp, håper vi på å kunne kalle det en revolusjon.

Flere saker om Iran-opprøret: